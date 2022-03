„Agrokoncerno“ pelnas išaugo daugiau nei dvigubai

Juditos Grigelytė (VŽ) nuotr.

Žemės ūkio ir didmeninės prekybos įmonių grupė UAB „Agrokoncernas" praėjusiais metais uždirbo 12,6 mln. Eur konsoliduotojo grynojo pelno. Išmokėjus 4 mln. Eur dividendų, nepaskirstytasis pelnas, kuris parodo, kiek akcininkas paliko verslo plėtrai, viršija 85 mln. Eur.

Vienintelis UAB „Agrokoncernas“ akcininkas – Ramūnas Karbauskis. Grupės veikla – prekyba trąšomis ir pesticidais, prekyba sėklomis, grūdinių kultūrų auginimas ir pardavimas, gyvulininkystė, prekyba žemės ūkio technika, žemės nuomos, elevatorių ir kitos paslaugos.

Per grupės finansinius metus, kurie pasibaigė birželio 30 d., konsoliduotos „Agrokoncerno“ pardavimo pajamos didėjo 21% iki 165,78 mln. Eur. Iš jų 110 mln. Eur iš jų gauta iš trąšų ir pesticidų pardavimo.

[infogram id="98e0da79-0d65-4001-ac05-a4e1bb19783d" prefix="NcP" format="interactive" title="UAB „Agrokoncernas“ pardavimo pajamos, mln. Eur"]

Per pasibaigusius finansinius metus grupės investicijos siekė 3,6 mln. Eur, iš kurių 2,89 mln. Eur investuota į Kutiškių sėklų fabriko statybą bei įrangą.

Finansiniais metais grupė susijusiems asmenims pardavė ilgalaikio materialiojo turto, kurio balansinė vertė 10 mln. Eur.

Rusijai įsiveržus į Ukrainą „Agrokoncernas“ priėmė sprendimą nebetęsti bendradarbiavimo su Rusija ir Baltarusija, jas pakeičiant kitais tiekėjais.

„Lenkijos gamintojai gamina per 6 mln. tonų trąšų per metus, Maroko gamintojai – 30-40 mln. tonų per metus, tarptautinė kompanija „Yara“ vykdo pardavimus visame pasaulyje, kurių apimtys siekia 28-30 mln. tonų per metus. Kanadoje, Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Indijoje esantys gamintojai taip pat tampa potencialūs tiekėjai, nes iki šiol buvę pigiausi trąšų tiekėjai rinkoje nebedalyvaus“, – rašoma Registrų centrui pateiktame metiniame pranešime.

Jame pabrėžiama, kad UAB „Agrokoncernas“ daug metų kūrė ir tobulino augalų tręšimo technologijas, kurios yra paremtos papildomai panaudojamomis koncentruotomis maisto medžiagomis. Šie produktai tiekiami žemdirbiams, jų pardavimai kasmet auga po 20–40%.

Šio sezono aukštos grūdų kainos, prognozuoja bendrovė, Lietuvos žemdirbiams leis skirti daugiau išlaidų derliui auginti.

