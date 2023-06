Baltarusija bergždžiai bando užtvenkti emigracijos upę

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltarusijos statistikos tarnybos „Belstat“ duomenimis, nepaisant susitraukusio BVP, mažėjančių pajamų ir aukštos infliacijos, nedarbas išlieka labai žemas – apie 3,5%. Tačiau tai nėra džiuginantis ekonominės sėkmės rezultatas.

„Tai galėjo būti gera naujiena, jei nebūtų bloga. Nes mažas nedarbas nėra ekonominės sėkmės rezultatas. Iš tiesų tai yra tokio masto emigracijos rezultatas, kokio Baltarusija nežinojo turbūt nuo praėjusio amžiaus pradžios“, – rašo belmarket.by.

„Belstat“ duomenimis, per balandį šalies ūkyje dirbančių žmonių skaičius sumažėjo 12.000, o palyginti su praėjusių metų balandžiu – 67.000.

Tačiau oficialūs duomenys, matyt, tik ledkalnio viršūnė. Tyrimų centro „Beroc“ skaičiavimais, 2021-2022 m. iš Baltarusijos išvyko 140.000 – 170.000 gyventojų. Ir problema ta, kad, priešingai nei XX a. pradžioje, pastaraisiais metais šalį palieka itin aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Netrukus ekonomika pajus tokios migracijos padarinius.

Publikacijoje teigiama, kad kiekybiniai pokyčiai jau tapo kokybiniais, o aukštos kvalifikacijos darbuotojų nutekėjimas pradeda veikti ištisas pramonės šakas. Sprendžiant iš nervingų valdininkų pasisakymų šia tema, vyriausybė taip pat ima suvokti problemos mastą.

Iki šiol Baltarusijos valdžia labiausiai buvo susirūpinusi dėl specialistų nutekėjimo iš IT sektoriaus. Juk IT sektorius visada buvo ypatingas valdžios institucijų pasididžiavimas. Tačiau nuo 2020 m. pabaigos IT specialistų nutekėjimas virto smarkiu srautu ir vien 2022 m. sektorius neteko 17.000 žmonių.

Programuotojų išvykimas sudavė smūgį šalies piniginei ir valdininkų ego. Tačiau dėl šios netekties, gal prasčiau, bet visuomenė išgyvens. Dėl gydytojų stygiaus, tiesiogine šio žodžio prasme, gali neišgyventi daugelis. Balandį Baltarusijoje trūko 4.800 gydytojų. Vien gyventi į Lenkiją ir tik per pastaruosius metus persikėlė apie tūkstantį baltarusių gydytojų.

Supratusi migracijos problemą, valdžia ėmėsi su ja kovoti visais įmanomais būdais – nuo dirbtinių kliūčių reikalingiems dokumentams gauti iki privalomo atidirbti už diplomą laiko įteisinimo.

Biurokratijos ratas sukasi, tik rezultatų nėra. Kuo daugiau kliūčių sukuriama, tuo didesnis tampa migrantų srautas. O tie, kurie galvojo atidėti savo persikėlimą metams ar dvejiems, skuba išvykti jau dabar, nelaukdami naujų apribojimų.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.