Karantinas ir intelektinė nuosavybė: registravimas ir vertės išsaugojimas

Dėl koronaviruso epidemijos susiklosčius ypatingai situacijai, advokatai teigia sulaukiantys nemažai klausimų dėl intelektinės nuosavybės (IN) registracijos ir vertės išsaugojimo.

Advokatų kontora „Eversheds Saladžius“ dalinasi pagrindiniais klausimais, kylančiais verslui, bei atsakymais į juos.

Ar šiuo metu (ypač taikant griežtas karantino priemones) yra įmanoma registruoti savo intelektinę nuosavybę?

Praktiškai visos paslaugos tiek Valstybiniame patentų biure, tiek ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės institucijose jau keletą metų yra teikiamos elektroninėmis priemonėmis. „Eversheds Saladžius“ advokatų kontora visas teisines paslaugas ir konsultacijas efektyviai ir operatyviai teikia ir nuotoliniu būdu.

Tiesa, situacija dėl kitų atskirų nacionalinių valstybių gali skirtis, tačiau kadangi mūsų kontora yra tinklo, veikiančio 34 valstybėse, dalimi, esant poreikiui mes išsiaiškinsime, kokius veiksmus konkrečioje valstybėje galime atlikti, kokie šiuo metu yra taikomi apribojimai ir pan.

Kokios yra rizikos, jei aš laikinai nutrauksiu savo IN naudojimą?

IN (ypač prekių ženklų) naudojimas yra privalomas, nes dėl nenaudojimo (netinkamo naudojimo) prekių ženklo registracija gali būti prarasta.

LR Prekių ženklų įstatymas numato išimtį: naudojimo prievolė netaikoma, jei naudojimas nutrūko dėl svarbių priežasčių. Šiuo metu esanti nepaprastoji padėtis ir taikomos priemonės galėtų būti laikomos svarbiomis priežastimis, kurios pateisina prekių ženklo nenaudojimą.

Ar licencijos gavėjas privalo vykdyti įsipareigojimus pagal licencijos ar frančizės sutartį?

Kiekvieną sutartį ir atvejį reikėtų vertinti individualiai, tačiau egzistuoja bendra taisyklė, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (t.y. taip vadinama nenugalima jėga arba „force majeure“). Visgi nereikia pamiršti, kad kita sutarties šalis išsaugo teisę nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

Gaminame prekes, kurias esame apsaugoję patentu (medikamentai, apsaugos priemonės ir pan.), ir kiti asmenys gamina mūsų prekių imitacijas. Ar jie turi teisę tai daryti?

Bendra taisyklė numato, kad net ir esant nepaprastajai padėčiai IN teisės nepasibaigia ir nėra nutraukiamos, t.y. kiti asmenys savavališkai neturi teisės pažeidinėti IN savininko teisių. Tačiau yra ir išimčių, pvz., Patentų įstatymas numato, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali priimti nutarimą leisti asmeniui be patento savininko sutikimo naudoti patentuotą išradimą Lietuvos Respublikos rinkoje, jeigu patentu saugomas išradimas yra susijęs su visuomenės poreikiais, nacionaliniu saugumu ir visuomenės sveikatos apsauga.

Kaip apsaugoti įmonės IN nuo įmonės bankroto?

Paprastai yra taikomos šios priemonės: įmonės IN registravimas ne įmonės, o jos savininkų (pvz., akcininkų) vardu arba jau registruotos IN perdavimas iš įmonės jos savininkams fiziniams asmenims. Tokiu atveju įmonei bankrutavus, ta IN, kuri nėra jos nuosavybe, paprastai nebus prarasta. Tiesa, nereikia pamiršti, kad po tokio teisų perdavimo yra svarbu sudaryti tarp naujų IN savininkų ir įmonės licencinę sutartį, jei IN toliau naudos ne naujieji savininkai kaip fiziniai asmenys, o ta pati įmonė.