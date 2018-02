Norite greito rezultato, ieškokite partnerių mažesnėse šalyse

Aštuonios iš dešimties įmonių, su kuriomis bendraujame dėl eksporto partnerių paieškos, yra išsikėlę sau tikslą susirasti naujų partnerių Vokietijoje arba Švedijoje.

Mes pritariame, kad tai puikios rinkos, kurios turi daug vartotojų, jose gyvena pasiturintys piliečiai, kurie už galutinį produktą gali mokėti daugiau ir t.t. Tačiau tą patį galvoja ir gamintojai Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Kinijoje. Pabendravę su tūkstančiais įmonių matome, kad konkurencija jose milžiniška.

Ir, jeigu negali pasiūlyti kažko labai ypatingo, nišinio, kažko, ko negali pagaminti praktiškai niekas kitas, dažnai (žinoma, ne visada), tave nurungia konkurentai iš šalių, kuriose pigesnė darbo jėga arba turinčios dideles gamyklas su kuriomis mes, lietuviai, konkuruoti nepajėgiame.

Ką tokiu atveju daryti?

Kadangi trylika metų darbuojamės su įvairiais Baltijos šalių gamintojais ir jiems esame 45 skirtingose pasaulio šalyse suradę partnerių, per pastaruosius penkerius metus stebime įdomią tendenciją: nori greito rezultato, eik į mažesnes šalis. Kai tik sulaukdavome iš klientų užklausos surasti partnerių Islandijoje, Suomijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, susidomėjimas iš vietos įmonių būdavo žymiai didesnis, o laikotarpis nuo pirmo skambučio iki pirmo rimto pardavimo gerokai trumpesnis nei ieškant partnerių didesnėse šalyse.

Pagrindinė priežastis – žymiai mažesnė konkurencija. Tokios šalys kaip Lenkija, Rumunija, Kinija turi milžiniškas gamyklas, kuriose gamina didžiulius kiekius produkcijos. Taigi, jų gamykloms yra neįdomios tokios rinkos kaip Islandija ar Suomija.

Tuo tarpu Lietuvoje gamintojai nedideli, bet lankstūs.

Imkime Islandiją. Vietos gyventojų nedaug, maždaug 320.000, bet šalį kasmet aplanko apie 2 mln. turistų, kuriems reikia viešbučių, restoranų, pramogų, maisto ir kitų dalykų. Todėl, įskaitant turistus, daliai mūsų gamintojų Islandija gali būti puiki eksporto rinka.

Be to, bendravimas su potencialiais tų šalių partneriais yra žymiai malonesnis, nes jie nesulaukia dešimčių panašių skambučių per dieną su pasiūlymais pirkti produktus ar paslaugas iš įvairių pasaulio šalių.

Mes tikrai nesakome, kad neieškotumėte eksporto partnerių Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ar kitose didelėse rinkose. Tačiau visada siūlome pažvelgti į viską ir iš kitos perspektyvos, nes siekiant greitesnių rezultatų, dirbant mažesnėse šalyse jų pasiekti dažniausiai pavyksta lengviau.

Tad, jei po ilgų metų beldimosi į Vokietijos įmones negaunate norimos grąžos, visada verta pamąstyti, kad gal ne į tas duris beldžiatės.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.