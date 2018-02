Investicijų ekspertų dovana Lietuvai: radare Vilnius, Kauno regionas ir Klaipėdos LEZ

Šiemet sudarytame Europos ateities miestų investicijoms reitinge Vilnius atsidūrė perspektyviausių vidutinio dydžio miestų ketvertuke. Pastaraisiais metais paviliojęs ne vieną stambią užsienio korporaciją Kauno regionas, kaip jau rašė VŽ, pateko tarp dešimties investuotojams patraukliausių vietų mažųjų Europos regionų kategorijoje.

Be to, 2017 m. pabaigoje kasmetiniuose įtakingo „Financial Times“ grupės leidinio „fDi Magazine“ sudaromuose pasauliniuose Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) apdovanojimuose Klaipėdos LEZ pelnė laurus už investuotojų įsikūrimo greitį ir specializaciją plastikų srityje.

„fDi Magazine“ reitingai, kaip ir aukštos vietos tarptautinėse konkurencingumo, verslo aplinkos studijose, didina ten patekusių pasaulio šalių ir miestų žinomumą investuotojų tarpe. Reitingų lyderiai paprastai įtraukiami į potencialių vietų planuojamam investicijų projektui sąrašus.

Pritraukti tiesiogines užsienio investicijas yra gyvybiškai svarbu dėl galimybės Lietuvos miestuose ir regionuose kurti tvarias ir gerai apmokamas darbo vietas, taip sustabdyti didžiausią atkurtos nepriklausomos Lietuvos rykšte tapusią emigraciją.

Vilnius konkuruoja su Ciurichu

„fDi Magazine“ šiemet Vilniaus investicijų pritraukimo strategiją pripažino vieną iš trijų geriausių Europoje, o bendrame ateities miestų-vidutiniokų reitinge šalies sostinė atsidūrė ketvirta, aplenkusi britų Bristolį, Švedijos Gioteburgą, Lenkijos Vroclavą ir kitus.

Vilnius šiame reitinge ant kulnų lipa Šveicarijos Ciurichui, škotų sostinei Edinburgui ir slovakų Bratislavai. Lietuvos sostinė taip pat pateko į Europos miestų dešimtuką vertinant ekonominį potencialą.

Pasak Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus, aukštas Vilniaus pripažinimas šiame reitinge atveria dar daugiau durų, padeda atsirasti naujų investuotojų akiratyje ir suteikia svorio derybose su investuotojais.

Vilnius, kaip ir visas Vilniaus regionas, šiemet taip pat įtrauktas į dešimt patraukliausių Europos vidutinių miestų (mažųjų regionų) sąrašus „Žmogiškųjų išteklių ir gyvenimo kokybės“ bei „Sąnaudų naudos“ kategorijose. Taip pat Vilniaus regionas pažymėtas „Susisiekimo“ kategorijoje.

Patys investuotojai ir ekspertai pabrėžia, kad jei iš Vilniaus oro uosto būtų atgaivinti tiesioginiai skrydžiai į pagrindinius Europos oro uostus, ypač Londono Hitrou uostą, šaliai atsivertų platesnės perspektyvos pritraukti daugiau užsienio kompanijų. Dabar vykdomi skrydžiai, pvz., į/iš Liutono ar Stanstedo oro uostus verslo klientams nepatogiu laiku su „Ryanair“ ar „Wizzair“ nėra tinkami.

Pelnytai pažymėtas Kauno regionas

VŽ jau rašė, kad šiemet „fDi Magazine“ Smulkių Europos ateities regionų 2018-2019 m. TOP 10 reitinge net dviejose kategorijose atsidūrė Kauno regionas: 10-oji vieta „Žmogiškųjų išteklių ir gyvenimo kokybės“ kategorijoje bei 9-oji vieta „Sąnaudų naudos“ kategorijoje.

Stipriausiu investuotojų traukos centru tapo Kauno LEZ, ten šiemet įsikurs bemaž 15 metų medžiota Vokietijos kompanija „Continental“, kuri per tris metus į elektroninių komponentų tyrimus ir gamybą LEZ investuos 95 mln. Eur ir sukurs 1.000 naujų darbo vietų. Kaune pastebimai išaugusi naujų biurų pasiūla lėmė, kad laikinojoje sostinėje noriai kuriasi ir plečiasi tarptautinių korporacijų paslaugų centrai.

Neblėsta ir Klaipėdos LEZ šlovė

„fDi Magazine“ nuo 2010 m. sudaromame „Global Free Zones of the Year“ reitinge 2017 m. spalį įvertino Klaipėdos LEZ siūlomą greito verslo starto paketą: galimybę iškart išsinuomoti jau pastatytas gamybines patalpas, biurus ir sandėlius, taip pat investuoti į sklypus su patvirtintais statybos leidimais bei klaipėdiečių siūlomus statybų, technologijų, žmogiškųjų išteklių ir kitų sektorių partnerius, paspartinančius startą.

Eimantas Kiudulas, Klaipėdos LEZ generalinis direktorius, tvirtina, kad greita verslo ir gamybos pradžia yra vienas pagrindinių miesto ar šalies patrauklumą lemiančių faktorių, todėl „greito starto“ apdovanojimas yra itin vertingas.

Kauno LEZ sublizgėjo 2016 m., kai buvo įvertintas specialiuoju apdovanojimu už palankias sąlygas smulkiajam bei vidutiniam verslui. Taip pat dėl esamų klientų plėtros pastebėta ir Klaipėdos LEZ valdymo įmonė.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 6-ios laisvosios ekonominės zonos (taip pat Marijampolėje, Panevėžyje, Kėdainiuose ir Šiauliuose). Į jas pritraukta 860 mln. Eur investicijų, nurodo LEZ asociacija. Daugiausiai pritraukta į seniausias Klaipėdos ir Kauno LEZ, ten atitinkamai veikia 29 ir 24 užsienio kompanijos.

60% aukštesnės algos

„Investuok Lietuvoje“ (IL) duomenimis, 2017 m. į Lietuvą buvo pritraukti 39 TUI projektai, per juos planuojama sukurti 5.060 naujų darbo vietų. Pirmą kartą per pastaruosius metus regionuose sukurta daugiau darbo vietų nei Vilniuje.

IL ekspertai akcentuoja, kad vidutinis mėnesinis atlyginimas užsienio kapitalo bendrovėse neatskaičius mokesčių 2016 m. siekė 1.255 Eur ir buvo beveik 60% didesnis nei Lietuvos vidurkis. Be to, analitikų vertinimu, daugiau kaip 100 į Lietuvą pritrauktų užsienio kapitalo bendrovių iš Lietuvos įmonių per metus įsigyja prekių ir paslaugų už daugiau nei 300 mln. Eur. Dar pusę tiek pirkdami vietos verslų prekes ir paslaugas išleidžia šių bendrovių darbuotojai.

