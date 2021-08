Slapukai, SEO ir „Google“: kas keičiasi el. verslų valdytojams?

Nuolat kintančiame skaitmeninės reklamos ir internetinių verslų pasaulyje, sekti naujienas ir jas pritaikyti savo veikloje darosi vis sunkiau. Vis dėlto tai daryti sėkmės siekiantiems verslams yra gyvybiškai svarbu. Tai suprasdama, skaitmeninės rinkodaros agentūra „APG Media“ kasmet savo klientus kviečia susitikti ir apžvelgti svarbiausias skaitmeninio pasaulio naujienas. „Digital Meet Up 2021“ šiemet vyko „Mo“ muziejuje, kur agentūros sričių specialistai dalijosi svarbiausiomis ir aktualiausiomis naujienomis – aptarė platformą „Google My Business“, SEO pokyčius bei ko laukti mažėjant slapukams.

Padės klientams plėstis Pietų Europoje

„Šiandien mūsų komandoje yra 18 SEO ir „performance“ marketingo entuziastų, kurie visi yra truputėlį „geek’ai“ ir stiprūs savo sričių specialistai. Kiekviename veiklos žingsnyje keliame sau tikslą padėti verslams uždirbti pinigų, o ne juos išleisti, todėl privalome eiti žingsnis žingsnin su visomis skaitmeninio pasaulio naujienomis”, – konferenciją pradėjo Aurimas Paulius Girčys, „APG Media“ vadovas.

Pasak A. P. Girčio, pastaraisiais pandeminiais metais „APG Media“ daug laiko ir dėmesio skyrė bandydami padėti el. verslams siekti sėkmės karantino sąlygomis: „Prisijungėme prie „Verslios Lietuvos“, vedėme daug mokymų Lietuvos verslams apie tai, kaip pasiekti sėkmę internete, pernai išleidome sėkmingos e-parduotuvės veikimo vadovą. Ši knyga galbūt nebuvo naujiena mūsų esamiems klientams, bet žinau, kad nemažai žmonių ją naudoja kaip instrukciją veiklai internete vystyti”.

Pasak „APG Media“ vadovo, agentūra artimiausioje ateityje fokusuosis į tris pagrindines iniciatyvas, kurias pradėjo dar 2020 m. Tai – kontaktų rinkimo ir optimizavimo sprendimų kūrimas, dirbtinio intelekto įrankių integracija įgyvendinant skaitmeninės rinkodaros kampanijas bei plėtra į Pietų Europą. „Trečioji ir didžiausia artimos ateities iniciatyva – tapimas pirma pasaulyje globalia skaitmeninės rinkodaros agentūra su pagrindiniu biuru Lietuvoje. Neseniai kartu su Pietų Europoje žinomu skaitmeninės rinkodaros specialistu Marko Penko įkūrėme dukterinę įmonę Slovėnijoje, kas leis mums padėti Lietuvos verslams plėstis Pietų Europos valstybėse“, – pasakojo A. P. Girčys.

Neišnaudotos „Google My Business“ galimybės

Pirmoji svarbi žinia, kuria konferencijoje su klientais dalijosi „APG Media“ projektų vadovas Andrius Davydauskas, yra tai, kad verslai Lietuvoje ne iki galo išnaudoja „Google My Business“ platformą.

„Google My Business“ yra nemokama ir lengvai naudojama platforma, skirta tam, kad verslai galėtų tinkamai save pristatyti „Google“ kanaluose, įskaitant paiešką ir žemėlapius. Visgi platforma dalies bendrovių nėra pilnai išnaudojama. Kodėl ji vertinga? Priežasčių – kelios.

Pirma, jei žmogus naudojasi „Google“ paieška tik tam, kad rastų jūsų įmonės kontaktus, ir tarp rezultatų matydamas jūsų bendrovės interneto svetainės reklamą ant jos paspaus – už šį paspaudimą turėsite susimokėti. Turėdami „Google My Business“ paskyrą, galėtumėte sutaupyti šiuos pinigus. Antra, mobiliuosiuose šios platformos nauda dar didesnė: „Google My Business“ paieškos rezultatas bus matomas vienintelis, nes mobiliojo ekranas mažesnis, tad tikimybė būti pamatytiems ir išsiskirti iš konkurentų didėja. Trečia, jei „Google My Business“ paskyra yra pilnai sutvarkyta, ieškant bendrinio raktažodžio atsiranda didelė tikimybė, kad jūsų verslas bus rezultatų viršuje „Google Maps“ platformoje. Tai yra puiki galimybė pagal bendrinius raktažodžius atsivesti papildomo srauto.

Ir ketvirta – „Google Ads“ integracija. „Google My Business“ suintegravus su „Google Ads“ paskyra, galima įjungti lokacijos plėtinį ir tuomet bendrinio raktažodžio ieškantys vartotojai galės rasti tiesioginę nuorodą į jūsų fizinę lokaciją „Google“ reklamos rezultatuose“, – sakė A. Davydauskas.

Dirbtinis intelektas, balso paieška ir interaktyvumas – SEO tendencijos

„APG Media“ SEO projektų vadovė Rūta Matonytė susitikimo metu papasakojo, kur link suka SEO ir kaip tuo naudojantis užtikrinti savo veiklos pranašumą ateityje.

„Svarbu suprasti, kad SEO gali ne tik padidinti vartotojų srautą, bet ir gerinti verslo reputaciją, mat daugelis žmonių vis labiau pasitiki organine, tikra paieška, o ne reklamomis. Tai svarbu ir pradedantiems verslams, ir brandiems, ir tiems, kurie nori prikelti savo svetainę antram gyvenimui“, – įžvalgomis dalinosi R. Matonytė.

Pasak specialistės, šiandien itin svarbu atkreipti dėmesį į „Google“ dirbtinio intelekto algoritmą „RankBrain“. Ekspertų nuomone, būtent šis algoritmas darys didelę įtaką „Google“ paieškos rezultatams, o pagrindiniai rodikliai, kuriuos reikia stebėti norint tinkamai optimizuoti SEO minėtajam algoritmui, yra paspaudimų rodikliai ir svetainėje vartotojų praleidžiamas laikas.

„Be to, nuo šių metų SEO paieškoje vis didesnę svarbą įgyja semantiškai susiję raktiniai žodžiai arba antriniai raktažodžiai. Kai iki šiol didžiausią dėmesį skirdavome pirminiams, dabar turime vertinti ir antrinių rezultatus“ – teigė R. Maronytė.

SEO ekspertė tarp svarbiausių SEO naujienų taip pat minėjo balso paiešką, kurios naudojimas sparčiai auga. Tuo šiandien naudotis privalo su užsieniu dirbantys verslai, o veikiantys Lietuvos rinkoje nusiteikti, kad balso paieška taip pat neužilgo taps aktuali ir vietinėje rinkoje.

„Šių metų birželio mėnesį įvyko „Google experience“ algoritmo atnaujinimas, po kurio svetainės užkrovimo greitis, interaktyvumas su vartotoju, turinio kokybė bei stabilumas įgavo didesnę svarbą. Kai anksčiau pakakdavo pritaikyti svetainę mobiliesiems bei užtikrinti saugumą, tai šiandien visa svarba tenka interaktyvumui ir turinio kokybei. Dėl to kuriant turinį itin svarbu atsižvelgti į naujo algoritmo vertinamus rodiklius“, – sakė R. Maronytė.

Slapukų pokyčiai ves į kūrybiškesnius kontaktų rinkimo būdus

Dideli pokyčiai prasidėjo ir dar laukia ir skaitmeninės rinkodaros veiksmų, susijusių su slapukais (angl. cookies). „Slapukai yra kodo gabalėliai, talpinami jūsų naršyklėje ir renkantys informaciją apie jūsų naršymo patirtį – IP adresą, įrenginį, kurį naudojate, puslapius, kuriuos peržiūrite, kiek kartų tai darote, kiek ten užtrunkate“, – prezentaciją pradėjo „APG Media“ projektų vadovė Karolina Slovcovaitė.

Slapukai yra skirstomi į dvi rūšis: pirmosios šalies, kurie renka duomenis apie jus vienoje svetainėje, ir trečiosios šalies, kurie renka duomenis apie jus skirtingose svetainėse. To pavyzdys – reklamos platformų naudojami sekimo būdai, pavyzdžiui, „Google Analytics“, „Facebook Pixel“ ir t. t.

„Šiemet „Apple“ nusprendė apriboti trečiosios šalies slapukų renkamą duomenų kiekį, o nuo kitų metų „Google“ savo „Chrome“ naršyklėje taip pat žada jų atsisakyti. Tai lemia ir lems remarketingo auditorijų mažėjimą ir mažesnį tikslumą, o būtent šios auditorijos yra vienos iš efektyviausių, generuojančios didžiausią reklamos investicijų grąžą. Jų sumažėjimas yra vienas skaudžiausių smūgių, mat dėl to gali sumažėti ir kitų auditorijų tikslumas“, – sakė K. Slovcovaitė.

Pasak specialistės, šioje situacijoje į pagalbą reikės pasitelkti kontaktus, kurie padės sukurti ilgalaikiškesnį ir gilesnį ryšį su tiksline auditorija ir tam yra ir bus reikalingi kontaktų magnetai. „Kontaktų magnetai gali būti įvairūs: nuolaidų suteikimas, dovanos, konsultacijos, edukacinis turinys, renginiai, vebinarai, gyvos transliacijos už tai, kad vartotojai sutinka pasidalinti savo kontaktais. Be to, itin gera priemonė kontaktų rinkimui yra socialiniai tinklai „Facebook“ ir „LinkedIn“, kur galima skirtingomis formomis rinkti kontaktus; taip pat jūsų turima svetainė su naujienlaiškių funkcija“, – dalijosi K. Slovcovaitė.

Pasak K. Slovcovaitės, dėl slapukų pokyčių neteksime dalies informacijos apie vartotojo kelionę, kuri trunka tikrai ilgiau nei vieną dieną ir joje dalyvauja daugiau nei vienas kanalas. Yra tikimybė, kad informacijos apie tai, kokiuose kanaluose vartotojo kelionė prasidėjo ar koks kanalas padidino vartotojo norą įsigyti tam tikrą prekę ar paslaugą, surinksime mažiau. Tai reikš, kad norint užtikrinti sklandžią vartotojo kelionę ir didinti verslo pardavimus turėsime pasitelkti antraeiles metrikas.

Skaitmeninio pasaulio naujienų ir įrankių, kuriuos galima naudoti plėtojant internetinius verslus, nuolat atsiranda daugybė, tad itin svarbu sekti bei dalintis informacija. „APG Media“ kartu su kitomis „All Digital Group“ priklausančiomis įmonėmis rugsėjo 23 d. rengia vieną didžiausių el. komercijos konferencijų Baltijos šalyse „E- komercija’21“. Konferencija paprastai susilaukia daugiau nei 600 žiūrovų iš el. komercijos rinkos, šiemet planuojami 24 pranešimai, o pagrindinė konferencijos tema – el. komercijos paslaugos ir įrankiai, kurie yra būtini kiekvienam, vystančiam verslą skaitmeninėje erdvėje. Bilietus į konferenciją įsigyti galima čia.

