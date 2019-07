„Swedbank“ baigia programėlės bandymus, diegia mokėjimus apyrankėmis

„Swedbank“ skelbia baigiantis programėlės „Swedbank 2019“ viešus bandymus (angl. beta testing). Tiesa, senoji programėlė dar nėra išjungta, o „Google“ parduotuvėje vis dar skelbiama naujos programėlės beta versija.

Banko atstovai skaičiuoja, kad didžiajai daliai iš 600.000 senosios programėlės naudotojų naujoji programėlė taps prieinama per liepos mėnesį. Ji pasikeis į naująją automatiškai, kai bankas išsiųs atnaujinimus.

Be to, artimiausiu metu programėlėje numatomas ir atsiskaitymų dėvimais „Garmin“ ir „Fitbit“ įrenginiais diegimas.

Pasak Jūratės Gumuliauskienės, „Swedbank“ Klientų aptarnavimo tarnybos vadovės, naujausių banko tyrimų duomenimis daugiau nei 90% klientų naudojasi išmaniuoju telefonu, ir vis didesnė dalis jų kasdienes bankininkystės operacijas atlieka telefonu.

„Mobilioji bankininkystė populiarėja visame pasaulyje ir ja šiuo metu jau naudojasi apie 2 mlrd. planetos gyventojų. Kurdami naująją programėlę rėmėmės geriausiais pasauliniais pavyzdžiais ir į kūrimo procesą įtraukėme savo klientus – daugiau nei 95.000 jų parsisiuntė programėlės bandomąją versiją ir pateikė tūkstančius atsiliepimų ir siūlymų, į kuriuos stengėmės atsižvelgti kurdami galutinę programėlės versiją“, – sako J. Gumuliauskienė.

„Swedbank“ skaičiuoja, kad šiuo metu gyventojams yra išduota daugiau nei 1,1 mln. bekontakčių kortelių, tai sudaro 70% visų „Swedbank“ išduotų mokėjimo kortelių.

„Matydami tokią bekontakčių kortelių skvarbą, manome, kad bekontakčiai atsiskaitymai telefonu sparčiai populiarės. Be to, toliau plėsime programėlės funkcijas, kad gyventojai galėtų atsiskaityti ir kitais būdais. Artimiausiuose planuose – su programėle susieti atsiskaitymai „Garmin“ ir „Fitbit“ laikrodžiais“, – priduria J. Gumuliauskienė.

Programėlėje taip pat pridedamas sąskaitos likučio valdiklis (angl. widget) ir galimybė tvirtinti operacijas ir jungtis atpažįstant veidą. Bandomojoje versijoje yra galimybė tvirtinti operacijas ir prisijungti naudojant tik piršto atspaudą.

„Sudaroma galimybė vartotojui prisijungti ar patvirtinti iki 100 eurų vertės sumos mokėjimus, naudojant piršto atspaudą ar veido atpažinimo technologiją – asmens biometrinius duomenis. Be to, klientai iš programėlės galės pereiti į interneto banką be papildomos identifikacijos, tam taip pat bus naudojami tik biometriniai duomenys. Patogumo suteiks ir sąskaitos likučio valdiklis (angl. widget), kuris leis vartotojui matyti savo sąskaitos likutį nė neįsijungus programėlės“, – sako J. Gumuliauskienė.

Kitos funkcijos ir sumų aprobojimai (vieno bekontakčio mokėjimo dydis – iki 150 Eur) lieka iš esmės tokios pačios kaip ir badomojoje programėlės versijoje.

