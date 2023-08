Išskirtinį Vilniaus dangoraižį suprojektavęs D. Libeskindas: aukšti pastatai tinkamesni šiuolaikiniam gyvenimui

„Artery“ verslo centras.

Vilnius – išskirtinis miestas su gilia istorija, tačiau istorijos išsaugojimas nereiškia, kad miestas turi būti toks, koks buvo prieš kelis šimtmečius, įsitikinęs pasaulinio garso Lenkijos žydų kilmės JAV architektas Danielis Libeskindas. Sostinės Konstitucijos prospekte statomo modernaus verslo centro „Artery“ autorius pasidalijo, kokiais principais vadovaudamasis kūrė šį projektą.

„Vilniuje teko lankytis daug kartų, esu jį matęs visais metų laikais. Tai – labai gražus miestas, turintis gilią istoriją ir itin stiprų identitetą. Negalėčiau pasakyti, kad man Vilnius primena kokį kitą miestą – nei skandinavišką, nei Lenkijos. Jis turi savo charakterį: nuo senųjų iki šiuolaikinių pastatų. Todėl projektuodami naująjį verslo centrą siekėme sukurti moderniosios architektūros simbolį, sujungiantį Vilniaus senamiesčio esmę ir ateities miesto viziją“, – pasakoja savo studijas Niujorke ir Berlyne turintis D. Libeskindas.

Pašnekovo teigimu, išskirtinė pastato forma pasirinkta siekiant parodyti šiuolaikinio Vilniaus modernumą ir kartu išlaikomus tvirtus ryšius su istorine architektūra.

JAV architektas Danielis Libeskindas.

Tačiau, anot verslo centro autoriaus, kuriant šį kompleksą jam buvo svarbūs ne tik estetikos elementai, bet ir technologinis pastato modernumas bei šiuolaikinio miesto žmogaus lūkesčių atliepimas.

„Kūrėme ne tik modernų, tvarų ir šiuolaikišką pastatą, bet visų pirma – erdvę, kuri vienytų žmones, juos įkvėptų naujiems darbams ir idėjoms. Šio siekio laikėmės nuo pirmųjų pastato projektavimo etapų ir juo grindėme kiekvieną priimtą sprendimą“, – sako D. Libeskindas.

Aukštis ir stiklas – ateities miesto elementai

Architektas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus planavimas iš dalies paremtas jo istorija, tačiau jos išsaugojimas nereiškia, kad miestas turi išlikti toks, koks buvo XVIII-XIX a. Vystant šiuolaikinius pastatus, labai svarbu apgalvoti viešąsias erdves, kuriose žmonės galėtų leisti laiką bei užtikrinti patogų susisiekimą.

„Dešiniajame Neries krante įsikūręs Vilniaus verslo rajonas visame mieste išsiskiria pastatų aukštingumu. Minėta erdvė jau turi savo formą, ja sukuriamas įspūdis, kad ši miesto dalis yra svarbi. Aukšti, tankiai statomi pastatai, gerai išvystytas susisiekimas leidžia žmonėms palikti automobilius namuose ir taip mažinti taršą. Manau, kad būtent tokia yra ateities miesto perspektyva – plėstis aukštais pastatais, o ne užpildyti visą miesto plotą mažaaukščiais“, – svarsto D. Libeskindas.

Naujojo verslo centro, kaip ir daugelio modernių dangoraižių, fasadą dengia stiklas. Anot pašnekovo, jis ne tik sukuria lengvumo įspūdį daugiaaukščiams, bet ir savo savybėmis lenkia įprastas sienas.

„Stiklas nebėra vien medžiaga, kurią dedame į tarpą betoninėje sienoje. Jei jis būtų toks, koks anksčiau, tokia architektūra visiškai netiktų šaltam klimatui. Tačiau pagal naujas technologijas pagamintas stiklas savo savybėmis lenkia įprastas sienas bei yra tvaresnis sprendimas. Kurdami „Artery“ verslo centrą, dirbome su pačiomis geriausiomis medžiagomis, kurios yra itin patvarios bei tarnaus labai ilgai“, – teigia D. Libeskindas.

Rinkosi sudėtingus inžinerinius sprendimus

Mariaus Žemaičio, „Lords LB Asset Management“ fondų valdytojo, teigimu, šių metų pabaigoje duris atversiantis „Artery“ neabejotinai yra vienas tvariausių ir moderniausių verslo centrų Baltijos šalyse. Šį projektą iš kitų šiuolaikinių dangoraižių išskiria ne tik architektūrinė forma, bet ir D. Libeskindo pasirinkti sudėtingi inžineriniai sprendimai.

„Vilniečiai ir miesto svečiai jau gali įvertinti tiek unikalią pastato formą, tiek fasado vaizdą. Jam naudotas trigubas, puikiomis izoliacinėmis savybėmis pasižymintis stiklas yra padengtas specialia danga, kuri suteikia atspindžio efektą ir padeda pasiekti esminį šio statinio tikslą – maksimalų architektūrinį vientisumą“, – teigia pašnekovas.

Marius Žemaitis, „Lords LB Asset Management“ fondų valdytojas.

Ant septynių aukštų korpuso stogo įrengta ir vizualiai nepastebima saulės jėgainė. Specialiai šiam verslo centrui pagaminti moduliai iš pažiūros nesiskiria nuo pastato išorėje naudojamo stiklo, tad praeiviams net nematyti, jog dalis fasado iš tiesų yra saulės elektrinė.

„Vienas sudėtingiausių inžinerinių sprendimų – oro drėkinimo, šildymo, kondicionavimo bei vėdinimo sistema. Siekiant užtikrinti optimalų mikroklimatą, visuose pastato aukštuose įdiegtos pažangiausios technologijos, užtikrinančios tinkamą, ne aukštesnę nei 24 laipsnių oro temperatūrą. Sistema vienu metu galės šildyti vienas patalpas ir vėsinti kitas. Taip pat visose patalpose bus stebimas anglies dvideginio ir drėgmės lygis. Skaičiuojama, jog šio verslo centro šildymo ir vėdinimo sąnaudos bus perpus mažesnės nei panašiuose pastatuose, o tai reiškia, kad čia įsikūrusios įmonės ne tik turės puikų mikroklimatą, bet ir mokės už tai mažiau“, – pasakoja M. Žemaitis.

Fondų valdytojas atkreipia dėmesį, kad verslo centre įrengti ir išmanūs, elektros energiją generuosiantys liftai. Regeneracinių pavarų mechanizmai patenkins apie 30 proc. liftų elektros energijos poreikio.

„Liftų greitis sieks net 3 metrus per sekundę – tokių Baltijos šalių biuruose yra vos keli. Beje, juos bus galima išsikviesti naudojantis mobiliąja programėle. Tai ypač aktualu nuomininkams, pageidaujantiems privatumo – jie galės užblokuoti savo aukštą, kad čia nepatektų pašaliniai asmenys“, – teigia pašnekovas.

Planuojama, kad 22 tūkst. kv. m ploto modernus A+ energinio naudingumo klasės verslo centras bus sertifikuotas pasauliniu BREEAM „Excellent New Construction“ tvarumo sertifikatu, įrodančiu „žaliam“ pastatui keliamų reikalavimų atitikimą.

Gretimai infrastruktūrai – atskiras dėmesys

M. Žemaičio teigimu, lyderiaujantys verslai, siekiantys susigrąžinti darbuotojus į biurus, darbo erdvėms kelia itin aukštus reikalavimus.

„Biuro ieškantiems ir darbuotojų poreikius atliepti norintiems verslams svarbu viskas. Nuo patogios kelionės į darbą iki sveikatai palankaus mikroklimato ar galimybių šalia biuro gauti įvairių paslaugų“, – įsitikinęs M. Žemaitis.

Jis pažymi, kad projektuodamas šį pastatą D. Libeskindas siekė sukurti patrauklią erdvę ne tik darbuotojams, bet ir miesto gyventojams bei svečiams. Todėl verslo centre bus įrengtos viešosios erdvės su restoranų, kavinių, mažmeninės prekybos ir paslaugų zonomis, o 35 metrų aukščio atriumas miesto gyventojams ir svečiams bus atviras visą parą.

Itin daug dėmesio skirta ir lengvam bei patogiam judėjimui į pastatą ir iš jo. Į verslo centro požeminę aikštelę, išsidėsčiusią per tris aukštus, bus galima patekti tiek iš Konstitucijos prospekto, tiek iš Upės gatvės pusės, abejomis eismo kryptimis. Vairuotojai turės galimybę išvažiuoti ir tiesiai į Lvivo gatvę. Tai leis efektyviau paskirstyti transporto srautus Konstitucijos prospekte. Be to, per požeminę aikštelę numatytas ir tranzitinis dviratininkų bei pėsčiųjų eismas tarp Konstitucijos prospekto ir Upės gatvės.

Požeminėje aikštelėje bus įrengtas vienas didžiausių sostinėje, net 28 įkrovimo taškų kompleksas elektromobiliams bei elektrinių paspirtukų įkrovimo punktas.

„Vienas iš svarbiausių verslo centro patrauklumą lemiančių veiksnių neabejotinai yra lokacija. Šį objektą supa vienos svarbiausių miesto gatvių, čia koncentruojasi Lietuvos ir užsienio kompanijos, veikia įvairių paslaugų teikėjai. Ši vieta užtikrina greitą ir patogų susisiekimą su visomis sostinės dalimis, į „Artery“ atvykti patogu tiek nuosavu, tiek viešuoju transportu, dviračiais ir paspirtukais“, – teigia M. Žemaitis.

Anot jo, dėl visų šių išskirtinumų naująjį verslo centrą renkasi tiek Lietuvos, tiek tarptautinės įmonės. Šiuo metu jau yra pasirašytos nuomos sutartys dėl 70 proc. „Artery“ biurų ir komercinių patalpų ploto.

