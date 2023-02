„Eika“ karinio miestelio statyboms pasamdė „Gilestą“

Artūras Klangauskas, „Eikos“ Infrastruktūros departamento vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Eika“ pranešė, jog karinį miestelį Šiauliuose statys Vilniaus statybų bendrovė „Gilesta“.

Grupei priklausanti įmonė „Samogitia miestelis“ su generaline rangove pasirašė neskelbiamos vertės sutartį. Pagal ją objekto statybos turės būti baigtos iki 2024 m. kovo.

Sutarties apimtyje – visi rangos darbai – pastatų statyba su visišku įrengimu, baldais ir technologine įranga. Sklypo plano sutvarkymo, pamatų rangos, lauko inžinerinių tinklų darbus atliko kiti rangovai iki šios sutarties pasirašymo.

„Rangovė turi patirties ir kompetencijos visuomeninių objektų Šiaulių regione statybose. Be to, per konkursą jos atstovai gilinosi į projektą, ieškojo sprendimų ir galimybių, kaip pasiūlyti optimalią kainą. Visi šie kriterijai lėmė mūsų pasirinkimą“, – pranešime teigia Artūras Klangauskas, „Eikos“ Infrastruktūros departamento vadovas.

VŽ rašė, kad darbai 7,8 ha plote pradėti 2022 m. spalį. Miestelyje įsikurs vienas jauniausių kariuomenės vienetų – „Žemaitijos“ brigados Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas.

Jo atidarymas planuojamas 2024 m. antrąjį ketvirtį.

Teritorijoje numatyti administraciniai ir specialiosios paskirties pastatai: kareivinės, valgykla, štabas, medicinos punktas, suplanuota sporto patalpų ir aikščių. Bus statomi ir techniniai pastatai: sandėliai, garažai, degalinė, plovykla, pastogė technikai.

Bus įrengtos ir rikiuotės bei technikos aikštės, automobilių stovėjimo vietos.

Tai vienas iš trijų tokių miestelių, statomų pagal viešosios ir privačios partnerystės modelį (PPP). Visų trijų miestelių partnerystės sutartys pasirašytos 15-ai metų: per 2,5 metų objektai turi būti suprojektuoti ir pastatyti, o 12,5 metų infrastruktūra bus prižiūrima ir aptarnaujama. Sutarčių vertė – 168 mln. Eur.

Miestelių Šiauliuose, Vilniaus ir Šilalės rajonuose statybas planuojama užbaigti 2023 m. pabaigoje–2024 m. pradžioje.

Pirmųjų dviejų objektų projektus įgyvendina NT plėtros bendrovės „Darnu Group“ įmonė „Salvinta“. Naujuose miesteliuose galės tarnauti ir dirbti iki 2.500 karių ir krašto apsaugos sistemos civilių darbuotojų.

