Į du būsto nuomai projektus Vilniuje „Baltic Asset Management“ investuoja 15 mln. Eur

Viešbutis „Ecotel Vilnius“ Slucko gatvėje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Baltic Asset Management“ į du bendro gyvenimo (anfl. co-living) projektus Vilniuje investuoja 15 mln. Eur. Viename jų bus pasiūlyta ir bendradarbystės erdvė.

Bendrovė pranešė, kad šio tipo projektus Naujamiestyje, Smolensko g. 12, ir Šnipiškėse, Slucko g. 8, suburs po „Chapters“ prekės ženklu.

Pirmieji nuomininkai apsigyventi ar pradėti dirbti galės jau šią vasarą. Visi butai turės atskirą vonios kambarį ir virtuvę.

„Chapters“ taip pat bus kavinė, kino teatras, sporto salė, meditacijų kambarys, skaitykla, stogo ir lauko terasos, poilsio erdvės, kompiuterinių žaidimų kambariai bei skalbyklos, daiktų ir dviračių saugyklos, kambarių priežiūra. Visos paslaugos bus įtrauktos į bendrą nuomos kainą.

Projekte Naujamiestyje nuomos kaina sieks nuo 320 Eur / mėn. Čia bus pasiūlyta keturių tipų būstai: vienviečiai, dviviečiai, loftų bei pritaikyti gyventi su gyvūnais.

Projekte Šnipiškėse, kur bendrovė rekonstruos buvusį „Ecotel“ viešbutį, nuoma kainuos taip pat nuo 320 Eur / mėn. Bus pasiūlyti 5 būsto tipai, suskirstyti pagal formą ir dydį.

Be to, pirmajame aukšte bus įkurta bendradarbystės erdvė, kurios nuomininkai galės rinktis pavienes darbo vietas arba kabinetus. Be to, naudotis visomis „Chapters“ bendromis erdvėmis.

Ugnius Latvys, „Baltic Asset Management“ generalinis direktorius, mano, kad Lietuvoje „co-living“ projektai, kai nuomodamasis savo privačią erdvę kartu gauni visą paslaugų paketą, vis dar yra naujovė.

„Sostinėje daugėja jaunų žmonių, kurie nenori prisirišti prie NT. Mažų butų projektuose pagrindinis išskirtinumas ir esminis privalumas tampa besiformuojanti unikali bendruomenė, kuri potyriais ir įspūdžiais su bendraminčiais dalinasi jų poreikiams pritaikytose bendrose erdvėse“, – pranešime cituojamas U. Latvys.

„Baltic Asset Management“ šiuo metu Vilniuje taip pat plėtoja būsto projektus „Ramu Du“, „Storyline“, „Freiheit“, „Cosmo lofts“.

