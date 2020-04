Prokurorai prašo nutraukti Lietuvos pašto sutartį dėl logistikos centro nuomos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prokurorai prašo teismo nutraukti Lietuvos paštui nenaudingą 2012 m. pasirašytą Kauno logistikos centro pastato nuomos sutartį su „Kamineros grupės“ savininko Arūno Tumos kontroliuojama bendrove „Istanas“ ir grąžinti paštui iki šių metų sumokėtą sumą – maždaug 1,36 mln. Eur.

Kauno apygardos teismas balandžio 2 dieną atsisakė priimti ieškinį, nes jį turėtų nagrinėti Vilniaus apygardos teismas, BNS pranešė teismo atstovė Milda Bučnytė.

Viešąjį interesą ginanti Generalinė prokuratūra kovo 26 dienos ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2012 metų rugpjūtį Lietuvos pašto ir „Istano“ pasirašytą rūšiavimo ir skirstymo terminalo Kaune nuomos sutartį, taip pat 2013 metų spalį ir 2014 metų spalį pasirašytus papildomus susitarimus.

Prokuroras, be to, prašo teismo įpareigoti Lietuvos paštą grąžinti „Istanui“ pastatą, o pastarajam – grąžinti paštui 1,36 mln. Eur nuomos mokesčio permokos.

BNS prieš metus rašė, kad Lietuvos paštas paprašė teisėsaugos ištirti, ar 2012 metais tuometinės pašto vadovybės ir „Istano“ pasirašyta sutartis, pagal kurią paštas nuomojasi specialiai jam pastatytą Kauno logistikos centrą, galėjo būti korupcinė, nes nuomotojas pasirinktas be konkurso.

Apie 16 mln. Eur (su PVM) vertės centro nuomos sutartis su fiksuota, ir, ekspertų vertinimu, kur kas didesne nei rinkoje nuomos kaina galioja iki 2030 metų.

Rimvydas Vaštakas, tuometinis Lietuvos pašto valdybos pirmininkas, buvęs susisiekimo viceministras, BNS tikino, jog centro nuomotojas buvo pasirinktas skaidriai, tuo metu buvę ir esami „Istano“ vadovai sandorį komentuoti vengė, motyvuodami prasta atmintimi.

BNS turimi dokumentai rodo, kad logistikos centro 15 metų nuomos sutartį su 2012 metų birželį įkurta įmone „Istanas“ Lietuvos paštas pasirašė be jokio konkurso, palaiminus valdybai. Pasak teisininkų, tai prieštaravo tuometiniams teisės aktams ir todėl, ginant viešąjį interesą, sutartis teismo galėtų būti pripažinta niekine.

Pagal sutartį „Istanas“ įsipareigojo pastatyti, įrengti ir išnuomoti paštui 10.000 kv. m ploto logistikos centrą, o paštas įsipareigojo visus 15 metų mokėti 9,27 Eur (be PVM) už kv. metrą administracinių patalpų ir 6,95 Eur — už likusio ploto nuomą. Kaina kasmet indeksuojama, atsižvelgiant į infliaciją.

2013 metais nuomos kaina buvo padidinta iki atitinkamai 10,19 Eur (be PVM) ir 7,80 Eur, nes 2,4 ha sklypą reikėjo papildyti 17,6 aro ploto žeme, o jo sutvarkymui reikėjo 1,147 mln. Eur.

BNS duomenimis, už maždaug 8.400 kv. metrų Kauno logistikos centro patalpų nuomą paštas per mėnesį moka 68.400 Eur (be PVM). Nuo 2013 metų lapkričio iki 2018 metų pabaigos bendrovei „Istanas“ paštas sumokėjo 4,358 mln. Eur nuomos mokesčio, o per 15 metų iš viso sumokės apie 13 mln. Eur (be PVM).

BNS žiniomis, Lietuvos paštas 2017 metų rugsėjį, netrukus po to, kai buvo atleista jo vadovė Lina Minderienė, kreipėsi į „Istaną“ dėl nuomos kainos peržiūrėjimo – įmonė rėmėsi „Ober-haus“ rinkos apžvalga ir teigė, jog ši kaina gerokai viršija tokių pat patalpų nuomos rinkos kainą. Tuo metu „Istanas“ teigė, jog pašto skaičiai yra nepagrįsti.

Pasak teisininkų, vertinusių Lietuvos pašto ir „Istano“ sutartį (jų išvadą matė BNS), naujo logistikos centro nuomai, o juo labiau – statybai, turėjo būti skelbiamas viešas konkursas.

Lietuvos paštas 2014 metas skelbė, kad siuntų paskirstymo centro statybos gali kainuoti 5,8-7,2 mln. Eur. 2015 metų vasarį, jį atidarant, skelbta, jog centras leis apdoroti 10 kartų daugiau siuntų.

Po 50% „Istano“ akcijų valdo A. Tumos šeimos kontroliuojama „Kamineros grupė“ ir Jungtinėje Karalystėje registruota „Emea rei Ltd“.

