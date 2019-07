Atidarytas pirmasis Lietuvoje „Hilton“ ženklo viešbutis

Penktadienį pirmuosius svečius priima prie Lukiškių aikštės Vilniuje išplėtotas „Hilton Garden Inn Vilnius City Centre“.

Tai pirmasis „Hilton“ ženklo viešbutis Lietuvoje. Dar vienas – „DoubleTree by Hilton“ – šiuo metu pradėtas statyti prie Mindaugo tilto sostinėje.

Viešbučio valdytoja – bendrovė „Apex Alliance Hotel Management“, tačiau svetingumo paslaugas čia teikia antrinė UAB „Eikos“ įmonė „City Centre Hotel“. Interjerą, kuriame gausu baltų simbolių, kūrė studija „Jurta architektai“.

„Praėjo 4 metai nuo tada, kai pradėjome derybas „Hilton“. „Eikos“ kelionė link čia ėjo 20 metų. Buvo įvairių nuotykių, tai atskira istorija. Šioje vietoje buvo kažkada pradėtas statyti verslo centras, jo pamatai paskui buvo išmontuoti“, – sklypo istoriją atidarymo renginyje prisiminė Domas Dargis, „Eikos“ vadovas.

„Šis viešbutis, jau dabar sako „Hilton“, bus pavyzdys visiems investuotojams“, – pridėjo Augustinas Barauskas, „Apex Alliance Hotel Management“ vadovas.

Šiuo metu „Apex Alliance Hotel Management“ taip pat valdo „Hilton Garden Inn Bucharest Old Town“, „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“ viešbučius. Šiais metais planuojama atidaryti dar 4: „Hilton Garden Inn Riga Old Town“, „Hilton Garden Inn Bucharest Airport“, „Courtyard Bucharest Floreasca“, „Moxy Bucharest Old Town“.

„Live Square“ kompleksą sudaro 6.300 kv. m verslo centras su prekybos galerija, viešbutis su 250 kv. m konferencijų centru ir 88 butų projektas. Čia NT plėtros bendrovė „Eika“ investavo 49 mln. Eur. Architektų komanda: Povilas Čepaitis, Dainius Čepurna, Valdemaras Bučys, Linda Šeženytė, Žilvinas Urbas.

„Hilton“ valdo 17 prekės ženklų, pati arba franšizės principu 113-oje šalių turi apie 5.800 viešbučių su 923.000 kambarių, nurodoma tinklo pateikiamoje informacijoje.

Per 2 mėn. – 60 naujų darbuotojų

VŽ rašė, kad „Hilton Garden Inn Vilnius City Centre“ personalo vadovei teko nemenka užduotis – per porą mėnesių praktiškai nuo nulio suburti 60 žmonių komandą. Mažiau tradiciniai sprendimai bei garsus vardas padėjo šią užduotį įgyvendinti be išorinių atrankos specialistų.

Viešbutis atsisakė idėjos daryti tokius renginius, kaip karjeros dienos, nes joms pasiruošti būtų reikėję daug laiko, kurio šiuo įtemptu metu vadovai neturėjo.

„Mes norėjome padaryti kažką ne visai tradicinio, tad mūsų pagrindinė paieškos kampanija buvo paremta skaitmeninės rinkodaros principu“, – aiškina Asta Bražiūnaitė, viešbučio personalo vadovė.

Nors buvo pasitelkti ir įprastiniai būdai, kampanija itin pasiteisino socialiniuose tinkluose. Jos metu pavyko ir paskleisti žinią apie „Hilton Garden Inn“ prekės ženklo viešbučio atėjimą į Lietuvą, ir pritraukti potencialių kandidatų.

Ieško galimybių dar vienam ženklui

Tarptautinis viešbučių tinklas „Hilton“ ieško galimybių atidaryti daugiau skirtingų ženklų viešbučių Baltijos šalyse ir dairosi ne tik į sostines, bet ir į kurortinius miestus.

„Žinau, kad pasiūla didelė, bet ateitis šviesi. Norime turėti ką pasiūlyti visiems savo svečių segmentams. Todėl dairomės galimybių atidaryti „Hampton“ ženklo viešbutį“, – VŽ organizuojamame „Baltijos NT investicijų forume 2019“ gegužę kalbėjo Malgorzata Morek, „Hilton“ plėtros vadovė Lenkijai ir Rytų Europai.

„Hampton“ – biudžetinio segmento prekės ženklas, kurio viešbučių visame pasaulyje yra daugiau nei 2.000.

