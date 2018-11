Didžiausias biurų nuomos sandoris: „Technopolio“ statomame komplekse įsikurs SEB

Didžiausia biurų valdytoja Vilniuje – Suomijos kapitalo UAB „Technopolis Lietuva“ – pradeda naujo biurų pastato „Nova“ statybas.

Į šį šalia „Vichy“ vandens parko ir „Siemens“ arenos pradedamą statyti trijų korpusų biurų kompleksą planuojama investuoti 51,9 mln. Eur, skelbiama penktadienį išplatintame pranešime.

Maždaug pusę 26.740 kv. m nuomojamo ploto verslo centro, kurį ketinama atidaryti 2020 m. rudenį, užims SEB grupės paslaugų centras, kuris bus perkeliamas iš kitų „Technopolio“ pastatų.

„Tai yra didžiausias Lietuvoje biurų nuomos sandoris 2018 metais“, – rašoma „Technopolio“ pranešime.

1.100 darbuotojų

„Nova“ pastatą, kuriam statybos leidimą bendrovė gavo šią savaitę, sudarys 3 korpusai – 9, 8 ir 5 aukštų.

Beveik dvejus metus truksiančias statybas „Technopolis“ žada pradėti gruodį.

Sklypą, kuriame iškils „Nova“, „Technopolis“ kartu su verslo centru „Pentagon“ (dabar – „Penta“), iš UAB „Icor“ grupės įsigijo 2016 m. Sandorio vertė siekė 32 mln. Eur.

„SEB Global Services“ naujame verslo centre užims 12.500 kv. m ploto – apie 47% viso biurų komplekso. Čia įsikurs maždaug 1.100 SEB grupės darbuotojų.

„Į naują pastatą persikels visi SEB grupės paslaugų centro departamentai, šiuo metu įsikūrę dviejuose „Technopolio“ pastatuose „Beta“ ir „Delta“. Iš dviejų pastatų persikėlę į vieną būsime lankstesni ir efektyviau bendrausime tarpusavyje“, – pranešime cituojama Rūta Jasiulionienė, SEB grupės paslaugų teikimo centrų Vilniuje ir Rygoje vadovė.

Šiuo metu SEB paslaugų centras ir banko padalinys Lietuvoje užima apie pusę „Beta“ ir maždaug ketvirtadalį „Delta“ biurų pastatų ploto.

Ir bankas, ir paslaugų centras

SEB banko paslaugų centrui persikeliant į naują biurą „Technopolyje“, paties banko Lietuvos padalinio darbuotojai įsikurs Konstitucijos prospekte. Šių metų pradžioje skelbta, kad investicijų valdymo bendrovės „Lords LB Asset Management“ fondas Vilniaus centrinėje dalyje statys verslo centrą, kuriame 10.000 kv. m išsinuomojo SEB bankas. Į naują biurų kompleksą šalia „Forum Palace“ persikels SEB banko administracijos būstinė ir kiti padaliniai, jame taip pat bus įkurtas didžiausias SEB banko klientų aptarnavimo centras Vilniuje.

SEB grupės paslaugų centro biuro atrankos procese atstovavo NT konsultacijų bendrovė „Newsec“. Sandoryje SEB tarpininkavo advokatų kontrola „Ellex Valiunas“, „Technopoliui“ – „Sorainen“.

„Mums labai svarbi partnerystė su SEB, turime ilgametę sėkmingą bendradarbiavimo patirtį. SEB grupės paslaugų centras sprendimas persikelti į naują pastatą ir toliau likti „Technopolio“ biurų mieste yra vienas iš mūsų profesionalumo įrodymų. Ši naujai pasirašyta sutartis mus sustiprina, parodydama naujas galimybes plėsti biurų ir paslaugų pasiūlą pagal aukščiausios kokybės reikalavimus“, – teigia Lina Maskoliūnė, „Technopolio“ verslo grupės vadovė Lietuvoje.

VŽ ji teigia, kad naujų nuomininkų, kurie užimtų SEB plotą nuo 2020 m. rudens, ieškoti bus pradėta iškart. Kiek senesnio „Beta“ verslo centro taip pat laukia modernizavimas.

Lanksčios erdvės

„Technopolio“ biurų miestas šiuo metu yra pilnai išnuomotas, teigia p. Maskoliūnė.

„Į naująjį projektą tikimės pritraukti naujų klientų, kuriems šiuo metu neturime pasiūlyti laisvų biuro erdvių, taip pat suteiks galimybes esamų augančių klientų plėtrai mūsų biurų mieste“, – sako p. Maskoliūnė.

Anot jos, kalbant apie kitus nuomininkus, orientuojamasi į smulkaus ir vidutinio dydžio verslą.

„Nova“ suplanuota taip, kad kiekvieną aukštą galima eksploatuoti kaip vientisą atvirosios erdvės tipo biurą arba skaidyti į atskirus skirtingo ploto biurus. Lankstus biurų planavimas leidžia turimas erdves suplanuoti tiek mažesnėms įmonės, tiek keliems šimtams darbuotojų, todėl „Technopolis“ yra pasirengęs aptarnauti sparčiai besiplečiančius verslus“, – teigiama bendrovės pranešime.

Pirmajame pastato aukšte suplanuotos daugiafunkcės erdvės – čia turėtų įsikurti restoranas ir kavinė, konferencijų centras su salėmis, tinkančiomis renginiams iki 300 žmonių. Planuojama įkurti ir sveikatingumo erdvė darbuotojams. Pastate planuojama įkurti mažų biurų ir bendradarbystės erdvę.

Po pastatu įrengiama 2 aukštų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė ir krovimo vietos elektromobiliams. Taip pat darbuotojų poilsiui žadama įrengti terasas ant stogo.

„Šis biurų pastatas bus išskirtinis savo „žaliosiomis“ technologijomis. Čia planuojama įrengti saulės kolektorius ir kitas modernias ekologiško biuro reikalavimus atitinkančias technologijas. Tai pirmasis pastatas „Technopolis Ozas“ biurų mieste, kuris bus A+ energetinio efektyvumo klasės. Pastatas suprojektuotas ir bus statomas pagal LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) „Gold New Construction“ sertifikato reikalavimus“, – sako p. Maskoliūnė.

Generaliniu „Novos“ rangovu „Technopolis“ pasirinko „Icor“ valdomą UAB „Veikmės statyba“.

Aštuntas pastatas

Šiuo metu „Technopolis“ Vilniuje, greta Kalvarijų ir Ozo gatvi, jau valdo 7 verslo centrus, kurių bendras nuomojamas plotas siekia 77.000 kv. m, juose dirba apie 5.400 darbuotojų. Užbaigus „Novą“, bendrovės valdomas plotas viršys 100.000 kv. m, o darbuotojų skaičius – 8.000, skaičiuoja „Technopolis“.

Palyginti, šiuo metu Vilniuje iš viso yra 585.700 kv. m ploto modernių biurų, teigia NT konsultacijų bendrovė CBRE.

„Technopolis“ skaičiuoja, kad per 5 metus nuo atėjimo į rinką 2013 m. čia investavo 130 mln. Eur.

2017 m. „Technopolis“ Lietuvoje pasiekė 12,64 mln. Eur apyvartą, 46% didesnę nei 2016 m., kai ji buvo 8,63 mln. Eur. Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) Lietuvoje pakilo iki 8,5 mln. Eur – 52,6% daugiau nei 2016-aisiais, kai siekė 5,57 mln. Eur.

