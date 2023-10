Prie starto linijos – „Vilnius Jazz“

Christianas Windfeldas (Danija), Tomas Blancarte (JAV) ir Liudas Mockūnas (Lietuva). „Vilnius Jazz“ archyvo nuotr.

Spalio 12–16 d. Vilniaus senajame teatre rengiamas 36-asis šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos festivalis „Vilnius Jazz“. Šiemet į festivalio sceną kops atlikėjai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Portugalijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Maroko, Lietuvos, o baigsis jis ne tradiciškai sekmadienį, bet – pirmadienį.

Spalio 12 d. festivalį pradės „Improdimensijos“ sąjūdžiui skirtas koncertas, kurio programos spiritus movens – saksofonininkas Liudas Mockūnas, vienas šio sąjūdžio steigėjų.

Atidarymo vakarą jis gros duetu su žinomu švedų saksofonininku Matsu Gustafssonu, ir trio – su vienu unikaliausių kontraboso balsų pasaulyje amerikiečiu Tomu Blancarte’u bei danų mušamųjų minimalistu Christianu Windfeldu. Abu juos Lietuvos publika girdėjo „Improdimensijos“ koncertuose.

Primenant apie „Improdimensiją“, – tai eksperimentams ir edukacijai skirta kūrybinė platforma, kurioje susikerta ryškiausių Lietuvos bei užsienio džiazo žvaigždžių ir jaunosios improvizuotojų kartos orbitos. L. Mockūnas buvo vienas tų, įsiūbavusių „Improdimensijos“ laivelį, – jis pradėjo kviesti garsius užsienio atlikėjus dalytis patirtimi su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentais bei kartu groti laisvojo džiazo ir improvizacinės muzikos koncertų cikle „Improdimensija“.

Sąjūdžiui ir „Improdimensijos“ orkestrui priklauso ir trys jaunosios kartos fleitininkai Mėta Gabrielė Pelegrimaitė, Salomėja Kalvelytė bei Kristupas Gikas, prieš kelerius metus susibūrę į ansamblį „Fleitų 3”. Spalio 12 d. jie pirmieji ir žengs į festivalio sceną. Kaip įprasta sakyti, – apšildyti žvaigždes.

Antanas Gustys, „Vilnius Jazz“ sumanytojas ir vadovas, apie saksofonų duetą – Matsą ir Liudą ? sako, jog jiedu – neginčijami meistrai, kuriems neegzistuoja žodžiai „ribos“ ir „neįmanoma“. Grodami skirtingų tonacijų saksofonais bei klarnetais, o Matsas dar ir fleita, muzikantai patys brėžia ribas, kur jiems patogu. Bet net pasiekę ekstremalias aukštumas, jie sugeba nustebinti tiek save, tiek kitus, pakildami dar aukščiau.

M. Gustafssonas ir L. Mockūnas pristatys naują dueto albumą, įrašytą 2022 m. lapkritį Vilniaus plokštelių studijoje.

Trečiojoje vakaro dalyje – L. Mockūnas ir dvi tokios pačios spalvingos asmenybės – minėtieji Tomas Blancarte‘as ir Christianas Windfeldas.

Apie teksasietį T. Blancarte‘ą festivalio rengėjai rašo: „Kontrabosas jo rankose tampa buldozeriu, nušluojančiu bet kokius įsivaizdavimus apie šio instrumento galimybes“.

Su įvairiomis eksperimentinės muzikos grupėmis bosininkas gastroliuoja po Europą, Japoniją ir Šiaurės Ameriką, grodamas tiek andegraundo scenose, tiek svarbiuose tarptautiniuose festivaliuose.

Danų improvizuotojui, perkusininkui ir kompozitoriui Christianui Windfeldui taip pat būdingas ekspresyvus grojimo stilius. Menininkas yra pelnęs daug apdovanojimų ir stipendijų, kaip grupių lyderis įrašęs per 30 albumų ir du – solinius.

Įaugęs į žemėlapį

„Vilnius Jazz“ tvirtai įaugo į pasaulio šiuolaikinio džiazo festivalių žemėlapį. Daugelis muzikantų pagal jį planuoja savo europinius turus, kai kurie specialiai atvyksta į Vilnių vieninteliam koncertui. Taip atsitiko ir šiemet.

Į „Vilnius Jazz” sceną grįžta vienas įtakingiausių pasaulio avangardinio džiazo perkusininkų Hamidas Drake’as, šįkart – su Shabaka Hutchingsu, savito talento britų džiazo saksofonininku, ir Majidu Bekko, marokietiškos gnawa muzikos puoselėtoju. Trio pirmą kartą susivienijo Europos gastrolėms, parengusi juodojo soulo, afrikietiškų melodijų bei šokio rifų ir svingo mišinį.

Famoudou Don Moye (JAV). „Vilnius Jazz“ archyvo nuotr.

„Vilnius Jazz“ klausytojai išgirs ir Famoudou Don Moye, vadinamą „avangardinio džiazo dinozauru“, legendinio JAV kolektyvo „The Art Ensemble of Chicago“ būgnininką.

Pasak festivalio rengėjų, savo kūryba Don Moye primena šlovingus AACM laikus (Association for the Advancement of Creative Musicians). Kūrybingų muzikantų tobulėjimo asociacija, įkurta 1965-aisiais, buvo stiprus Čikagos eksperimentinės scenos katalizatorius, įsukęs daugelio džiazo novatorių karjeras. Vilniaus publika garsųjį avangardistą išgirs grojant su „Odyssey & Legacy“ kvintetu.

Naujienos ir intrigos

Kaip įprasta, festivalyje bus lietuvių publikai naujų lietuvių, o džiazo pasaulyje plačiai linksniuojamų vardų. Tarp jų – lyderiaujančios JAV ir Europos saksofonininkės Lakecia Benjamin ir Mette Rasmussen, atvežančios autorines programas ir savo grupes.

Didžiąja lietuviška intriga „Vilnius Jazz“ rengėjai vadina būgnininko Marijaus Aleksos sugrįžimą į festivalio sceną po 24-erių metų pertraukos. Pirmąsyk joje M. Aleksa grojo būdamas 13-kos, dabar solinėje programoje parodys, kokį bagažą sukaupė per kelis dešimtmečius.

Spalio 14 d. Vilniaus senajame teatre lektorius Thierry Quenum (Prancūzija), tęsdamas festivalio susitikimų tradiciją, surengs atvirą paskaitą apie europietiško džiazo raidą.

Spalio 15 d. ten pat, dieniniame festivalio koncerte, varžysis džiazo konkurso „Vilnius Jazz Young Power“ finalistai.

Festivalio metu Vilniaus senojo teatro fojė veiks fotografų Gretos ir Vyginto Skaraičių fotodarbų paroda „Užstrigę džiaze“.

Po pagrindinės programos spalio 12–14 d. gyvos muzikos klube „Opera Social House“ (J. Lelevelio g. 4) vyks naktiniai „jam session“. Juose skambės ir tarptautinis projektas: Ispanijos saksofonisto Jesus Santandreu'o kartu su LMTA džiazo katedros studentais parengta programa.

Plačiau apie festivalio koncertus ir renginius – čia.

