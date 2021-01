Vietoj Vilniaus knygų mugės – knygų šventė

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Dėl karantino į gegužę nukėlus kasmetinę Vilniaus knygų mugę, leidyklos rengs knygų šventę. Kokią daugiau, jei ne virtualią. „Knygų savaitė“ vyks vasario 22–28 d., beveik įprastu mugei laiku.

Planuojama, kad renginio metu visą savaitę įvairiose platformose – nuo televizijos eterio iki naujienų portalų ir socialinių tinklų – vyks įvairios diskusijos apie literatūrą su lietuviškų knygų autoriais, naujų, skaitytojų laukiamų knygų pristatymai. Leidyklos žada ir rimtų staigmenų: pokalbių su pasaulinio garso autoriais, iki šiol nesilankiusiais Lietuvoje. Prisidėti prie renginio bus kviečiami žinomi Lietuvos žmonės, organizuojami jų mėgstamų kūrinių skaitymai. Atskiros programos numatytos moksleiviams.

„Knygų savaitę“ inicijavo „Baltų lankų“ leidykla, prie jos prisijungė „Alma littera“, „Apostrofa“, „Balto“, „Baltų lankų vadovėliai“, „Debesų ganyklos“, „Kitos knygos“, „Lapas“, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, „Terra Publica“, „Tikra knyga“, „Tyto alba“, „Sofoklis“, „Svajonių knygos“, „Super namai“, „Vaga“, kiti leidėjai.

„Neįsivaizduojame vasario be renginio, skirto knygoms ir skaitymui pagerbti. Manau, taip jaučiasi visa skaitanti Lietuvos bendruomenė“, – pranešime apie „Knygų savaitę“ cituojama Kotryna Žukaitė, „Baltų lankų“ leidyklos vadovė. Pasak jos, visos leidyklos ir organizacijos ruošia turinį, kurį pasiūlys skaitytojams, – jų laukia didelė žanrų, temų, asmenybių įvairovė. Be to, žmonės galės ne tik stebėti renginius, bet ir patys dalyvauti juose per nuotolį.

„Šis renginys itin svarbus dar ir todėl, kad daugybę vertingo turinio ir ryškių emocijų pasiūlyti galinčios knygos tampa svarbia ir saugia užuovėja nuo pandemijos, įtampos ir karantino pavargusiems, įspūdžių išsiilgusiems žmonėms“, – sako K. Žukaitė.

Gegužę, bet nebūtinai

VŽ rašė, jog tradicinis literatūrinis ir kultūrinis renginys, 22-oji Vilniaus knygų mugė, 2021 m. vasario 25–28 d. neįvyks, ji nukeliama į gegužę.

Mugės organizatoriai tokį sprendimą priėmė reaguodami į situaciją dėl koronaviruso epidemijos. Tačiau ir jis nėra galutinis – Knygų mugės programą planuojama parengti kovo pabaigoje, o vasario pabaigoje, kada mugė turėjo vykti, paaiškės, ar ji galės vykti vėliau.

2020 m. vasario 20–23 d. „Litexpo“ parodų ir kongresų centre vykusi 21-oji Vilniaus knygų mugė, kaip ir kasmet, sumušė savo pačios rekordą – suskaičiuota, jog ją aplankė 72.930 žmonių, t. y., 4.500 daugiau nei 2019-aisiais.

Pernai Vilniaus knygų mugėje įvyko per 600 renginių, daugiau nei 400 susitikimų, dalyvavo 380 leidyklų.