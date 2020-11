D. Maradona ir pinigai: nuo išlaidų kokainui iki „Dievo rankos“ lyg centrinio banko

Šią savaitę Anapilin iškeliavęs legendinis futbolininkas Diego Maradona per savo sportinę karjerą neuždirbo tokių pinigų, kokie mokami šiandienos futbolo žvaigždėms, be to, nemokėjo su jais ir elgtis. Tačiau argentinietis savo vardą pelningai išnaudojo iki gyvenimo pabaigos, o jo žaidimo epizodai net yra susilaukę palyginimų su centrinių bankų politika.