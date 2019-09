Įmonės renkasi daugiau naujų ir brangesnių automobilių

4 iš 5 lizingu įsigytų automobilių buvo nauji, vidutinė lizingu perkamo automobilio vertė didėjo 37%, iki beveik 23.000 Eur.

Tai skelbiama „Swedbank“ pranešime. Apžvelgdamas savo 2019 m. 1 pusm. rezultatus, bankas skelbia su šalies įmonėmis pasirašęs 7% daugiau automobilių lizingo sutarčių, nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Jų suma siekia beveik 31 mln. Eur. Labiausiai automobilių finansavimo poreikis išaugo tarp smulkių ir vidutinių įmonių.

Suaktyvėjo smulkieji

„Jei šiais metais tarp stambių įmonių naujų automobilių poreikis išliko stabilus, tai smulkių ir vidutinių šalies įmonių sektoriuje jis augo. Smulkus ir vidutinis šalies verslas per pirmąjį šių metų pusmetį įsigijo 9% daugiau lengvųjų automobilių negu per tą patį laikotarpį pernai metais. Be to, su šalies įmonėmis pasirašėme pirmąsias žaliosios iniciatyvos sutartis dėl automobilių su itin žema emisija įsigijimo“, – „Swedbank“ pranešime cituojamas Liudas Zajančkauskas, banko Finansavimo verslo vystymo departamento direktorius. Jis nurodo, kad lyginant tris Baltijos šalis, pirmąjį šių metų pusmetį sparčiausias automobilių lizingo verslui augimas buvo fiksuotas Estijoje.

„Estijos įmonių sudarytų lizingo sutarčių dėl lengvųjų automobilių įsigijimo vertė palyginamuoju laikotarpiu išaugo 25% ir siekė daugiau kaip 70 mln. Eur. Latvijoje augimas buvo panašus kaip Lietuvoje (7%), pasirašytų lizingo sutarčių vertė siekė daugiau kaip 30 mln. Eur“, ? Baltijos šalių duomenis komentuoja „Swedbank“ atstovas.

L. Zajančkauskas nurodo, kad įmonės Lietuvoje iš kitų Baltijos šalių išsiskiria tuo, kad renkasi brangesnius lengvuosius automobilius.

27% brangesni automobiliai

„Vidutinė lizingu perkamo automobilio vertė mūsų šalies įmonėse sudaro beveik 23.000 Eur. Tuo metu įmonės Estijoje renkasi vidutiniškai 21.000 Eur kainuojančias lengvąsias transporto priemones, Latvijos įmonės – kiek brangesnius nei 19.000 Eur vertės automobilius“, ? sako banko atstovas.

Pranešime nurodoma, kad brangiau kainuojančius lengvuosius automobilius šįmet įsigyja stambios Lietuvos įmonės – jų vienos lizingo sutarties dėl lengvojo automobilio įsigijimo vertė siekia daugiau kaip 25.000 Eur. Palyginus su praėjusiais metais, ši suma yra išaugusi 27%.

„Swedbank“ nurodo, kad tarp automobilių markių, kurias dažniausiai renkasi ir Lietuvos, ir Estijos įmonės, dominuoja „Škoda“, „Volkswagen“ ir „Toyota“ modeliai. Latvijoje populiariausių markių trejetuke „Škodą“ keičia „Peugeot“ automobiliai.

Populiarėja nauji automobiliai

„AutoTyrimų“ pateikiamais duomenimis, oficiali naujų automobilių rinka Lietuvoje šių metų sausio – rugpjūčio mėnesiais augo 39%, iki 34.107 automobilių. Atmetus reeksportą, Lietuvoje šiuo laikotarpiu liko per 21.000 naujų automobilių, kurių tarpe dominuoja „Toyota“, „Volkswagen“ ir „Škoda“.

L. Zajančkauskas tvirtina, kad Lietuvos įmonės dažniau nei bendrovės Latvijoje ir Estijoje renkasi naujas transporto priemones.

„Swedbank“ duomenys Lietuvoje rodo, kad 80% verslo įmonių lizingo būdu įsigyjamų automobilių yra nauji. Pagal šį rodiklį mūsų šalies įmonės pranoksta estiškas ir latviškas bendroves, kur nauji automobiliai sudaro atitinkamai 68% ir 75% visų įsigytų lengvųjų transporto priemonių“, ? sako jis.

