O. Koršunovą meno vadovo pareigose keičia visa komanda

Naujieji LNDT meno vadovai (iš kairės): Eglė Švedkauskaitė, Kamilė Gudmonaitė, Antanas Obcarskas. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) meno vadovo pareigas eis išsyk trys jaunosios kartos režisieriai – Kamilė Gudmonaitė, Eglė Švedkauskaitė ir Antanas Obcarskas. Jie pakeis iš šių pareigų praėjusių metų gruodį atleistą režisierių Oskarą Koršunovą.

„Tai, kad teatre bus trys, o ne vienas meno vadovai, Lietuvoje gal nauja, bet Europoje tai gana dažna praktika, kai teatro kūrybinę programą kuria keletas, trys, o kartais ir daugiau meno vadovų“, – naujuosius meno vadovus pristatė Martynas Budraitis, LNDT generalinis direktorius.

Pasak M. Budraičio, vyrauja nuomonė, kad Lietuva išsivaduos iš sovietinės praeities liekanų, „kai prie valdžios vairo stos žmonės, gimę po Nepriklausomybės“. „Džiugu, kad tenka prie to prisidėti“, – spaudos konferencijoje sakė teatro direktorius ir atkreipė dėmesį, kad meno vadovėmis tampa dvi moterys.

Dirbs kaip komanda

Visi trys režisieriai žada dirbti kaip komanda ir, kol bus meno vadovai LNDT, – nedirbti kituose Vilniaus teatruose.

Pasak LNDT, naujieji teatro meno vadovai yra baigę režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMDT) ir dirba laisvai samdomais režisieriais Lietuvoje bei užsienyje.

K. Gudmonaitė savo kūrybinį kelią pradėjo LNDT pristačiusi spektaklį pagal Augusto Strindbergo pjesę „Sapnas“. Už jį pelnė keletą apdovanojimų – Spoleto festivalyje Italijoje, „Setkani/Encounter“ festivalyje Čekijoje ir konkurse „Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro“ Milane,

Ji yra sukūrusi ne vieną spektaklį OKT / Vilniaus miesto teatre, dirbo Kaune, Klaipėdoje, pastaruoju metu – Taline, Berlyne, Freiburge. K. Gudmonaitė imasi sudėtingų socialinių temų ir paveikiai pristato jas publikai. Spektaklis apie lyčių tapatybę „Trans Trans Trance“ buvo ne kartą rodytas užsienyje ir pelnė prizus Milane bei Lygybės apdovanojimuose Lietuvoje, o vienas naujausių spektaklių „Šventė“, kuriame vaidina ir negalią turintys asmenys, sulaukė pripažinimo festivalyje „Sirenos“.

2022 m. Romoje K. Gudmonaitė buvo apdovanota G. Bertollucci vardo premija kaip geriausia jaunoji Europos teatro režisierė.

A. Obcarskas LNDT Jaunųjų kūrėjų programoje pristatė debiutinį spektaklį „Voicekas“, už kurio režisūrą buvo nominuotas „Auksiniam scenos kryžiui“ Jaunojo menininko kategorijoje.

Šiuo metu LNDT rodomi keturi A. Obcarsko režisuoti spektakliai: „Voicekas“, „Alisa“ (pelniusi tris „Auksinius scenos kryžius“), „Kas nužudė mano tėvą“ ir „Boksas“. Jo spektakliuose analizuojamos jaunam žmogui aktualios tapatybės ir būties temos, gvildenami sudėtingi individo, skirtingų kartų santykių klausimai. A. Obcarskas yra pastatęs spektaklį Kaune ir Helsinkyje. 2022 m. pabaigoje buvo apdovanotas Kultūros ministerijos Jaunojo menininko prizu.

E. Švedkauskaitė debiutavo spektakliu „Heda Gabler“ Vilniaus senajame teatre. Už spektaklį „I dreamt that somebody called me darling“ Spoleto festivalyje pelnė I vietą.

2020 m. buvo nominuota „Auksiniam scenos kryžiui“ Jaunojo menininko kategorijoje už spektaklio „Žmogus iš žuvies“ režisūrą Jaunimo teatre.

Pastarųjų metų režisierės darbai – „Sieros magnolijos“ (LNDT), performansas „Žiūrėdama viena į kitą“, „Jauno žmogaus memuarai“ (Valstybinis jaunimo teatras) – sulaukė itin palankių kritikų ir žiūrovų atsiliepimų.

K. Gudmonaitės, A. Obcarsko ir E. Švedkauskaitės sukurtą meninę programą žiūrovai pamatys 84-ajame LNDT sezone, jis prasidės 2023 m. rudenį.

Pažers premjerų

Pasak LNDT, sulig naująja meno vadovų komanda žiūrovų laukia pripažintų meistrų – Gintaro Varno, Yanos Ross spektakliai, į Lietuvą vėl sugrįšiančių Jo Stromgeno, Lukaszo Twarkowskio ir Annos Smolar darbai. Spektaklius kurs ir jie patys – kovą pasirodys E. Ionesco „Raganosiai“, kurį režisuoja A. Obcarskas, balandį žiūrovai išvys E. Švedkauskaitės spektaklį „Fossilia“, o metų pabaigoje rekonstruotą LNDT Didžiąją salę atidarys K. Gudmonaitės režisuojama šiuolaikinė opera „Dalykai, kurių neišdrįsau pasakyti, o dabar jau per vėlu“.

Didžiojoje salėje bus rodomi ir atnaujinti geriausi LNDT spektakliai, tarp jų – ir O. Koršunovo „Išvarymas“ bei „Tartiufas“.

