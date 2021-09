Vilniaus stoties architektūrinio konkurso favoritai – „Zaha Hadid Architects“ 

Aiškėja tarptautinio architektūros konkurso, paskelbto Vilniaus geležinkelio stoties komplekso, stoties aikštės ir aplinkinės teritorijos pertvarkymo idėjai sukurti, galimi laimėtojai – atskleisti ir komisijos favoritai, ir konkurso dalyvių vardai.

Pagal viešųjų pirkimų procedūras, trečiadienį elektroniniu būdu atplėšus antruosius vokus, užkoduoti darbų pavadinimai nuo šiol bus susieti su jų kūrėjais, tarp kurių – pasaulinio garso kompanijos, pranešė Vilniaus savivaldybė.

Konkursui pateikti darbai buvo vertinami anonimiškai. Vertinimo komisijos nuomone, iš 33 darbų geriausiai Vilniaus architektūrinę viziją atitinka projektas „Green connect“, sukurtas Londone veikiančio architektų biuro „Zaha Hadid Architects“.

Antroji vieta atiteko darbui, pažymėtam kodu „314159“ (B&M Architects Ltd Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, Suomija), trečioji – „19MM75“ (SBS Engineering Group Sp. z.oo, Lenkija), ketvirtoji – „VGS159“ (jungtinė veikla – UAB „Archinova“ su PLH Arkitekter A/S, Lietuva ir Danija), penktoji – „ZSEBUA“ (Shenzhen Aube Architectural Engineering Design Co., Ltd, Kinija).

Lyderis aiškus

Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyriausiasis architektas, atkreipia dėmesį, kad ne tik sostinei svarbus projektas pritraukė tokio lygio tarptautinių architektūros studijų dėmesį.

„Gavome daug stiprių, miesto architektūrinį veidą praturtinti galinčių darbų. Komisijos geriausia pripažintos idėjos autoriai – „Zaha Hadid Architects“ biuras – pažįsta Vilnių, turi didžiulę tokio sudėtingumo objektų projektavimo patirtį, jau projektuoja „Rail Baltica“ geležinkelio stotį Taline. Jų pateikta projektinė idėja kuria savitą, atpažįstamą, su kontekstu tinkamą santykį turintį naujojo stoties terminalo įvaizdį, formuoja kokybišką viešųjų erdvių sistemą ir per ją užtikrina svarbius ryšius tarp Naujininkų, Naujamiesčio ir Senamiesčio. Be to, sukuria galimybes geležinkelio komplekso gamybinės zonos ir aplinkinių teritorijų konversijai, gerai derina funkcinius ir estetinius sprendimus. Žinoma, tai tik pirminė idėja, bet ji tikrai galės būti vystoma, detalizuojama ir plėtojama“, – sakė M. Pakalnis.

VŽ primena, jog irakiečių kilmės architektės Z. Hadid (1950–2016) įkurtas biuras (o tuomet – ir ji pati) 2008-aisiais laimėjo Vilniaus savivaldybės skelbtą daugiafunkcio kultūros centro, turėjusio tapti Ermitažo ir Guggenheimo muziejų filialu, projektą, kuris taip ir nebuvo įgyvendintas.

Po viešųjų pirkimų

Geriausias architektų pateiktas vizijas atrinko tarptautinė 11 narių vertinimo komisija, ją sudaro Lietuvos ir užsienio architektai, „Lietuvos geležinkelių“ ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, pirmininkauja M. Pakalnis.

Laimėtojams skirtas 120.000 Eur prizinis fondas: pirmosios vietos laimėtojui atiteks 50.000 Eur, antrosios – 30.000 Eur, trečiosios – 20.000 Eur premijos. Ketvirtąją ir penktąją vietas užėmę konkurso dalyviai gaus po 10.000 Eur.

VŽ rašė, jog kovą paskelbto konkurso dalyviams buvo keltas reikalavimas sukurti ikonišką ir pasaulyje atpažįstamą tarptautinės geležinkelio stoties projektą, pasiūlyti Lietuvą ir Vilnių reprezentuojančią bei aukščiausius kokybės standartus atitinkančią viešojo susisiekimo paslaugų infrastruktūrą, suformuoti patrauklią stoties aikštę bei pasiūlyti gyvybingo ir jungiančio Stoties rajono urbanistinio centro idėją.

Dabartinio konkurso nugalėtojas paaiškės baigus viešųjų pirkimų procedūras – remiantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų komisija toliau tikrins tiekėjų kvalifikaciją ir kitus privalomus dokumentus, prireikus prašys dokumentų patikslinimo. Planuojama, kad konkurso nugalėtojas bus paskelbtas lapkritį.

Tarptautinis konkursas buvo paskelbtas šių metų kovą, sulaukta 33 dalyvių darbų. Visos architektų vizijos ir jų autoriai pristatomi čia.

Architektūrinio konkurso organizuoja „Lietuvos geležinkeliai“ ir Vilniaus miesto savivaldybė. Konkurso organizatoriams atstovauja konsultacijų bendrovė „Civitta“ ir Lietuvos architektų sąjunga.

