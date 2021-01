Sausio 13-oji – virtualiose parodose

Šiemet Sausio 13-oji bus kitokia. Be atminimo laužų prie Vilniaus televizijos bokšto, Nacionalinio radijo ir televizijos pastato bei Nepriklausomybės aikštėje. Be 29-erius metus vykusio pagarbos bėgimo žuvusiems atminti, be kitų tradicinių renginių. Tačiau tai, kad jų nebus, šios atmintinos dienos nepaverčia mažiau reikšminga. VŽ siūlo pasidairyti po Laisvės gynėjų dienai skirtas virtualias parodas.