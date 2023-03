Skylėta mokesčių reformos versija

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pradžioje buvo idėja. Gerai ji skambėjo dar 2019 m. pavasarį iš tuometės kandidatės į prezidentus ir dabartinės premjerės Ingridos Šimonytės lūpų.

Idėjos, pavadintos kontraktu su visuomene, esmė – teisinga mokesčių sistema: visi piliečiai lygūs ir visi turi mokėti tuos pačius mokesčius. Kuo daugiau išimčių ir pakopų, tuo didesnis neteisingumo jausmas.

Rinkimus laimėjus konservatoriams ir liberalioms jėgoms, buvo sukurta mokesčių darbo grupė prie Finansų ministerijos, kuri periodiškai rinkosi į posėdžius. Ministerijos klerkai uoliai konspektavo ekspertų, darbdavių ir darbuotojų atstovų pasiūlymus. Tačiau nuo 2021 m. rudens nutrūko konsultacijos ir vėliau nebuvo atnaujintas dialogas su suinteresuotosiomis šalimis (kaip skundžiasi dalis asociacijų).

Nuo to laiko nelabai kas ką girdėjo apie reformos siūlymus, išskyrus tai, kas, cituojant finansų ministrę Gintarę Skaistę, buvo pastarosiomis savaitėmis „nutekinta“ per aptarinėjimus Seime su valdančiosios koalicijos partneriais ir kad tai nebuvo tai, apie ką visa ši reforma.

Prie mokesčių kontrakto su visuomene valdančioji dauguma dirbo (ar slėpė stalčiuose) kone trejus metus, o dabar nori, kad mokesčių mokėtojai per tris savaites įvertintų siūlomą paketą ir pateiktų pasiūlymų. Ar taip turi atrodyti nuoširdus noras susikurti kokybišką mokesčių sistemą? Pasirodo, jau gegužę mokestinį paketą numatyta teikti tvirtinti Vyriausybei, o vėliau – svarstyti Seimui.

VŽ žiniomis, prie mokestinių pasiūlymų dailinimo neprileistos ne tik mokesčių mokėtojams atstovaujančios verslo organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys, bet ir kompetencijų bei daugiametės tarptautinės verslo patirties įgiję Vyriausybės tarnautojai, tad turime pasiūlymus tokius, kokius turime.

Galbūt tam yra ir objektyvių priežasčių.

Vienai krizei genant kitą – nuo pandemijos, imigrantų antplūdžio iki Putino pradėto kruvino karo prieš Ukrainą – sprendimo priėmėjų ratas Vyriausybėje labai susiaurėjo: nors sprendimų greitis padidėjo, tai atsiliepia jų kokybei.

Pateikta mokesčių reforma – ne išimtis.

Iš mokesčių sistemos reikėtų pravalyti įvairaus plauko lengvatas, kurios ne tik iškreipia verslo sąlygas skirtingiems rinkos subjektams, bet ir kursto nusivylimą mokesčių sistema bei įvelia piliečius ir valstybę į amžiną priešpriešą, kodėl vieniems vienaip, kitiems kitaip.

Nauji siūlymai palieka ydingą sena problemą: papildomą naštą ir vėl krauname ant tų, kurie siekia žinių, daug mokosi, o darbe prisiima daugiau atsakomybių, kurie daugiau dirba ir todėl uždirba, kuria darbo vietas.

Jau dabar jie neproporcingai didelę dalį per mokesčius sumoka kitų visuomenės narių išlaikymui. Ar tai sąžininga, ar tai skatina investuoti į žinias ir nuolat stengtis darbo rinkoje, o gal, atvirkščiai, sėja dvejones, ar verta sieti savo karjerą su tokia šalimi?

Mokestinė aplinka turi būti paprastesnė, skaidri, sąžininga, neskatinti ieškoti būdų išvengti mokesčių, piktnaudžiauti įvairiomis veiklos formomis. Ar iš tiesų mums reikia net 7 skirtingų veiklos formų?

Juk kuo didesnė įvairovė, tuo daugiau galimybių apsukriems mokesčių rengėjams, tuo didesni administravimo kaštai. Gal dalies jų vertėtų atsisakyti ar sujungti?

Regis, NT mokestis vėl taip ir netampa visuotinis: juk nėra teisinga, kad siūlomas (įsiklausykime) VISUOTINIS NT mokestis neapims dalies būstų – universalus NT mokestis būtų teisingas tik tokiu atveju, kai jį sumoka visi.

Politologai sako: nori rezultato ir sėkmės, daryk reformas pirmaisiais valdymo metais. Artėjant rinkimams blėsta ir valia tų rezultatų siekti, nes politikai bijo užsitraukti rinkėjų nemalonę, savo sprendimais juos išvesti iš komforto zonos.

Galbūt todėl keliamos ir mokesčių pokyčių įsigaliojimo datos jau po nacionalinių rinkimų 2024 m., o potencialios problemos permetamos kitam Seimui ir naujam ministrų kabinetui, t. y. į 2025–2026 m.

Atrodo, kad, norint praslysti Seime, reformos autoriams teko į šalį patraukti popieriuje gražiai atrodančią teisingą mokesčių sistemą be „gyvulių ūkio“ ir ją pakeisti skylėta versija su šiek tiek mažiau „gyvulių ūkio“. Pavyzdžiui, paliekant verslo liudijimus, kurie sudaro galimybę nemokėti mokesčių užsiimant ta pačia veikla. Skaičiavimai rodo, kad vidutinis efektyvus GPM tarifas su verslo liudijimais dirbantiems tesiekia vos 2,2%.

O aukštesnes pajamas gaunantiems finansų ministrės pamėtėta žinia, kad, be 20% GPM, papildomu 5% tarifu bus apmokestintos bendros gyventojų pajamos, siekiančios nuo 60 iki 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU; apie 101.000–201.000 Eur). Be to, didesnes nei 120 VDU pajamas siūloma apmokestinti papildomu 7% tarifu.

Darbdavių atstovai taip pat stebisi, kodėl siekiama prilyginti verslo veiklą darbo santykiams ir apmokestinti kapitalą progresiniais mokesčiais.

„Nesu matęs šalių, kur būtų bandoma sulyginti verslo veiklą ir darbo santykius“, – gūžčioja Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas.

Dalis verslų ir taip linkę nerodyti pajamų, mokėti mokesčių, o sprendimas didinti kapitalo apmokestinimą, tikėtina, didins šešėlį ir blogins investicinę aplinką šalyje.

Tiesa, tai, kad vadinamąją investicinio projekto lengvatą numatoma pratęsti ir po 2023 m., yra gera žinia investuojančiam verslui. Tačiau, pramonininkų nuomone, vienintelis tikrai pažangus siūlymas iš Finansų ministerijos pateikto paketo yra momentinis ilgalaikio turto nudėvėjimas, skatinant produktyvias investicijas į įrenginius, kompiuterinę techniką, programinę įrangą ir pan. Tačiau gamintojus nuvylė tai, kad mokestinių pasiūlymų pakete nieko nekalbama apie nulinį pelno mokesčio tarifą reinvestuojamam pelnui.

Tad kyla klausimas, ar ne per mažai susitelkta į ekonominio augimo skatinimą ir ne per daug susikoncentruota į dar didesnį mokesčius mokančiųjų apmokestinimą?

„Verslo žinių“ nuomone, labai reikėtų išsamesnių skaičiavimų, kiek tos teikiamos priemonės atneš mokesčių ir ką jos duos kiekvienam visuomenės nariui.

Juk erzelis bus didžiulis, o visuomenė nemato, už ką kovojama ir kodėl kentės, pasak mokesčių ekspertų, kone kiekvieno mokesčių mokėtojo kišenė.

Išties susidarė kone paradoksali situacija, kai, regis, pirmą kartą per trisdešimt Nepriklausomybės metų visuomenė pasigedo, kur ta mokesčių reforma, nors iki šiol visi laikydavo kumščius, gal ir melsdavo, kad tik nebūtų judinami mokesčiai.

Taigi, buvo sukelti lūkesčiai, kurie, pavarčius tuos pasiūlymus, matyti, kad neišsipildė, tad kyla ir kitas pagrįstas klausimas, ar matant rezultatą išties reikėjo pačią reformą marinuoti trejus metus.

Ne tik guzų iš Briuselio gavome, kad vėluojame, bet ir bent pusmečiui atsisveikinome su puse milijardo eurų, numatytų mokesčių pertvarkai „Naujos kartos Lietuvos“ plane.

