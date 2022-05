K. Bieliakova. Viešieji pirkimai Ukrainoje iki karo ir jo metu: kaip reagavo valstybė

Asm. archyvo nuotr.

Būsiu atvira: iki paskutinės akimirkos netikėjau, kad pas mus, Ukrainoje, prasidės karas. Pamenu, dieną prieš karą, 2022 m. vasario 23 d., man paskambino kolegė iš Lvivo ir paklausė: ką patarčiau užsakovams, vykdantiems viešuosius pirkimus, jei būtų paskelbta nepaprastoji padėtis. Nuraminau ją ir pasakiau, kad nepaprastoji padėtis kol kas oficialiai nepaskelbta, klausimus spręsime, kai taip nutiks.

Deja, jau kitą dieną prasidėjo karas Ukrainos teritorijoje, kai rusijos federacija ėmė vykdyti karinę agresiją prieš Ukrainą. Vietoj nepaprastosios padėties buvo priimtas Prezidento dekretas dėl karo padėties įvedimo.

Viešųjų pirkimų organizavimas iki karo

Iki karo valstybė paskelbė tūkstančius konkursų dėl maisto produktų, biuro įrangos, viešojo transporto, statybinių medžiagų, vaistų, medicinos priemonių, IT sistemų ir daug kitų reikalingų prekių ar paslaugų. Kasmet iš valstybės biudžeto skiriama milijardai grivinų infrastruktūros vystymui, socialinėms, švietimo, mokslo, kultūros ir kitoms viešosioms paslaugoms. Kiekvienoje šalyje viešieji pirkimai – didžiulė rinka ir didžiulė valstybei tenkanti atsakomybė.

Mūsų šalyje pirkimai vykdomi pagal Ukrainos viešųjų pirkimų įstatymą Nr. 922 (toliau – Įstatymas) ir organizuojami per verslo valdomas elektronines platformas. Per šias platformas atliekamos pirkimų procedūros, skelbiami pirkimai, o visa informacija viešai prieinama viešųjų pirkimų duomenų valdymo sistemoje „ProZorro“. Ši sistema jungia daugiau kaip 35 000 vyriausybinių organizacijų ir 250 000 įmonių.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Tačiau prasidėjus karui pagrindinius pirkimų principus – didžiausios ekonominės naudos, atvirumo, skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos – pakeitė tokie kriterijai kaip reikiamų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas laiku ir jų atitikimas nacionaliniams šalies interesams, saugumo ir gynybos poreikiams.

Kaip pasikeitė pirkimai prasidėjus karui

Pirmosiomis karo dienomis niekas nežinojo, ką daryti su jau paskelbtais konkursais ir ar galima skelbti naujus pirkimus. Ir, aišku, tuose miestuose, kur vyko aktyvus agresoriaus puolimas, užsakovai apskritai negalėjo dirbti, o daugelis tokios galimybės neturi iki šiol.

Vasario 28 d. Ukrainos ministrų kabinetas priėmė nutarimą Nr. 169 „Dėl gynybos ir prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų pagal karo padėtį“ (toliau – Nutarimas Nr. 169), kuris labai supaprastino pirkimo mechanizmą. Karo padėties metu Nutarimas Nr. 169 buvo keičiamas 6 kartus ir kaskart pirkimų sąlygos vis paprastėjo.

Kaip dabar vykdomi pirkimai

Karo sąlygomis beveik visi pirkimai vykdomi pagal tiesiogines sutartis be konkursų. Iš pradžių valstybės pirkimų užsakovų sprendimais nustatomi prekių, paslaugų ar darbų sąrašai ir apimtys, kurių pirkimai atliekami be konkursų pasirašant sutartis. Užsakovas privalo paskelbti ataskaitą apie įvykusius pirkimus ir pasirašytas sutartis su visais sutarties priedais ne vėliau kaip per 20 dienų po karo padėties sustabdymo ar atšaukimo. Taip pat yra speciali sąlyga, kad sutartys su slaptumo žyma „riboto naudojimo“ nėra viešinamos.

Noriu atkreipti dėmesį, kad karo padėties metu Įstatymo galiojimas nebuvo sustabdytas, nors tokios diskusijos vyko Ukrainos Aukščiausioje Radoje. Iki karo padėties įvedimo pagal Įstatymą pradėti pirkimai turi būti pagal Įstatymą ir užbaigti.

Taip pat prasidėjus karui darbą sustabdė viešųjų pirkimų procesus kontroliuojančios institucijos –Antimonopolinis komitetas, nagrinėjęs skundus dėl pirkimų, ir Valstybės kontrolės tarnyba, kuri tikrino pirkimus. Tik praėjus keliems mėnesiams šios institucijos atnaujino veiklą.

Ką galima ir ko negalima pirkti karo padėties metu

Pirmiausia noriu atkreipti dėmesį, kad karo padėties metu negalima vykdyti ilgalaikių pirkimų. Pavyzdžiui, jeigu reikia benzino, užsakovas negali jo įsigyti iki metų pabaigos. Poreikis turi būti skaičiuojamas tik karo padėties laikotarpiui. Esant karo padėčiai neįmanoma daryti ilgalaikių prognozių – neaišku, ar tiekėjas sugebės ilgai vykdyti sutarties sąlygas ir kokios apimtys bus reikalingos. Todėl užsakovai gali turėti daug sutarčių su vienu tiekėju.

Antra, karo padėties laikotarpiu jau ne taip svarbu, ar tobulas jūsų manikiūras ir įspūdingos apimties blakstienos. Kur kas labiau rūpi šeimos narių ir artimųjų sveikata bei saugumas. Taip yra ir su viešaisiais pirkimais. Pagrindinis jų tikslas karo metu – užtikrinti organizacijos gyvybingumą (ne plėtrą).

Todėl pirkimai, kuriuos užsakovas vykdo pagal Įstatymą, turi būti „filtruojami“ atsižvelgiant į esamus poreikius. Jeigu jie nėra būtini, juos reikia atidėti iki karo padėties sustabdymo arba atšaukimo.

Karo metu valstybė daugiausia vykdo pirkimus perkant vaistus, medicinos priemones; geriamąjį vandenį; aprūpinimą maisto produktais; energijos nešiklius; ritualines paslaugas (dažniausiai palaikų gabenimo, laidojimo paslaugas); komunalines paslaugas, komunalinių įmonių apsaugą; šiukšlių išvežimą; degalus, tepalus, transporto priemonių remonto paslaugas; ir kt.

Išsamaus sąrašo ir dokumento, kuriame būtų uždrausta pirkti tam tikras prekes, paslaugas ar darbus nėra, išskyrus balandžio 9 d. priimtą nutarimą, draudžiantį importuoti prekes iš rusijos federacijos, ir kovo 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą „Dėl vaistų, kurių kilmės šalis yra Baltarusijos Respublika, draudimo naudoti Ukrainos teritorijoje“.

Galima ginčytis, ar teisinga buvo priimti Nutarimą Nr. 169. Prasidėjus karui reikėjo skubių sprendimų, todėl Nutarimas Nr. 169 suteikė galimybę greitai įsigyti tai, kas reikalinga karo metu.

Tačiau jau dabar atsiranda verslo iniciatyva, kuria siekiama atnaujinti pirkimus ir juos vykdyti pagal Įstatymą. Akivaizdu, kad galimybė sudaryti sutartis tiesiogiai su bet kuriuo subjektu gali skatinti korupcinių schemų taikymą ir riboti konkurenciją.

Mano nuomone, tokiu sudėtingu metu reikia padėti verslui išsilaikyti. Tačiau tai taikytina ne visiems pirkimams ir ne visiems užsakovams. Nesu tikra, ar užsakovai, šiuo metu esantys teritorijose, kuriose vyksta aktyvūs karo veiksmai, galėtų rengti konkursus pagal Įstatymą.

Be to, noriu nuoširdžiai padėkoti jūsų valstybei ir partneriams už paramą Ukrainai ir mūsų žmonėms. Mūsų šeima nuo karo pabėgo į Lietuvą, mano vaikai lanko lietuvišką mokyklą. Konsultuoju partnerius Lietuvoje ir pagal galimybes tęsiu darbus Ukrainoje – esu žurnalo „Patarėjas viešųjų pirkimų srityje“ ir portalo www.radnuk.com.ua vyriausioji redaktorė. Viešųjų pirkimų srityje dirbu nuo 2005 m.

Ukrainoje dar laukia kova už visišką mūsų nepriklausomybę, bet mes tikime savo pergale.

Šlovė Ukrainai! Šlovė didvyriams!

Komentaro autorė – Kristina Bieliakova, bendrovės „Mano konkursas“ tarptautinės plėtros konsultantė, portalo radnuk.com.ua vyriausioji redaktorė.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Asm. archyvo nuotr.