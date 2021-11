E. Petkevièius. Bent 6 privalumai, kodël mums nebesvarbu, ið kokio miesto ar ðalies yra mûsø darbuotojai

Įmonės nuotr.

Kai priimame į darbą naują darbuotoją, mes nebeteikiame reikšmės jo gyvenamajai vietai – iš kokio miesto ar net šalies naujasis kolega yra. Jei anksčiau tai būdavo svarbu, dabar, kai tapome įmone, kurios darbuotojai patys gali nuspręsti, iš kur kokią dieną jie nori dirbti, tai tapo visiškai nebereikšminga. Ir aš matau vis daugiau tokio darbo modelio privalumų.

Dar prieš kelerius metus mūsų įmonė, kaip ir dauguma kitų, savo darbuotojų komandą būrė mūsų biure Vilniuje. Mums buvo svarbu, kokį kolegą samdome, kaip jo asmenybė derės prie mūsų komandos. Žinoma, ir tuomet kartais pasitaikydavo, kad priimdavome darbuotoją iš kito miesto ar šalies, dirbantį nuotoliniu būdu, bet tai būdavo labiau išimtys – paprastai tai būdavo darbuotojai, turintys kokių nors išskirtinių kompetencijų (tai yra tokie, kokių Vilniuje mes rasti negalėdavome).

Tačiau praėjo keleri metai ir situacija kardinaliai pasikeitė – iš komandos, kuriai dar neseniai buvo labai svarbus biuras, nes jame ir virė pagrindinis įmonės gyvenimas, tapome komanda, kuri labai greitai ir sklandžiai perėjo prie hibridinio darbo modelio ir kuri palieka darbuotojams visišką laisvę rinktis, iš kur jie nori dirbti: iš biuro, savo sodybos, užsienio šalies, o gal kas kartą vis kitaip, nusprendžiant pagal nuotaiką ar kaip tuo metu patogiau.

Taip, mūsų darbuotojų komanda, dirbanti Vilniuje, tebėra didžiausia, bet beveik nebeturime darbuotojų, kurie kiekvieną dieną savo darbą organizuotų vien tik iš biuro. Be to, turime daug darbuotojų, dirbančių iš namų ar iš kitų Lietuvos miestų, taip pat ir vis daugiau kolegų iš kitų užsienio šalių – Latvijos, Estijos, Ukrainos, Vokietijos. Ir kai dabar ruošiame darbo skelbimus, ieškodami kandidatų laisvoms pozicijoms, mes visiškai nebegalvojame apie tai, iš kur ieškomas kolega turėtų būti. Ieškome specialisto, kurio mums tuo metu reikia, – tai ir yra esmė, o visa kita tiesiog nesvarbu.

Žinoma, aš, kaip vadovas, dėl to neretai sulaukiu klausimų: ar tokią struktūrą valdyti yra paprasčiau? Ir kaip gi su įmonės organizacine kultūra, ar ji nenukenčia, ar žmonės nesijaučia atskirti, atitolę?

Taip, mūsų įmonė nėra didelė: šiuo metu turime daugiau nei trisdešimt darbuotojų, tad galbūt dėl to mums yra paprasčiau. Ir kai manęs klausia apie sunkumus, tai jų tikrai buvo – keičiantis darbo modeliui turėjome įveikti tam tikras kliūtis ir prisitaikyti. Vis dėlto vertindamas mūsų nueitą kelią šio pokyčio link aš matau, kad šis pandemijos paskatintas naujasis darbo modelis mums yra ir priimtinesnis, ir patogesnis, ir man, kaip vadovui, jis yra paprastesnis organizacine prasme.

Kodėl? Pabandysiu išskirti pagrindines priežastis.

- Pradėjome mažiau galvoti apie tai, ar žmogus tiks mūsų įmonei ir daugiau kreipti dėmesį į tai, kas ir yra svarbiausia: į jo turimus įgūdžius konkrečiai užduočiai atlikti.

- Aš turiu skirti mažiau laiko personalo klausimams spręsti. Mūsų darbuotojai, kurie renkasi, kokioje šalyje, mieste ar konkrečioje vietoje kurią dieną bus jų darbo vieta, supranta, kad jie turi atlikti savo kasdienes užduotis ir patys įveikti kasdienes problemas, jei jų kyla. Žinoma, jei kam nors prireikia pagalbos, mes visada esame pasiruošę padėti.

- Darbuotojai vis mažiau teikia reikšmės fiziniam biurui ir kur jis yra. Mes turime jaukų biurą ir viską, ko reikia, kad dirbti būtų maloniau, bet dabar biuras mums yra tiesiog vieta, kur dalis komandos susitinka kartą ar du per savaitę.

- Kolegos dabar labiau pasiilgsta vieni kitų. Jei anksčiau tuos pačius žmones matydavai kokius penkis kartus per dieną, tai dabar juos sutinki gyvai kartą ar du per savaitę. Be to, yra ir tokių kolegų, kuriuos susitinki tik 1-2 kartus per metus įmonės renginių metu.

- Komandų nariai yra labiau susikoncentravę į darbą ir savo kasdienes užduotis. Tai nereiškia, kad žmonės dirba daugiau, bet jie tai daro efektyviau. Darbuotojai nori atlikti savo darbą, padaryti jį gerai ir eiti leisti laiko su šeima, draugais ir daryti kitus patinkančius dalykus.

- Laisvė rinktis, kur gyventi ir iš kur dirbti, daro darbuotojus laimingesniais. Žmonės dabar turi tokį lankstumą ir laisvę rinktis, kokios jie dar niekada neturėjo, ir tai yra gerai. Atrodo, kad mūsų darbuotojai tuo iš tikrųjų mėgaujasi.

Kaip bebūtų, neneigsiu: visi tie „Zoom“ susitikimai labai įgrįsta. Kita vertus, jie yra trumpesni, gal ne tokie smagūs, bet produktyvesni.

Įmonės kultūra ir komandinė dvasia taip pat niekur nedingo, tačiau ji transformavosi kartu su komanda ir dabar yra daug savarankiškesnė. Visi darbuotojai dabar yra kur kas labiau atsakingi už save, savo sprendimus ir aš manau, kad tai yra gerai.

Žinoma, kadangi esame informacinių technologijų įmonė, mums įgyvendinti tokį pokytį buvo paprasčiau. Kitiems sektoriams prisitaikyti prie naujosios realybės ir kintančių darbuotojų poreikių gali būti daug sudėtingiau. Tačiau ši decentralizacija, įvykusi įmonės viduje, man atrodo turinti daug privalumų. Dabar mažiau netikrumo, viskas aiškiau, konkrečiau ir labiau orientuota į rezultatą. Manau, kad tai yra nauja norma, kuri išliks ir po pandemijos.

Komentaro autorius – Ernestas Petkevičius, UAB „Vertex“ vadovas, investuotojas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.