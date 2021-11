„Iki“ ir #walk15 partnerystë: kaip pirkëjai ávertino rudená pristatytà inovacijà?

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Siekdamas atkreipti pirkėjų dėmesį į sveikatai palankesnę gyvenseną, prekybos tinklas „Iki“ kartu su partneriais rudens pradžioje pristatė šalyje dar nematytą projektą. Programėlės #walk15 naudotojams už nueitus žingsnius „Iki“ parduotuvėse suteikiama nuolaida vaisiams ir daržovėms. Skaičiuojama, kad per du mėnesius į nuolaidą iškeista net 113,3 mln. žingsnių.

„Sveikesnis gyvenimo būdas ir sveikatai palankesnė mityba yra neatsiejami mūsų prekės ženklo atributai. Nuolat įvairiais būdais siekiame apie tai priminti ir savo pirkėjams, parodyti, kaip svarbu yra ugdyti sveikatai palankesnius įpročius, didinti fizinį aktyvumą ir rinktis sveikesnius produktus. Ne vienerius metus bendradarbiaujame su #walk15 komanda, o šį rudenį kartu pasiūlėme naujovę – programėlės naudotojams suteikiame specialią nuolaidą, atsiskaitant mūsų tinklo parduotuvėse“, – sako Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Pasak V. Budrienės, naujausios technologijos mažmeninės prekybos srityje pasitelkiamos pirmiausia iš noro išbandyti ir pirkėjams pasiūlyti naujoves, o tada tampa ir verslo sprendimais. Šis projektas yra puikus pavyzdys, kaip kuriant integruotus projektus ir pasitelkiant mobiliąsias technologijas atkreipti pirkėjų dėmesį.

Pasinaudoti prekybos tinklo pasiūlymu pirkėjams yra itin paprasta. Tereikia atsisiųsti programėlę į mobilųjį telefoną, daugiau judėti, laiką leisti gryname ore ir #walk15 programėlėje sekti žingsnių skaičių. Sukaupus 20 tūkst. žingsnių, juos galima iškeisti „Iki“ parduotuvėje į nuolaidą vaisiams ir daržovėms. Vartotojų patogumui programėlėje sugeneruojamas brūkšninis kodas ir užtenka prie kasos jį nuskenuoti. Prekybos tinklo duomenimis, per du mėnesius šiuo pasiūlymu pasinaudota net 5665 kartus.

nuotrauka::1

Motyvuoja, nes aktualu

Pasak Vlados Musvydaitės, mobiliosios programėlės #walk15 kūrėjos, norint paskatinti ir sudominti šiandieninius vartotojus, visų pirma svarbu pasiūlyti paslaugų ir pramogų, kurios jiems būtų tikrai aktualios. Sveikatingumo motyvatorės teigimu, finansinės paskatos, tokios kaip tam tikros nuolaidos, irgi skatina daugiau judėti.

„Nuo pat tos dienos, kai kilo #walk15 programėlės idėja, kirbėjo mintis, kaip motyvuoti žmones daugiau judėti ir vaikščioti. Nuolat galvojau, kaip paskatinti žmones už fizinį aktyvumą ir padėti jiems gyventi sveikiau. Tad tai, kad kartu su „Iki“ įgyventiname nuolaidų už žingsnius projektą, tapo mano ilgiau nei šešerius metus puoselėtos svajonės išsipildymu. Taip pat man ypač džiugu, kad mūsų programėlės naudotojai entuziastingai palaiko ir naudojasi šia galimybe. Tai tapo tikra žingsnių sensacija“, – sako V. Musvydaitė.

Pasak sporto entuziastės, fizinio aktyvumo programėlės itin išpopuliarėjo per pandemiją, kai dėl įvairių apribojimų fizinis aktyvumas sumažėjo. Todėl vaikščiojimas tapo puikia proga daugiau judėti ir būti gryname ore. Be to, papildomos naudos daugiau judėti skatina ir tuos žmones, kurie galbūt anksčiau nebuvo aktyvūs vaikščiotojai.

„Žingsnių nuolaidos gali padėti išjudinti ir iki šiol vaikščiojimo iššūkiuose nedalyvavusius žmones. Jų tikslas – skatinti sveikatingumą, aktyvumą, sveikesnę mitybą, todėl tikimės, kad išsiugdyti įgūdžiai nedings ir ateityje. Juk vaikštant ne tik prajudinamas kūnas, bet ir išvalomos mintys“, – sako V. Musvydaitė.

Dėmesys – sveikesniam gyvenimo būdui ir visuomeninėms veikloms

V. Budrienė sako, kad prekybos tinklas nuolat deda pastangas sveikai gyvensenai ir sveikesnei mitybai propaguoti tiek tarp pirkėjų, tiek įmonės viduje. „Iki“ darbuotojai buvo vieni pirmųjų išbandę šią nuolaidos galimybę.

Prekybos tinklas remia ir organizuoja skirtinguose šalies miestuose vykstančias nemokamas masines „IKI ėjimo varžybas“, skatina jose dalyvauti kartu su visa šeima. Prie jų prisideda ir prekybos tinklo darbuotojai. Per šias varžybas dalyviai taip pat turi galimybę nueitus žingsnius iškeisti į šviežias daržoves bei vaisius. Taip pat prekybos tinklas yra „IKI Velomaratono“ partneris. Ši iniciatyva taip pat paremta dėmesiu sveikai gyvensenai bei šeimai ir siekia stiprinti dviračių kultūrą, kurti naują ir išskirtinę tradiciją.

nuotrauka::2