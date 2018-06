Apie ką dažniausiai pamirštama perkant debesijos paslaugas?

Kokybiškai parengta techninė debesijos paslaugų įsigijimo specifikacija leidžia tiekėjui pasiūlyti optimalią paslaugų kainą, o klientui – korektiškai palyginti skirtingų tiekėjų pasiūlymus. Be to, šis dokumentas padeda klientui ir tiekėjui lengviau rasti bendrą kalbą pradėjus drauge dirbti.

„Blue Bridge“ IT valdymo paslaugų skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas pabrėžia, kad sukaupus ilgametę darbo debesų kompiuterijos pardavimų srityje patirtį, į akis dažniausiai krenta keli dalykai, kuriuos klientai pamiršta paminėti arba akcentuoti techninėje specifikacijoje.

4 punktai, kurių nevalia pamiršti

Techninėje specifikacijoje nėra nesvarbių eilučių, todėl dėmesio reikalauja jau šio dokumento pradžia – sąvokų apibrėžimai, teigia M. Maraulas. „Jeigu organizacija turi specifinių poreikių ir yra aiškiai nustačiusi, kad, pavyzdžiui, klasifikuoja incidentus į „skubius“ ir „neskubius“, tai jau turėtų atsirasti sąvokų skiltyje. Čia taip pat turėtų būti kuo detaliau apibrėžiama, kas yra incidentas, kreipinys, reakcijos laikas ir t. t. Sąvokų apibrėžimas palieka mažiau vietos interpretacijoms, be to, jeigu sutarties vykdymo metu iškils nesklandumų, abi šalys juos supras vienodai“, – pasakoja „Blue Bridge“ IT valdymo paslaugų skyriaus vadovas.

Kitas gana elementarus, bet dažnai pamirštamas dalykas – reikalavimas vadovautis tarptautiniais standartais. „Jei klientas vadovausi ISO 20 0000, ISO 27000 ar kitais standartais, to paties turėtų reikalauti iš tiekėjo“, – komentuoja pašnekovas.

Perkant resursų nuomos paslaugas reikėtų nepamiršti įtraukti reikalavimo tiekėjui turėti savitarnos portalą. „Šio reikalavimo reikšmė labai didelė, mat jeigu tiekėjas neturi tokio portalo, tai reiškia, kad iš esmės jis neteikia debesijos paslaugų. Priminsiu, kad pagrindiniai keturi debesų kompiuterijos elementai yra aukštas paslaugų pasiekiamumas, resursų lankstumas, savitarnos portalas ir mokėjimas tik už tai, kas naudojama. Taigi – įsigijus paslaugas iš tiekėjo, neturinčio savitarnos portalo, reikės jam skambinti kiekvieną kartą norint įgyvendinti vieną ar kitą pakeitimą ir laukti, kol jis sureaguos. Savitarnos portalas garantuoja, kad galėsite savarankiškai reguliuoti resursų kiekį“, – pabrėžia pašnekovas.

Galiausiai, tarp reikalavimų reikėtų nepamiršti nurodyti ir išmigravimo paslaugos. „Nustatyti, kaip tiekėjas dalyvaus perkeliant jūsų duomenis pas kitą tiekėją, jeigu sutartis bus nutraukta, labai svarbu“, – sako M. Maraulas.

Svarbiausias rodiklis – SLA

Jeigu reikėtų įvardyti vieną rodiklį, kurio nevalia išleisti iš akių pildant visą techninę specifikaciją, tačiau kurį nurodant dažniausiai kyla keblumų, tai bus SLA arba paslaugų pasiekiamumo rodiklis, neslepia „Blue Bridge“ atstovas.

„Visame pasaulyje vyrauja tendencija paslaugų pasiekiamumą nurodyti procentais (pvz., 99 proc.), visgi mes savo klientams labai siūlome SLA nurodyti ne tik procentais, bet ir valandomis bei minutėmis – kiek laiko per mėnesį paslaugos gali neveikti? Tai suteiks daugiau aiškumo tiek klientui, tiek tiekėjui ir bus lengviau įvertinti realią situaciją“, – pastebi pašnekovas.

Su SLA susiduriama pildant reikalavimus ir pagalbos tarnybai. „Svarbiausia, kad vieną kartą nurodytas SLA būtų toks pats visoje techninėje specifikacijoje. Pavyzdžiui, jeigu perkate paslaugas visą parą, tiek turėtų veikti ir pagalbos tarnyba. Kartais nurodoma, kad paslauga teikiama visą parą, bet pagalbos tarnyba turi veikti tik darbo valandomis. Tokių neatitikimų neturėtų likti“, – pastebi M. Maraulas.

Kuo detaliau apibrėžti perkėlimo procesą

Perkėlimo paslaugos apibrėžimas – vienas svarbiausių, tačiau, kaip pastebi ekspertas, neretai jis išvis pamirštamas. „Tariant paprasčiau, svarbu detaliai nurodyti ką, iš kur į ir į kur norite perkelti. Pavyzdžiui, nurodyti, kad perkėlimas vyks iš fizinių serverių. Taip pat, svarbu apibrėžti ir perkėlimo laiką – pavyzdžiui, ne ilgesnį nei 12 valandų, bei perkėlimo terminą – t. y. datą, iki kurios tiekėjas privalo įgyvendinti perkėlimą“, – pasakoja M. Maraulas.

Norint užtikrinti, kad perkėlimas įvyktų kuo sklandžiau, rekomenduojama nurodyti kuo daugiau detalių apie įrangą, susijusią su perkėlimo procesu. „Galite įrašyti savo fizinių serverių pavadinimus, naudojamos platformos tipą, kokia programine įranga naudojatės kurdami rezervines kopijas ir t. t. Pavyzdžiui, puikia geros formuluotės iliustracija yra sakinys, kad jūs tiekėjui perduodate virtualių stočių vmdk formato ir operacinių sistemų konfigūracijų failus į jo pateiktą laikmeną“, – pataria „Blue Bridge“ atstovas.

Tiekėjams tinkamai atlikti savo darbą itin padeda ir principinės šiuo metu veikiančių informacinių sistemų schemos, kuriose nurodyta, kaip sujungtos įvairios sistemos: „Kuo daugiau tokių paaiškinimų, tuo geriau. Ypatingai svarbų vaidmenį schemos vaidina kalbant apie ryšio paslaugas. Pavyzdžiui, svarbu nurodyti, ar sistemos, kurios bus perkeliamos, yra sujungtos su kitų organizacijų sistemomis ir aiškiai apibrėžti, kaip šie sujungimai atrodys po perkėlimo.“

Kuo konkrečiau ir paprasčiau

Techninės specifikacijos parengimas, be abejonės, reikalauja laiko bei žinių apie tai, kas šiuo metu vyksta rinkoje, neslepia „Blue Bridge“ atstovas, vis dėlto, investuoti į kokybišką šio dokumento parengimą – verta.

„Visų pirma, tik turėdami tikslią, ir jūsų poreikius atitinkančią perkamų debesų kompiuterijos paslaugų techninę specifikaciją, galėsite korektiškai lyginti kelių tiekėjų pasiūlymus, t. y. ne tik sutaupyti laiko išvengiant skirtingų sąvokų interpretacijoms ar pan., bet ir būti užtikrinti, kad obuolius lyginate su obuoliais, ne su kriaušėmis.“ – teigia M. Maraulas.

Apie detalios techninės specifikacijos naudą galima pirmiausia galvoti blogiausio scenarijaus šviesoje – jeigu rasti bendros kalbos su debesijos paslaugų tiekėju nesiseka, tokia specifikacija taps geriausiu garantu, kad gausite viską, ką įsigijote. Tačiau, kokybiška techninė specifikacija labai padeda ir tuomet, kai bendras darbas su tiekėju – sklandus. Taip jūs užsitikrinsite, kad gaunate aukščiausios kokybės, patikimas paslaugas, kurios atitinka šiuolaikinius standartus.

Turint omeny, kad IT reikšmė kiekvienoje organizacijoje auga, proporcingai turėtų augti ir dėmesys perkamų IT paslaugų techninės specifikacijos rengimui. Be to, techninė specifikacija tiesiogiai susijusi ir su pinigais bei paslaugų verte, todėl kokybiška techninė specifikacija užtikrins, kad už savo pinigus gausite geriausias įmanomas paslaugas“, – pasakoja M. Maraulas.