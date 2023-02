„Tech mugė“ lankytojus pasitiks atsinaujinusi: nuo užsienio įmonių iki HR kovų

Penktą kartą Lietuvoje vyksianti nemokama stipriausių IT darbdavių „Tech mugė“, sutraukianti kelis tūkstančius lankytojų, atvers duris kovo 25-ąją. Besidomintys galimybėmis persikvalifikuoti ir karjera IT srityje „Litexpo“ akis į akį galės susitikti su didžiausiais sektoriaus darbdaviais ir pasinerti į kitas organizatorių siūlomas veiklas.

„Po kiekvienos IT karjeros mugės įmones papildo nauji darbuotojais, kuriuos darbdaviai sutinka renginyje. Didžiuojamės, kad mūsų organizuojama mugė gali atnešti tokį rezultatą“, – sako tarptautinės technologijų karjeros mokyklos suaugusiesiems „Vilnius Coding School“ įkūrėja ir „Tech mugės“ organizatorė Julija Rimšelė, sukviečianti į karjeros mugę didžiausius IT sektoriaus darbdavius susitikti su potencialiais kandidatais. Pavasario mugėje planuojama sulaukti daugiau nei 5 tūkst. lankytojų.

Pasak J. Rimšelės, žvelgiant, kas šiuo metu vyksta rinkoje, nesiginčijama, kad IT profesija išlieka ateities profesija. „Iš įvairių rodiklių, statistinių duomenų ir vyraujančių temų galime matyti, kokia stipri Lietuvos pozicija yra IT atžvilgiu. Lietuva turi vieną sparčiausiai augančių startuolių ekosistemų Europoje ir tai yra puiki kelrodė žvaigždė į tai, kokie metai mūsų laukia. Dar daugiau augimo, didesnis IT žinių troškimo poreikis, daugiau naujų atvirų pozicijų visiems kompetencijų laipteliams“, – pasakoja J. Rimšelė.

Vilniuje vyksianti nemokama karjeros mugė šį pavasarį pakvies įmones ne tik pasimatuoti IT darbo rinkos temperatūros. Organizatoriai dalijasi, kad mugės formatas toliau evoliucionuoja, ir tiek įmonės, tiek lankytojai bus pasitikti su daugybe naujienų.

Pakalbinome vieną „Tech mugės“ organizatorių, „Vilnius Coding School“ produkto vadovę Ivetą Veličkaitę, plačiau apie artėjantį renginį.

Ar „Tech mugės“ misija pakito, kintant darbo rinkai?

Mugė ir toliau neša žinutę, kad esame viena komanda – mes (IT edukatoriai), įmonės ir darbo IT srityje ieškantys žmonės. Tik taip visa IT darbo rinka gali laimėti. Žinoma, pati rinka kinta nuolat: sąlygas vis labiau ima diktuoti potencialūs darbuotojai, tačiau, plečiantis technologijų sektoriui, lygiagrečiai auga specialistų poreikis užpildyti sukurtas spragas. Todėl „Vilnius Coding School“, kaip technologijų karjeros mokyklos suaugusiesiems, ir mugės misija išlieka pamatinė – parodyti pasauliui, kad karjerą galima keisti nepriklausomai nuo amžiaus, o IT ir TECH sektoriai laukia naujų darbuotojų nepaisydami kintančių sąlygų.

Kokios naujovės šio pavasario mugėje pasitiks lankytojus?

Lankytojus pasitiksime minėdami pusiau jubiliejų. Penktasis renginys tiek įmones, tiek potencialius darbuotojus tikrai maloniai stebins tokiomis naujovėmis kaip „HR kovos“. Įmonės HR atstovas turės galimybę ne tik pristatyti savo atstovaujamą įmonę, tačiau ir pakovoti už savo atviras pozicijas. Darbo vietos ieškantis žmogus – turėti ne vieną, o net kelis darbo pokalbius vos per keletą minučių. Tai viena didžiausių šių metų mūsų naujienų, kurią jau sėkmingai pristatėme ir išbandėme per karjeros mugę Rygoje.

Kokius IT darbdavius išvysime mugėje?

Numatome, kad mugėje bus galima susipažinti su 60-ies įmonių atstovais, iš kurių pirmą kartą mugės istorijoje dalyvaus ir užsienio įmonės, kurios domisi Lietuva kaip potencialia šalimi plėsti savo veiklą ir siūlyti lietuviams darbo įvairiomis formomis galimybes. Su šiomis įmonėmis lankytojai galės susipažinti atskiroje erdvėje, kuri bus skirta šiai naujienai.

Kas lankytojų lauks turinio (pranešimų) sesijoje?

Turinio sesijoje, kaip ir kiekvienais metais, lankytojai turės galimybę išgirsti pranešimus skirtingomis temomis tiesiai iš pirmų lūpų. IT įmonių ekspertai, HR specialistai ir vadovai ant scenos dalysis savo įžvalgomis, patirtimis, patarimais apie IT darbo rinką. Taip pat antrą kartą mugėje bus surengtos IT dirbtuvės, kuriose užsiregistravusieji galės ne tik klausytis, tačiau patys įsitraukti į procesą. Taip bus galima dar labiau pažinti darbdavių lūkesčius ir sužinoti siūlomas galimybes darbuotojams.

Įmonės kviečiamos susisiekti iki vasario pabaigos

„Vilnius Coding School“ šiuo metu bendradarbiauja su daugiau nei 250 įmonių visoje Lietuvoje ir padeda joms atrasti naujų talentų. Mokykla į mugę kviečia prisijungti ir naujas, dar neturinčias mokyklos partnerės statuso įmones, kurios nori kartu spręsti IT darbo rinkos iššūkius. Įmonės, norinčios dalyvauti pavasario renginyje „Tech mugė 2023“, raginamos kreiptis į organizatorius iki vasario pabaigos.

Šiais metais naujų talentų į savo atviras IT pozicijas jau užsiregistravo ieškoti „Luminor“, „Devbridge“ („Cognizant Softvision“), „Nortal“, „Dexcom“, „Xplicity“, SEB, „Cyber Care“, COWI, „MobilePay“, „God.dev“, Baltijos kompiuterių akademija (BKA), „Ignitis grupė“, „Nordcurrent“, „Orion Innovation“, „Devoteam“, „Hostinger“, Lietuvos bankas, Valstybės duomenų agentūra, „Atea“, „Eskimi“, CUJO, „Exacaster“ ir kitos organizacijos – jų sąrašas nuolat ilgėja.

Pavasario „Tech mugė 2023“ detali programa bus paskelbta artėjant renginiui. Daugiau informacijos ir nemokama registracija lankytojams – www.techmuge.lt.