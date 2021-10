„Windows“ nuo 1985 m. iki dabar: ką naujo atnešdavo ankstesnės versijos

„Windows 11“. Pavlo Goncharo („Sopa“ / „Zuma“ / „Scanpix“) nuotr.

Nuo spalio 5 d. „Windows“ naudotojai savo operacines sistemas (OS) galės atsinaujinti į naujausią versiją „Windows 11“. Nuo antradienio visos „Windows 10“ sistemos, suderinamos su nauja OS, galės gauti atnaujinimą, o parduotuvėse bus galima įsigyti asmeninius kompiuterius su „Windows 11“. Visiems „Windows 10“ kompiuteriams atnaujinimas bus pasiūlytas iki 2022 m. vidurio.

„Windows 11“ pristatyme birželį buvo žadama, jog naujojoje sistemoje bus galima konfigūruoti kelis darbastalius darbui, namams ir žaidimams, kaip ir „Mac“ įrenginiuose, o „Pradžios“ („Start“) mygtukas iš kairės pusės persikels į ekrano vidurį. Su nauja OS bus galima kompiuterių versijoje naudoti „Android“ programėles, taip pat žadama, jog „Windows 11“ bus geriau integruota su „Microsoft Teams“.

Reaguodami į priekaištus dėl „Windows 10“ saugumo atnaujinimų, kurie sutrikdydavo kompiuterių darbą, „Microsoft“ žadėjo, jog „Windows 11“ atnaujinimai vyks fone, bus mažesni ir diegiami greičiau.

„Windows 11“ pasirodymo proga VŽ kviečia prisiminti, kaip atrodė ankstesnės 1985 m. pirmą kartą pasirodžiusios OS versijos – kokių naujovių jos atnešė, kaip buvo sutiktos ir kokią vietą jos užima kompiuterijos istorijos panteone.

Ankstyvosios „Windows“ versijos

Pirmoji „Microsoft“ OS versija, pavadinta „Windows 1.0“, išleista 1985 m. lapkričio 20 d.

Šių dienų naudotojas „Windows 1.0“ aplinkoje suras nedaug pažįstamų elementų. Vienas tokių galėtų būti piešimo programa „Paint“, į vieną vietą sugrupuoti pagrindiniai nustatymai – „Control Panel“ ar primityvus teksto redagavimo įrankis „Notepad“.

Itin populiarūs elementai, išlikę iki šių dienų ir be kurių neįsivaizduojama nė viena „Windows“ versija, pirmą kartą pasirodė ir 1987 m. išleistoje „Windows 2.0“. Vienas tokių – funkcija, leidžianti persidengti langams, taip pat langų sumažinimo, padidinimo ar vadinamojo minuso, nuleidžiančio langą žemyn, funkcijos.

Su „Windows 2.0“ pasauliui pristatytos ir „Word“ bei „Excel“ programos, kurios vėliau taps „Microsoft Office“ paketo stuburu.

1990 m. gegužę pasirodė „Windows 3.0“, laikoma bene pirmąja „Microsoft“ OS, kuri tapo konkurentu „Apple“ kompiuteriui „Macintosh“. „Windows 3.0“ buvo pirmoji „Windows“ versija, kurios sisteminių reikalavimų sąraše figūravo kietasis diskas – nurodoma, kad šiai OS versijai reikėjo 6–7 MB dydžio kietojo disko.

„Windows 3.0“ pasižymėjo gerokai patobulinta vartotojo sąsaja, be kita ko, pristatė įžymųjį laiko švaistymo įrankį – kortų žaidimą „Solitaire“. „Windows 3.0“ atnaujintoje versijoje taip pat atsirado „TrueType“ standarto šriftai, kurios 80-ųjų pabaigoje sukūrė „Apple“, tačiau vėliau jų naudojimo licenciją suteikė „Microsoft“.

Su 3.1 versija pasaulį taip pat išvydo dar vienas pagarsėjęs žaidimas-laiko švaistūnas – „Minesweeper“.

„Windows 95“

Ankstyvosios „Windows“ versijos buvo išleistos dar tada, kai kompiuteris net labiausiai pasiturinčiose šalyse buvo gana reta prabanga. 90-ieji buvo tas dešimtmetis, kai kompiuteris pradėjo belstis į vis daugiau namų, bent jau Jungtinėse Valstijose.

Besikalančio asmeninių kompiuterių bumo kontekste „Microsoft“ išleido „Windows 95“, pirmąją 9x šeimos OS. Su ja pasirodė viena iš pačių žymiausių „Windows“ funkcijų – „Start“ mygtukas. Kaip „Microsoft“ sužinos jau gerokai vėliau po to, bandymas panaikinti šią funkciją „Windows“ gerbėjų rate yra traktuojamas kone kaip šventvagystė.

Su „Windows 95“ taip pat pristatyta 32 bitų aplinka, užduočių juosta ir „Internet Explorer“ naršyklė, tačiau pirminėje versijoje ji nebuvo įdiegiama kartu su OS. Vėlesnėse „Windows 95“ versijose „Internet Explorer“ buvo įdiegiama automatiškai.

„Forbes“ 2015 m., kai „Windows 95“ minėjo 20-ąjį savo gimtadienį, rašė, jog ši OS yra svarbiausia kompiuterių istorijoje, nes tai buvo pirmoji OS, nukreipta į paprastus žmones, o ne vien profesionalus ir tuos, kuriems kompiuteriai buvo hobis. Todėl, kaip rašo „Forbes“, „Windows 95“ daugeliui amerikiečių nutiesė kelią į informacijos amžių.

„Windows 98“

1998 m. birželį išleista „Windows 98“, antra didžioji 9x šeimos versija, siekė tęsti „Windows 95“ sėkmę. Naujajam šeimos nariui pirmtakas kartelę iškėlęs buvo itin aukštai.

Su „Windows 98“ pasirodė nauja „Internet Explorer“ versija, taip pat – medijos grotuvas „NetShow 3.0“. 1999 m. išleistoje „Windows 98“ antrojoje versijoje „NetShow“ įgavo šių dienų naudotojams daug geriau pažįstamą pavadinimą – „Windows Media Player“.

„Windows 98“ išsiskyrė ir tuo, kad turėjo daug geresnį tuo metu naujos USB technologijos palaikymą. Be to, „Windows 98“ buvo siekiama pagerinti pačios OS veikimą ir ištaisyti dalį „Windows 95“ defektų – pastaroji sistema, nors itin populiari ir svarbi, nebuvo be savo trūkumų.

Portalas „Tech Crunch“ 2018 m. tvirtino, kad su „Windows 95“ naudotojai gavo šiuolaikišką ir atpažįstamą OS, o su „Windows 98“ – šiuolaikišką ir atpažįstamą OS, kuri, be kita ko, buvo nušlifuota ir nublizginta, todėl ji yra verta dėmesio ir prisiminimo.

„Windows ME“ ir 2000

Po sėkmės su „Windows 95“ ir „Windows 98“ „Microsoft“ teko kiek nusileisti ant žemės. Pasidavusi 1999–2000 m. vyravusiai keistai manijai prie visko klijuoti tūkstantmečio vardą, bendrovė 2000 m. rugsėjo 14 d. išleido „Windows Millenium Edition“, arba „Windows ME“.

Ši versija laikoma viena prasčiausių visų laikų „Windows“ versijų, o vienas iš kritikos taškų buvo tai, jog už didelę kainą (109 USD, arba 209 USD už visą versiją) „Microsoft“ nepasiūlo nieko labai naujo. Ši OS pagarsėjo dėl savo defektų gausos, keblumų ją įdiegiant ar suderinant su kita programine įranga. Kritikai teigė, jog ME iš esmės yra „Windows 98“, tik su daugiau trūkumų.

ME buvo orientuota į paprastus naudotojus ir turėjo „sesę“ – „Windows 2000“, kuri buvo nukreipta į verslą, tačiau ir ši versija ganėtinai greitai nugrimzdo užmarštin. Šios sistemos buvo tarsi apgriuvęs tiltas tarp 9x eros ir „Windows XP“.

Be kita ko, ME/2000 laikotarpiu „Microsoft“ išgyveno ne pačius ramiausius laikus. Kompanijai išaugus iki tikro „dotcom“ laikų giganto, jos galią ignoruoti tapo sunku. Sprendimas automatiškai su OS diegti „Internet Explorer“ pasėjo klausimus, ar „Microsoft“ ne per daug įžūliai elgiasi su užimama rinkos padėtimi.

Pažaboti monopolį buvo svarstoma gana radikaliai. 2000 m. teisėjas Thomas P. Jacksonas nusprendė, kad „Microsoft“ turi būti išskaidyta į dvi kompanijas. „Microsoft“ šį sprendimą apskundė ir 2001 m. laimėjo apeliacinės instancijos teisme, todėl „Microsoft“ liko vienu dariniu. Apeliacinis teismas tuomet sprendė, kad Th. P. Jacksonas turėjo išankstinį priešišką nusistatymą prieš kompaniją.

Maža to, 2000 m. pradžioje iš „Microsoft“ vadovo pareigų pasitraukė kompanijos įkūrėjas Billas Gatesas, postą užleidęs jo dešiniąja ranka vadintam Steve’ui Ballmeriui.

„Windows XP“

Po tamsos ateina šviesa. 2001 m. rudenį „Microsoft“ pristatė „Windows XP“.

Ši OS pasižymėjo radikaliu vizualiniu atnaujinimu ir buvo laikoma labai patogia bei draugiška naudotojams. Bene didžiausia „Win XP“ sėkmė buvo tai, jog „Microsoft“ sugebėjo nutiesti tiltą tarp paprastų naudotojų bei verslo, sukurdama universalią, abiem naudotojų grupėms tinkančią sistemą. Daugybė naudotojų šią OS prisimena ir dėl „Bliss“ darbastalio fono – 1996 m. amerikiečių fotografo Charleso O’Rearo užfiksuoto vienos kalvos Kalifornijoje kadro, kurį „Microsoft“ įsigijo 2000 m. Manoma, kad šis kadras gali būti daugiausia kartų peržiūrėta fotografija istorijoje.

Tuo pat metu XP laikais „Microsoft“ susidūrė su saugumo klausimais, kai kompiuterius, kartais ir ne po vieną, turėjo jau vis daugiau namų ūkių. Dėl to B. Gatesas ėmėsi vadinamosios patikimumo iniciatyvos – svarbaus „Microsoft“ filosofijos posūkio, kurio esmė – prioritetas teikiamas saugumui, o ne pardavimams.

2002 m., 2004 m. ir 2008 m. išleido tris „Service Pack“ atnaujinimų paketus, skirtus sutvirtinti „Windows“ atsparumą prieš kibernetinius išpuolius.

„Ar XP vertas viso jį supančio triukšmo? Turime pripažinti, kad taip“, – 2002 m. apžvalgoje rašė „Cnet“.

„Windows XP“ ilgą laiką buvo laikoma nemirštančia OS. Daugybė naudotojų nenorėjo pereiti prie naujesnių „Windows“ versijų, nes XP jiems buvo įprasta ir patogi. Pernai rudenį „TechRadar“ rašė, jog „Windows XP“ vis dar buvo įdiegta 1,26% visų stacionarių ir nešiojamų kompiuterių pasaulyje.

„Windows Vista“

Viena priežasčių, kodėl „Windows XP“ laikėsi taip ilgai, ko gero, yra jos įpėdinė „Windows Vista“. Išleista 2007 m. sausį, ši OS susilaukė neigiamų atsiliepimų dėl įvairių defektų, nors žaidimų entuziastams su galingesniais kompiuteriais privalumu tapo „DirectX 10“ technologijos atsiradimas.

„Microsoft“ siekė atnaujinti „Windows“ – su „Vista“ pasirodė naujas, modernesnis ir tamsesnis dizainas, pakrikštytas „Aero“ vardu. Kompanija tęsė saugumo leitmotyvą – į paketą įtraukta „Windows Defender“, skirta apsisaugoti nuo šnipinėjančių programų. XP versijose šią programą buvo galima atsisiųsti nemokamai.

„Vista“ ilgainiui tapo laikoma viena didžiausių „Microsoft“ nesėkmių. Ji buvo kritikuojama dėl prasto greičio, saugumo bei dėl to, kad dauguma tuo metu pardavinėtų asmeninių kompiuterių su šia OS negalėjo veikti pakankamai sklandžiai. „Vistos“ nesėkmės ir blogi atsiliepimai suteikė erdvės pasilinksminti „Apple“, kurie savo konkurentus reklamos kampanijoje „Get a Mac“ kandžiojo it įkyrūs uodai vasarą prie ežero susirinkusius poilsiautojus.

„Windows 7“

Po „Windows Vistos“ nesėkmės „Microsoft“ atsigavo gana greitai. 2009 m. vasarą pasirodė „Windows 7“, kuri sulaukė daug geresnių vertinimų.

„Windows 7“ naudojo tą pačią „Aero“ vartotojo sąsają, taip pat pristatė nemažai atnaujinimų – pagerinimus atpažįstant prisilietimą bei ranka parašytą raštą, virtualių kietųjų diskų palaikymą bei geresnį veikimą su kelių branduolių procesoriais.

Didelių pokyčių sulaukė ir užduočių juosta, sulaukusi itin gerų atsiliepimų. „Windows 7“ greitojo paleidimo mygtuką pakeitė galimybė programas „prikabinti“ prie užduočių juostos.

Daugelis apžvalgininkų ir naudotojų tvirtina – „Windows 7“ buvo tai, kuo turėjo būti „Windows Vista“. Dėl to nemažai naudotojų nusprendė praleisti „Vistos“ žingsnį ir atsinaujinti tiesiai į „Windows 7“. Galutinėje „TechRadar“ apžvalgoje 2016 m. portalas „Windows 7“ įvertino 5 žvaigždutėmis iš 5 ir teigė, jog tai yra geriausia visų laikų „Windows“ OS.

„Windows 7“ turėjo visas žadėtas funkcijas, o jos buvo įvyniotos į vartotojo sąsają, leidžiančią šias funkcijas lengvai atrasti ir naudoti“, – rašoma apžvalgoje.

„Windows 8“

„Windows 8“, išleista 2012 m. spalį, buvo vienas radikaliausių „Windows“ vizualinių pokyčių. Jį didele dalimi diktavo vis populiarėjantys išmanieji telefonai bei planšetiniai kompiuteriai. Norėdama padaryti OS patogesnę įrenginiams su liečiamais ekranais, „Microsoft“ išmetė populiarųjį „Start“ mygtuką, jį pakeisdami „Start“ langu.

Šis pokytis patiko toli gražu ne visiems – nors išmanieji įrenginiai populiarėjo, dauguma „Windows“ naudotojų toliau norėjo kontroliuoti savo kompiuterius klaviatūra ir pele.

Todėl internete netgi buvo galima atsisiųsti trečiųjų asmenų sukurtus įskiepius, kurie „Windows 8“ aplinkoje sugrąžino „Start“ mygtuką. Internetas tuomet mirgėjo ir nuo įvairių tekstinių bei vaizdinių instrukcijų, kaip susigrąžinti „Start“ mygtuką.

„Microsoft“ buvo priversti reaguoti ir „Windows 8.1“ atnaujinime šią funkciją sugrąžino.

Kaip prieš keletą metų rašė „The Guardian“, „Windows 8“ pasirodymo metu įrenginių su liečiamais ekranais dar nebuvo tiek daug, kad OS pritaikymas prie jų būtų naudingas ar reikalingas apskritai.

„Windows 10“

Su „Windows 10“, pasirodžiusia 2015 m. liepą, „Windows“ grįžo prie stacionariems ir nešiojamiems kompiuteriams draugiškesnės aplinkos.

Į „Windows 10“ buvo integruotas 2014 m. su „Windows Phone“ išmaniaisiais telefonais pasirodęs asmeninis asistentas „Cortana“, veido atpažinimo sistema, taip pat pagerinta sąveika su „Microsoft“ žaidimų konsolėmis „Xbox“. Ne ką mažiau svarbu ir geras kompiuterio užsikrovimo laikas.

„Windows 10“ iš esmės sulaukė gerų atsiliepimų, tačiau kritika buvo nukreipta į privatumo problemas, taip pat – dėl vadinamųjų „freemium“ paslaugų, kai bazinis produktas suteikiamas nemokamai, tačiau už papildomas funkcijas prašoma susimokėti, gausos.

„Windows 10“ šiuo metu yra populiariausia OS pasaulyje – skaičiuojama, kad ji įdiegta apie 58% visų pasaulio asmeninių kompiuterių.

„Windows 1.0“ aplinka. „Wikipedios“ ekrano nuotr. „Mėlynasis mirties ekranas“ iš „Windows ME“. „Wikimedios“ ekrano nuotr. „Bliss“ darbalaukio fonas. „Wikipedios“ ekrano nuotr. „Get a Mac“ reklamos kampanija. VŽ ekrano nuotr. „Windows 10“ pristatymas. Andre M. Chango („Zuma“ / „Scanpix“) nuotr.

