Lietuviai per ICO renka fondą, investuos į startuolius

Startuolių inkubatoriaus „Business Hive Vilnius“ komanda kuria naują rizikos kapitalo fondą. Jis investuos į regione esančias pradedančiąsias bendroves, o lėšos fondui renkamos viešo kriptovaliutų siūlymo (angl. initial coin offering, ICO) metu.

Šiuo metu vykdomas išankstinis „Baltic Fund“ fondo kriptovaliutos siūlymas. Teigiama, kad per jį jau pavyko pritraukti daugiau nei 5 mln. Eur. ICO prasidės kovo 5 d. Fondui vadovauja kibernetinio saugumo ir IT ekspertas Marius Pareščius. Pasak jo, to ...

