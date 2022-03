GENERAL FINANCING BANKAS: IT komandos sėkmę lemia tiek kiekvieno asmeninis indėlis, tiek vidinė organizacijos kultūra

GENERAL FINANCING BANKO IT specialistės. Iš kairės: Jūratė Skulskytė, Otavija Brazdžiūnaitė, Gerda Kamantauskaitė, Greta Taškauskienė. Bendrovės nuotr.

GENERAL FINANCING BANKE dirbančios specialistės, atsakingos už įvairius IT procesus, tiek banką kaip darbdavį, tiek pačią IT profesiją atrado įvairiais keliais – nuo tvirto apsisprendimo dirbti IT srityje iki netikėtų profesinių posūkių. Jau dirbdamos GENERAL FINANCING BANKE, IT profesionalės labiausiai džiaugiasi darniu komandiniu darbu, įmonės vidinės kultūros principais ir vertybėmis.

„Pajutau, kad mums pakeliui, – sako Greta Taškauskienė, banko Vyriausioji informacijos saugumo pareigūnė, paklausta, kas nulėmė apsisprendimą dirbti GENERAL FINANCING BANKE. – Prisijungti prie banko paskatino ne tik įdomi pozicija bei įmonės veiklos sritis, bet ir tuomet dar būsimų kolegų, kuriuos teko sutikti atrankos metu, profesionalumas ir tikėjimas tuo, ką daro.“

Greta banke atsakinga už kibernetinį saugumą. Kasdieniame darbe ji rūpinasi, kad būtų nuosekliai didinamas IT sistemų atsparumas, tobulinami vidiniai procesai, apmokomi kolegos, būtų pasirengta atsakyti į kibernetines grėsmes.

G. Taškauskienė IT kryptį atrado ne dėl konkrečių šios srities gebėjimų, o dėl aistros prancūzų kalbai.

„Lietuvoje įsikūrus pirmiesiems tarptautinių korporacijų paslaugų centrams, nutariau panaudoti savo prancūzų kalbos žinias ir taip įgyti darbo patirties. Vėliau pradėjau dirbti siauroje informacijos saugumo srityje prancūzų kalba. Smalsumas, drąsa prisiimti daugiau atsakomybių ir intensyvus mokymasis padėjo suprasti, kad informacijos saugumo sritis man įdomiausia bei geriausiai tinkanti mano asmenybei“, – pasakoja GENERAL FINANCING BANKO Vyriausioji informacijos saugumo pareigūnė.

Skirtingos istorijos

Tuo tarpu Testuotoja Otavija Brazdžiūnaitė sako, kad niekur kitur savęs ir neįsivaizdavo – tik IT srityje. „Rinkdamasi specialybę tiksliai žinojau, kur noriu mokytis, kokių žinių įgyti. Testavimas mane domino todėl, kad jis apima visus projekto gyvavimo etapus ir kiekviename žingsnyje galima matyti, kaip tam tikra sistemos dalis sąveikaus su visa sistema.“

GENERAL FINANCING BANKO Programuotoja Jūratė Skulskytė – duomenų bazių programuotoja. Jos darbe daug programinio kodo, kuris atlieka įvairius veiksmus, o rezultatas – skaičius ar kitas dydis. „Daug kam atrodo gal nuobodoka, juk linksmiau, kai rezultatas – vaizdas ar spalvos. Tačiau man mano darbas kaip detektyvo – kur skaičiavimuose dingo tas 1 centas?“, – juokiasi Jūratė.

Siekdama ateitį susieti su tiksliaisiais mokslais, Jūratė susidūrė ir su stereotipinėmis pastabomis, kad tokia kryptis – sunki, nemoteriška. Būsimai specialistei norėjosi įveikti šį iššūkį, tiesa, programavimo pradžia nebuvo lengva – net po poros metų įdirbio šioje srityje ji nebuvo įsitikinusi, ar tikrai taps programuotoja. „Mentoriaus pasitikėjimas, palaikymas padėjo nemesti pradėto kelio“, – prisimena Jūratė.

Gerda Kamantauskaitė, Sistemos architektė, savo pareigas lygina su pastatų architektų kompetencijomis: „Pastatų architektas braižo brėžinius, jo tikslas – stabilus pastatas. IT architekto – stabili, korektiškai veikianti sistema.“

Gerdos ankstyvosios svajonės, kokios karjeros siekti, keitėsi nuo pilotavimo iki TV laidų vedimo ir archeologijos. Visgi ji pasuko į bioinformatiką: „Svarsčiau taip: BIO – biologija man patiko ir sekėsi, o informatika, atrodė, neturėtų būti labai sudėtinga.“ Gerda sako kurį laiką nesupratusi, kur įstojo ir ko mokosi. „Taip buvo gal iki 3 kurso, o tada atradau, koks menas simbolių kratinį paversti veikiančiu kodu. Mane taip sužavėjo ši magija, kad nepastebėjau, kaip rankose laikiau magistro diplomą“, – pasakoja G. Kamantauskaitė.

Pirmieji žingsniai banke

G. Taškauskienė, banko Vyriausioji informacijos saugumo pareigūnė pasakoja, jog prisijungusi prie GENERAL FINANCING BANKO, čia sutiko profesionalių, savo darbą išmanančių, savo patirtimi norinčių pasidalinti kolegų komandą. „Aukšta įmonės branda kibernetinio saugumo atžvilgiu taip pat padarė įspūdį“, – sako pašnekovė.

Testuotoja Otavija sako jau darbo pokalbio metu pajutusi, kad požiūriai sutampa, pasijuto „sava“. Ji pasidžiaugė išsamiu, aiškiu įvedimu į darbą, kai naujokas supažindinamas su atskirais įmonės procesais, atsakomybėmis, jam surengiami jo srities mokymai. „Toks požiūris į naują darbuotoją labai palengvina jo startą“, – pabrėžė Otavija.

Sistemos architektė Gerda darbo keitimą prilygina išėjimui iš komforto zonos. Ji neslepia, kad pretenduojant į naujas pareigas, buvo ir nerimo – ar kompetencijos tinkamos, ar nebus nuvilti naujieji kolegos. „Džiaugiuosi, kad nepagrįstos baimės manęs nesustabdė“, – sako pašnekovė.

Beje, nors ji aplikavo į programuotojos poziciją, darbo pokalbių metu įvertinus jos žinias, gebėjimus ir asmeninės savybes, specialistei buvo pasiūlytos sistemos architektės pareigos. Jose Gerda sako jaučianti nuolatinį palaikymą, glaudų ryšį tarp kolegų. Jai tenka dalyvauti pakeitimų įgyvendinimo procesuose: išsigryninti poreikį, suformuoti techninę ir funkcinę realizaciją, net programuoti. Komunikabilumu pasižyminti Gerda randa erdvės ir šiai asmeninei savybei pasireikšti, kadangi jai tenka nemažai bendrauti su kolegomis iš kitų skyrių.

Programuotoja Jūratė anksčiau nebijodavo gana dažnai keisti darbą, neretai tą lemdavo sudėtingesnių užduočių, projektų siekis, noras dar labiau augti komandoje. Visa tai ji rado GENERAL FINANCING BANKE. „Šiuo metu esu komandos, kuri kaip tik baiginėja didelį ir reikšmingą projektą, dalis. Tokio dydžio projekte nesu dalyvavusi, tad pasitikėjimas manimi, priskiriant tokias užduotis, labai motyvuoja“, – pastebi Jūratė.

Kas sulaiko organizacijoje?

Vidinė GENERAL FINANCING BANKO kultūra, atsako G. Taškauskienė: „Informacijos saugumo vadovo darbas, ko gero, visose įmonėse yra panašus, tad renkantis darbovietę man buvo svarbu, ar įmonėje vertinamos didesnes nei vidutinės pastangos, darbuotojų bendradarbiavimas ir tarpusavio palaikymas. Džiaugiuosi, kad tai turime.“

Otavija, Testuotoja: „Prisirišu prie žmonių, prie komandos su kuria dirbame, tačiau organizacijoje sulaiko ir tai, kad čia nenuobodu, turime galimybę mokytis, gilinti žinias, lanksčiai dėliotis savo darbus. Džiugina įdomūs projektai.“

Programuotoja Jūratė: „Tai, ko ir tikėjausi ateidama: dideli projektai, užduotys, kurios kartais ir sudėtingos, bet tuo pačiu įvairios ir nenuobodžios. Pojūtis, kad prisidedi prie banko veiklos užtikrinimo. Smagu, kai komanda nėra didelė, tad labiau jaučiamas bendradarbiavimas ir savas indėlis į galutinį rezultatą.“

Sistemos architektė Gerda: „Laisvė veikti. Matau, kiek daug galiu duoti įmonei ir ji man. Labiausiai mane žavi galimybė „išlipti“ už savo pareigybės ribų, siūlyti globalius IT procesų pakeitimus, naujas technologijas. Žaviuosi kolegų patirtimi ir idėjomis, kartu randame geriausius sprendimus. Žinau, kad mes augsime ir aš būsiu to augimo dalimi.“

IT kompetencijos banke

Paklausta apie tai, kaip IT kompetencijos atsiskleidžia būtent bankinėje organizacijoje, Greta, GENERAL FINANCING BANKO Vyriausioji informacijos saugumo pareigūnė, pabrėžia, kad skaitmeninei organizacijai IT yra kritinė dalis. „Tačiau net ir dirbant IT, vien techninių žinių nepakanka – reikia gerai suprasti, ko organizacija siekia, kaip veikia, ko nori klientai“, – pažymi pašnekovė.

Testuotoja Otavija mano, kad būtent bankų veikla suteikia vienas didžiausių galimybių įgyti IT patirties, kadangi juose procesai nuolat automatizuojami, siekiant kuo daugiau patogumo klientams. „Kiekvienas IT specialistas turėtų išmėginti darbą banke“, – mano Otavija.

Jūratė pažymi, kad: „Kiekvienas pakeitimas, patobulinimas turi įtakos kliento pasitikėjimui mumis, todėl visi dedame maksimalias pastangas užtikrinti, kad sudėtingi procesai veiktų sklandžiai. Tai skatina ieškoti efektyvesnių, greitesnių, tinkamesnių sprendimų, todėl IT žinias tenka gilinti kasdien. Ir tai labai smagu, nes niekada nesiliauji tobulėti.“

Gerda svarsto, kad IT sritis – ne profesija, o mąstymo būdas, kaip išspręsti uždavinį. „Bankininkystės pagrindinis siekis – užtikrinti greitą ir nepertraukiamą reikšmingų informacijos srautų apdorojimą, pateikti vartotojui lengvai valdomą ir patrauklų produktą. Tik naudodami naujausias informacines technologijas galime užtikrinti bankui reikalingą paslaugų automatizavimą ir efektyvumą“, - pažymi sistemos architektė.

„IT srityje reikalingas stiprus loginis mąstymas, tačiau, mano požiūriu, IT neatsiejama ir nuo kūrybos. Tai suteikia šiai sričiai dar didesnio patrauklumo“, - apibendrina Gerda.

