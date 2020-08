Kad pinigai nekauptų dulkių – 4 būdai įdarbinti santaupas

Bent šiek tiek su finansų sritimi susipažinęs gyventojas žino, kad laikyti santaupas kojinėje nenaudinga. Pinigai turi ne tik savybę nuvertėti, bet ir potencialą uždirbti daugiau pinigų, todėl visuomet verta paieškoti galimybių santaupas įdarbinti. Nors gali atrodyti, kad iš pinigų užsidirbti geba tik profesionalūs investuotojai, iš tiesų, anot finansų ekspertų, santaupos generuoti papildomas pajamas gali kiekvienam. Todėl pravartu žinoti keletą pagrindinių būdų, kaip tą padaryti.

Turint pakankamai santaupų verta pasidairyti į NT

Turintiems pakankamai santaupų, vienas patraukliausių būdų apsisaugoti nuo infliacijos gali būti investicijos į nekilnojamąjį turtą (NT). Paprastai tokios investicijos laikomos vienomis saugiausių. NT kainos Lietuvos didmiesčiuose pastaraisiais metais didėjo – vien per paskutinius metus, Eurostato duomenimis, būsto kainos Lietuvoje išaugo 6,2 proc. Todėl ilgalaikėje perspektyvoje tokia investicija išties gali duoti apčiuopiamą grąžą.



„Patrauklios gali būti investicijos ne tik į naujos statybos būstą, bet ir į NT objektų įsigijimą renovacijai. Modernizavus patraukliose miestų dalyse esančius būstus ar administracinės paskirties patalpas, neretai jas galima parduoti net keliskart brangiau arba išnuomoti ir gauti nuolatines pasyvias pajamas“, – kalba „General Financing banko“ Rizikos valdymo departamento direktorius Justinas Muleika.



Jis atkreipia dėmesį, kad pagrindinis investavimo į NT trūkumas yra tas, jog daugeliu atvejų tokiam žingsniui jau reikia būti sukaupus nemažai lėšų. Be to, NT objektų įrengimo ar renovacijos darbai gali pareikalauti nemažai laiko ir kelti kitų rūpesčių. Taip pat gali užtrukti, kol investicijos į NT atsipirks.



Indėliai banke – nebūtinai su nulinėmis palūkanomis

Indėliai bankuose yra viena paprasčiausių priemonių be papildomų pastangų padidinti savo santaupas. Tam tereikia padėti norimą sumą banke ir gauti už ją tam tikro dydžio palūkanas. Nors daugelio bankų siūlomos palūkanos už indėlius pastaraisiais metais balansavo ties 0 proc. riba, pasidomėjus įmanoma rasti ir gerokai patrauklesnių pasiūlymų.



„Paskutiniu metu daugelis bankų savo siūlomas palūkanas už indėlius yra sumažinę iki minimalios procentinės dalies arba palūkanų apskritai nebesiūlo. Vis tik šio finansinio instrumento paklausa tikrai egzistuoja, nes indėliai daugeliui vartotojų yra paprasčiausia priemonė padidinti savo pinigus ir išvengti santaupų nuvertėjimo dėl infliacijos. Dėl to, atsižvelgdamas į klientų poreikius, mūsų bankas siūlo galimybę indėlius laikyti išties patraukliomis sąlygomis“, – sako J. Muleika.



Pasak eksperto, banko siūlomos palūkanos iki 2 proc. už terminuotuosius indėlius užtikrina, kad laikyti savo lėšas banke gyventojams būtų naudinga, o padėti pinigai leistų generuoti reikšmingas pasyvias pajamas ir apsisaugoti nuo infliacijos.



Pensijų fondai – galvojantiems apie ateitį

Kitas paprastas ir populiarus būdas įdarbinti savo pinigus yra investavimas į pensijų fondus. Tai yra ilgalaikio periodinio investavimo forma, leidžianti sukaupti papildomų lėšų ateičiai. Tokio investavimo privalumas – jam nereikia specifinių žinių investavimo srityje. Gyventojų lėšas į tam tikrus vertybinius popierius įprastai investuoja patyrę pensijų investavimo ekspertai.



„Be abejo, kaip ir daugelis investavimo formų, kaupimas ateičiai pensijų fonduose yra susijęs su tam tikromis rizikomis, o sukauptų lėšų dydis priklauso nuo kaupimo apimties, pasirinkto konkretaus pensijų fondo ir jo pelningumo. Verta žinoti, kad gyventojams, kuriems iki pensinio amžiaus liko dar pakankamai daug laiko, rekomenduojama rinktis didesnio, o esantiems arčiau pensinio amžiaus – mažesnio rizikingumo fondus“, – dėsto J. Muleika.



Investicijos į akcijas – įdomu, bet rizikinga

Investavimas į akcijas yra vienas plačiausiai paplitusių būdų įdarbinti pinigus, tačiau norint daryti tai savarankiškai, teks šiek tiek pasidomėti finansų rinkomis. Vis tik ne vien profesionalūs investuotojai gali uždirbti investuodami savo pinigus akcijų rinkose.



Anot J. Muleikos, tikrai nerekomenduojama į akcijas ar vertybinius popierius investuoti visų savo santaupų, o ypač pradedantiems investuotojams – jiems reikėtų pradėti nuo mažesnių sumų. Be to, visuomet reikia turėti omenyje, kad net ir itin perspektyviai atrodančių akcijų kainos gali kristi, o situacija rinkose gali būti labai nenuspėjama. Dėl to savo investavimo sprendimus reikėtų priimti suvokiant visas rizikas.



„Investicijos į akcijas gali būti patrauklus pinigų įdarbinimo būdas tiems, kurie turi laisvų lėšų ir domisi finansų rinkomis ir verslo pasauliu. Tik visuomet svarbu turėti adekvačius lūkesčius ir suvokti, kad investicijos į akcijas tikrai nebūtinai yra tiesus kelias į greitą praturtėjimą“, – dėmesį atkreipia J. Muleika.



