R.Karbauskio ir S.Skvernelio pasiūlyme – didesni mokesčiai nuo 4.400 Eur

Valdančiųjų lyderio Ramūno Karbauskio ir premjero Sauliaus Skvernelio teikiamuose mokesčių įstatymų projektuose siūloma įvesti „Sodros“ lubas, o didesnį pajamų mokesčio tarifą taikyti nuo žymiai mažesnių sumų nei siūlė Vyriausybė.

Seime registruoti Gyventojų pajamų mokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektai, po kuriais pasirašė valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis, socialdemokratų darbo frakcijos narys Gediminas Kirkilas, ūkio ministras Virginijus Sinkevičius ir premjeras Saulius Skvernelis. Pajamų mokesčio įstatymo projekte siūlomas didesnis apmokestinimas pajamų mokesčiu.

Nuo 2019 m.

Siūloma gyventojo pajamų iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių metinę pajamų dalį, kuri neviršija 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) (apie 8.800 Eur prieš mokesčius per mėnesį), apmokestinti 20% pajamų mokesčio tarifu, o viršijančią šią ribą sumą – 27% pajamų mokesčio tarifu (Vyriausybė anksčiau siūlė 25%).

Nuo 2020 m.

Siūloma metinę pajamų dalį, neviršijančią 84 VDU (apie 6.200 Eur per mėnesį prieš mokesčius) apmokestinti 21% pajamų mokesčio tarifu, o viršijančią šią sumą dalį – 25% pajamų mokesčio tarifu.

Nuo 2021 m. ir vėliau

Siūloma metinę pajamų dalį, kuri neviršija 60 VDU (apie 4.400 Eur prieš mokesčius), apmokestinti 21% pajamų mokesčio tarifu, o viršijančią dalį – 25% pajamų mokesčio tarifu.

Rado kompromisą

„Seimo komitetuose mokesčių reformos svarstymas nebuvo vieningas, vyko diskusijos ir viešumoje regėjome nuomonių įvairovę. Tačiau iš esmės visi sutinkame su Vyriausybės pozicija dėl esminių mokesčių reformos principų – su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai turi būti mažiausi Baltijos šalyse, mokesčių sistema turi tapti aiškesnė ir socialiai teisingesnė, todėl Seimui nėra priežasties stabdyti Vyriausybės siūlomas priemones. Tokį mūsų sutarimą mes pateiksime per jau šiandien pradėtus registruoti pasiūlymus“, – valdančiųjų atsiųstame pranešime teigia p. Karbauskis.

Pranešime cituojamas p. Skvernelis teigia: „esminių nesutarimų valdančiojoje daugumoje nebuvimą rodo šiandien pradedami registruoti mokesčių reformos esmės nekeičiantys kompromisiniai pasiūlymai, kuriems Vyriausybė pritaria. Svarbiausia, jog šie pasiūlymai padės pasiekti vieną iš pagrindinių mūsų tikslų, o būtent – pagerinti sąlygas ir gerbūvį daugiau kaip milijonui Lietuvos dirbančiųjų“.

Siūlymų iniciatorių teigimu, vienu iš kompromisinių projektų bus siūloma mažinti darbo apmokestinimą ir nustatyti 20% GPM tarifą.

Atitinkamai siūlomas socialinio draudimo įmokos tarifas – remiantis registruotu siūlymu socialinio draudimo tarifas didinamas iki 19,5% vietoje Vyriausybės siūlyto 18,5%. Dėl to kaupsis didesnis rezervas Sodroje, kuris bus panaudotas ateities pensijų mokėjimams.

Taip pat, pagal kitą siūlymą, trimečiame mokesčių mažinimo plane šiek tiek sparčiau didės NPD – jau 2019 m. NPD pasieks 300 Eur ir kasmet didės po šimtą eurų (Vyriausybė siūlė 2019 m. NPD taikyti 280 Eur ir vėliau kasmet atitinkamai didinti). Tuo tarpu pati NPD taikymo ribos augimas bus kiek lėtesnis – pagal registruotą siūlymą 2,5 VDU riba bus pasiekta ne 2019 m., bet per tris metus (Vyriausybė siūlė jau 2019 m. NPD plėtrą iki 2,5 VDU).

Siūloma ir toliau numatyti socialinio draudimo įmokų lubas (netaikoma tik sveikatos draudimo įmokoms) bei kiek didesnį GPM progresinį tarifą (27% vietoje 25%). Tiek pagal Vyriausybės siūlymą, tiek pagal kompromisinius pasiūlymus, asmuo, gaunantis bruto 900 Eur atlyginimą, per tris metus gaus beveik 80 Eur daugiau, gaunantis bruto 1.300 Eur atlyginimą – beveik 90 Eur daugiau.

Tarp nelygybės ir konkurencingumo

Kompromisinio pasiūlymo autoriai Seimui pateikia tokius argumentus: šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nustatantis vienodą gyventojų pajamų mokesčio tarifą skirtingas pajamas gaunantiems asmenims didina visuomenės narių turtinę nelygybę, socialinę atskirtį, kadangi didesnes pajamas gaunantiems asmenims atskaičius būtinąsias išlaidas liekanti pajamų dalis yra kur kas didesnė, nei mažesnes pajamas gaunančių asmenų liekanti pajamų dalis. Esą nauji pasiūlymai mažintų socialinę atskirtį ir užtikrintų proporcingą apmokestinimą.

Taip pat pažymima, kad šiuo metu socialinio draudimo įmokų ir išmokų ryšys yra ganėtinai silpnas, kadangi socialinio draudimo įmokos nėra ribojamos, nors įvestos įmokų „grindys“, o socialinio draudimo išmokos turi lubas. Socialinio draudimo įmokų lubų įvedimas sumažins iš darbo santykių kilusių pajamų apmokestinimą, pagerins ir sustiprins Lietuvos ūkio konkurencingumą. Numatomos įvesti socialinio draudimo įmokų lubos palaipsniui atitiks socialinio draudimo išmokų lubas. Be to, savarankiškai dirbantiems asmenims šiuo metu yra nustatytos valstybinio socialinio įmokų lubos – 28 VDU (apie 2.000 Eur apmo-kestinamųjų pajamų per mėnesį).

Taip pat papildomai siūloma nesumažinti Privalomojo sveikatos draudimo 2019 ir vėlesnių metų pajamų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas skaičiuoti nuo visų asmens uždirbamų pajamų.

Skirtingai nei socialinio draudimo sistemoje, kurioje išmokos yra ribojamos, sveikatos draudimo sistemoje nėra išmokų, kurios būtų ribojamos, todėl įmokų lubos sveikatos draudimui esą nėra tikslingos, – argumentuojama projektus lydinčiuose komentaruose.

Atsistatydinti nežada

„Vyriausybė tikisi, kad jos parengtas mokesčių ir pensijų reformų paketas sulauks palaikymo Seime, tačiau parlamentarai turės prisiimti atsakomybę, jei bus priimti iš esmės pakeisti pasiūlymai“, – „Lietuvos radijui“ teigė p. Skvernelis.

Jis sakė neketinantis trauktis iš premjero posto, jei Seimas Vyriausybės pasiūlymams nepritartų: „Tokios kalbos nebuvo“. Premjeras taip pat dar kartą pabrėžė, kad pakeitimus reikėtų priimti pavasario sesijoje – ji trunka iki liepos pradžios.