Alternatyvus finansavimas, auginantis verslą

Griežtėjant tradicinių kredito įstaigų sąlygoms smulkaus bei vidutinio verslo atstovai jaučia vis didesnį poreikį kreiptis į alternatyvius finansuotojus. Faktoringas, arba sąskaitų finansavimas, taip pat sulaukia daugiau dėmesio, bet vis dar yra mažiau naudojama įmonių finansavimo forma. Pasak faktoringo paslaugas teikiančios bendrovės „Factris Lietuva“ vykdomojo direktoriaus Pauliaus Jaugos, tai lemia ir informacijos trūkumas, ir su tuo susijusi nepagrįsta baimė. Jis dalinasi realiais pavyzdžiais bei įžvalgomis apie faktoringo naudą ir neišnaudotas galimybes.

Kuo naudingas faktoringas?

Faktoringo paslaugos subalansuotos toms įmonėms, kurios taupo laiką, pinigus ir nori greito bei patikimo finansavimo sprendimo. Reikia atkreipti dėmesį, kad tai – paslaugų kompleksas. Pirma, tai galimybė įmonei iš karto gauti lėšų už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, nereikia mėnesį ar dar ilgiau laukti kol pirkėjas apmokės sąskaitą. Antra, tai pirkėjų mokumo vertinimas – įmonė (klientas) sužino apie savo pirkėjų mokumą bei gali reaguoti į jo pasikeitimus. Trečia, tai prekinio kredito draudimas, kuriuo pirkėjai apdraudžiami nuo nemokumo rizikos. Ketvirta, neapmokėjus sąskaitos, skolos iš pirkėjo išieškojimas – tą atlieka kredito draudikas, kitaip tariant, klientui nereikia samdyti įmonės, kuri, jeigu prireiktų, išieškotų skolą. Galiausiai, dar viena pridėtinė vertė mūsų klientams – gautinų sumų iš pirkėjų surinkimas. Turime specialistus, kurie stebi, ar pirkėjų atsiskaitymas neužtruko ir ragina greičiau sumokėti skolas. Tokiu būdu dar ir sutaupome mūsų klientų lėšas – sumokama mažiau palūkanų.

Kokiam verslui tai ypač aktualu?

Dažniausiai faktoringo paslaugomis naudojasi smulkusis ir vidutinis verslas. Tai įmonės, kurios išrašo sąskaitas su ilgais apmokėjimo terminais. Didžiausią faktoringo portfelio dalį sudaro didmeninės prekybos, gamybos bei transporto kompanijos. Taip pat mūsų įmonė mato didesnį susidomėjimą iš darbuotojų nuomos sektoriuje veikiančių įmonių. Ši sritis dar gana jauna, auganti, tad faktoringo paslauga ir jos lankstumas naudingi.

Žinoma, paslaugomis naudojasi ir stambios įmonės – matome, kad pastarųjų paklausa faktoringo paslaugai šiuo metu didėja. Dažniausiai tai susiję su sezoninių produktų pardavimais, tam tikrų didelių projektų įgyvendinimu.

Kaip Lietuvos faktoringo rinka atrodo Europos kontekste?

ES faktoringo ir komercinio finansų sektoriaus federacijos duomenimis, 2018 m. faktoringo ir BVP santykis mūsų šalyje sudarė 8 proc. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Belgijoje, Kipre – po 17 proc., Estijoje, Prancūzijoje – po 14 proc., Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje – po 13 proc. Tiesa, kaimyninėje Latvijoje – tik 3 proc.

Reikia pastebėti, kad vadinamoji alternatyvi faktoringo rinka Lietuvoje auga kur kas sparčiau nei bankinė faktoringo rinka. Pastaroji eilę metų augo vidutiniškai 5 proc. per metus, o pastaraisiais metais krito netgi 20%. Tuo tarpu alternatyvi faktoringo rinka auga, ir dideliais tempais. Tai susiję ir su griežtu tradicinių finansavimo dalyvių požiūriu į verslo finansavimą.

Bet tai anaiptol nereiškia, kad mes neatsakingai žiūrime į kliento galimybes pasiskolinti. Mes lygiai taip pat vertiname riziką, tik matydami, kad kliento galimybės galbūt kiek silpnesnės, ieškome kompromisų – įdedame daugiau resursų į kiekvieną individualų atvejį, detaliai įsigiliname į kliento pirkėjus, analizuojame jų finansinius rodiklius. Jeigu jie mokūs, kliento galimybės naudotis faktoringu gerokai išauga. Mes suinteresuoti padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui augti. Tam būtinas įsiklausymas ir abipusis pasitikėjimas.

Pasidalinkite bent keliomis sėkmės istorijomis.

Pavyzdžiui, 5 metus veikiančios baldų gamybos įmonės metinė apyvarta buvo 300 tūkst. Eur, pelnas – 30 tūkst. Eur. Jie gavo stambų projektą ir kreipėsi į mus dėl finansavimo, prašydami 200 tūkst. Eur. Visgi, reikia sutikti, tokia suma, esant 300 tūkst. apyvartai, nemaža, bet jie turėjo labai stiprius pirkėjus. Suteikėme finansavimą. Po dviejų metų įmonės apyvarta išaugo iki 900 tūkst. Eur, o pelnas – iki 80 tūkst. Eur. Be to, 2,5 karto augo darbuotojų skaičius.

Dar vienas pavyzdys iš darbuotojų nuomos paslaugas teikiančios įmonės. Jų metinė apyvarta buvo 1 mln. Eur, pelnas – 120 tūkst. Eur. Įsivertinę rizikas, mes suteikėme jiems 1,4 mln. Eur faktoringo limitą. Po trijų metų jų apyvarta padidėjo iki 5 mln. Eur, pelnas – 380 tūkst. Eur. Darbuotojų skaičius išaugo daugiau nei 7 kartus.

Tokių pavyzdžių galima vardyti daugiau, bet svarbiausia, kad mes realiai padedame verslui augti.

Be to, vis daugiau įmonių susiduria su vėluojančiais mokėjimais. Ypač dėl to kenčia smulkaus ir vidutinio dydžio verslai, kurie paprastai turi silpnesnes derybines galias prieš didžiuosius pirkėjus dėl mokėjimo terminų ir nenori gadinti su jais santykių. Šiuo atveju faktoringas yra reali pagalba, kad įmonių veikla ir plėtra dėl vėluojančių sąskaitų apmokėjimų nesustotų.

Kokių turite patarimų įmonėms, svarstančioms naudotis faktoringo paslauga?

Svarbiausia – nebijoti kreiptis ir konsultuotis su specialistais. Jeigu verslininkas kreipiasi, tai anaiptol nereiškia, kad „bruksime“ jam paslaugas. Mes suinteresuoti išklausyti ir patarti. Juk kalbame ir apie savo, kaip specialistų bei įmonės, reputaciją. Na, o po to jau finansinės ataskaitos ir visi kiti formalumai.

Yra įvairių faktoringo formų apyvartinio kapitalo poreikiui spręsti – mūsų specialistai parenka geriausiai tinkamas konkrečiam verslui.

Beje, pastebėjome, kad kai kurie verslininkai mano, jog naudojimasis faktoringu tarsi parodo, kad įmonė turi finansinių problemų. Tai visiškas mitas. Globaliu tarptautiniu mastu yra priešingai: faktoringas pagreitina pinigų srautą, be to, tai nebalansinis įsipareigojimas, todėl įmonės balansas atrodo „gražesnis“, o rodikliai potencialiems investuotojams tampa patrauklesni.

Kuo išskirtinis „Factris“?

Pirmiausiai mes atsižvelgiame į kiekvieno kliento poreikius ir individualią situaciją. Kiekvienas mūsų klientas turi asmeninį vadybininką. Taip, siūlome viską atlikti dar greičiau, paprasčiau, naudojantis internetu, bet lygiai taip pat neprarandame žmogiško ryšio, per kurį gimsta sėkmingi sprendimai.

Suprantame rinką, ją analizuojame, dirbame operatyviai. Finansavimo sprendimą įmonei pateikiame per vieną dieną. Esame tarptautiniai dalyviai, tai leidžia pasiūlyti klientams finansavimo galimybes ir kitose šalyse. Šiuo metu taip pat veikiame Nyderlanduose bei Latvijoje ir turime ambicingų planų plėstis į daugiau Europos Sąjungos šalių, tapti didžiausiu nebankinio faktoringo lyderiu visoje Europoje.