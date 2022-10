IT ekspertas paskaičiavo, kiek kainuoja debesijos paslaugos

Kokybė, greitis, patikimumas, saugumas – šie privalumai skatina verslus rinktis debesijos paslaugas. Visgi bene daugelį pirmiausiai dominantis klausimas yra finansai, arba tiksliau, kiek debesijos paslaverslo ziniosugos gali kainuoti. Kokios investicijos yra reikalingos, nuo ko tai priklauso atsako IT ir skaitmenizacijos sprendimų bendrovės „Baltic Amadeus“ Debesijos paslaugų vystymo vadovas Robertas Skardžius.

„Skaitmeninių sprendimų perkėlimas į viešąjį debesį leidžia pasiekti ne tik technologinių pranašumų, bet ir finansinių naudų: nereikia pasikartojančių vienkartinių reikšmingų investicijų, nebelieka IT infrastruktūros pirkimo bei administravimo išlaidų, sumažėja išlaidos programinei įrangai, taip pat, pokyčiams įgyvendinti, galima gauti papildomų lengvatų iš gamintojų. Visa tai atveria daugiau galimybių išnaudoti inovacijas, tačiau svarbiausias klausimas lieka – kiek tiksliai reikės mokėti už IT sistemas viešojoje debesijoje?“, – sako R. Skardžius.

Paskaičiavo, kiek skirtingiems verslams kainuoja debesijos paslaugos

R. Skardžius pastebi, kad aptarus įmonės poreikius bei sprendimo taikymo viziją, galima sužinoti apytikslę debesijos paslaugų kainą. Siekiant nustatyti tikslią konkrečios paslaugos kainą, patartina atlikti nuodugnią analizę, kurioje betarpiškai dalyvauja ir patys įmonių atstovai.

Pavyzdžiui, į „Baltic Amadeus“ kreipėsi Baltijos šalyse veikianti įmonė, norinti modernizuoti turimą duomenų analitikos sprendimą, kuriuo naudojasi 3 įmonės atstovai, atsakingi už ataskaitų vadovybei rengimą. Įmonė naudoja 9 skirtingus duomenų tipus bei 3 skirtingus duomenų gavimo šaltinius. Turimas duomenų kiekis – apie 100 GB, o didžiausioje lentelėje yra apie 20 mln. įrašų. Duomenys ataskaitoms atnaujinami vieną kartą per parą. Sprendimui naudojamos įvairios „Microsoft Azure“ paslaugos. Šiuo atveju infrastruktūros diegimo mokesčiai gali siekti apie 5000–7000 Eur, išlaidos už sunaudotus debesijos resursus atsieitų apie 250–500 Eur/mėn., o tęstinė infrastruktūros priežiūra sudarytų 200–400 Eur/mėn.

Kitas pavyzdys – iš e. prekybos sektoriaus: Šiaurės Amerikos regione veikianti e. parduotuvė prekiauja apie 50 skirtingų rūšių prekių. Verslo keliamas tikslas – užtikrinti, kad turima sistema sugebėtų kokybiškai aptarnauti iki 100 vartotojų vienu metu. Aukštą sistemų pasiekiamumą užtikrinantys infrastruktūros resursų dubliavimo sprendimai nėra būtini. R. Skardžius skaičiuoja, kad infrastruktūros diegimo mokesčiai galėtų siekti 3000–4000 Eur, resursai kainuotų apie 500–700 Eur/mėn., o tęstinė infrastruktūros priežiūra dar 400–600 Eur/mėn.

Trečias pavyzdys: įmonė kuria debesija paremtą aplikaciją, kuri renka, analizuoja ir visoje Europoje gyvenantiems privatiems investuotojams pateikia tam tikro regiono verslo įmonių finansinius duomenis, kuriais remiantis investuotojai gali priimti sprendimus dėl akcijų prekybos. Paruošti infrastruktūrą tokiai aplikacijai kainuotų 3000–4000 Eur, jai reikalingi resursai atsieitų apie 500–700 Eur/mėn., o tęstinė infrastruktūros priežiūra – nuo 400 iki 600 Eur/mėn.

Svarbiausi debesijos paslaugų kainos elementai

Debesija patogi dėl daugelio aspektų: ja galima pradėti naudotis bet kada, keičiantis poreikiams – didinti ar mažinti paslaugų apimtis. Nereikia rūpintis technine bei programine įranga, pačiam ieškoti bei pirkti įrangos, išvengiama „pirkimo į priekį“.

Tiesa, debesijos paslaugų kaina nėra vienalypė ir susideda iš kelių skirtingų elementų. Pasak R. Skardžiaus, pirmiausia yra svarbu įvertinti diegimo išlaidas, t.y. kiek kainuos pradinė aplinkų konfigūracija, diegimo arba migravimo darbai. Toliau vertinamos būsimosios mėnesinės išlaidos, susidedančios iš mokesčių už naudojamus resursus bei infrastruktūros priežiūrą.

„Kartais debesijos paslaugų teikėjai vienkartinius diegimo mokesčius paskirsto lygiomis dalimis ir prideda prie mėnesinės paslaugos kainos. Tokiu atveju įmonėms iš karto nereikia mokėti diegimo mokesčių, o už perkėlimo paslaugas galima atsiskaityti palaipsniui. Minėtos išlaidos egzistuoja kiekvieno debesijos projekto metu. Papildomai rekomenduojama pagalvoti ir apie kitas galimas išlaidas, kurios gali atsirasti susiklosčius tam tikroms aplinkybėms. Pavyzdžiui, kiek kainuotų pakeisti paslaugų teikėją arba kiek papildomai gali atsieiti žmogiškosios klaidos, tarkim, pamirštama išjungti nenaudojamą virtualią mašiną ar kitą paslaugą. Galiausiai, kokią finansinę įtaką gali turėti kitos projekto rizikos, kaip neteisingai numatyti resursų poreikiai ir panašiai,“ – vardija IT ekspertas.

Šių ir panašių rizikų galima išvengti, jei remsitės gamintojo sukurtomis praktikomis, įrankiais, o eksploatacijos metu išnaudosite technines apsaugos priemones. Be visa to, suprasdami galimas rizikas galėsite tiksliau įvertinti, kiek yra verta investuoti į apsaugą.

Ką svarbu žinoti renkantis debesijos paslaugas

Ekspertas, padėjęs įvertinti debesijos sprendimų atsiperkamumą įvairioms Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms, teigia, kad debesijos paslaugų kaina priklauso nuo keliamų tikslų ir parametrų, kuriuos verta apgalvoti siekiant suprasti galimas investicijas bei išlaidas:

1. Kuriamas produktas. Debesija suteikia neribotas galimybes įgyvendinti bet kokius skaitmeninius sprendimus – nuo įmonės tinklalapio, buhalterinės programos iki tūkstančius užsakymų vienu metu apdorojančios e. parduotuvės ar klientų savitarnos portalo, kuriame valdomos paslaugos, už jas atsiskaitoma. Žinodami kokį sprendimą norite realizuoti debesijos pagrindu, turėsite pirmąsias gaires.

2. Geografinis regionas. Paslaugų įkainiai skirtingose šalyse esančiuose duomenų centruose skiriasi. Siekiant užtikrinti gerą vartotojų patirtį – idealu sistemas fiziškai laikyti kuo arčiau vartotojų esančiuose duomenų centruose. Jeigu vartotojai yra pasiskirstę po įvairius regionus, tam tikrą dalį sistemų būtų tikslinga išskaidyti geografiškai. Nuo to, kaip jūsų sistemos išsidėstys geografiškai, taip pat priklausys išlaidų dydis.

3. Duomenų kiekiai. Laikomų duomenų apimtys ir jų transportavimas tarp nutolusių duomenų centrų dažniausiai kainuoja. Norint tinkamai įvertinti šias išlaidas reikėtų apgalvoti, kiek planuojama sistema kaups duomenų ir kaip jų kiekis gali keistis ateityje. Taip pat vertėtų atsižvelgti, ar duomenys bus kaupiami tik konkrečiame duomenų centre, ar juos reikės paskirstyti tarp kelių skirtingų sistemų. Kaina priklauso ne tik nuo duomenų kiekio, bet ir jų tipo. Įvertinkite, ar jūsų informacija bus pateikiama tekstine, skaitine forma, o galbūt reikšmingą dalį sudarys iliustracijos, nuotraukos, garso įrašai ir kt.

4. Sprendimo patikimumo lygis. Kiekviena debesijoje veikianti paslauga turi numatytą pasiekiamumo parametrą, t.y. gamintojo įsipareigojimą, kiek mažiausiai per tam tikrą terminą (įprastai mėnesį) paslauga veiks. Šis skaičius paprastai nebūna mažesnis nei 99,95 proc. – tačiau tai vis tiek reiškia, kad per mėnesį atskira paslauga gali neveikti iki maždaug 22 minučių. Esant ilgesniems sutrikimams paslaugų teikėjas taiko nuolaidas. Tačiau kartais net vienos minutės prastova verslui gali padaryti daugiau nuostolių nei kainuoja visas debesijos sprendimas. Be abejonės, itin aukšto patikimumo sprendimai reikalauja didesnių išlaidų. Rekomenduojama aptarti, kokia rizika yra priimtina, o kokią reikia mažinti daugiau investuojant į infrastruktūros tobulinimą.

5. Reikiamas debesijos tipas. Viešosios debesijos sprendimų teikėjai šiuo metu siūlo trijų rūšių paslaugas – infrastruktūros kaip paslaugos (IaaS), platformos kaip paslaugos (PaaS) ir programinės įrangos kaip paslaugos (SaaS). Debesijos paslaugų tipo pasirinkimas gali priklausyti nuo verslo tikslų, sprendimų technologinių ypatumų, resursų, kurie sukurtą sprendimą valdys ir prižiūrės. Beje, konkrečiam sprendimui įgyvendinti gali tikti ir keli paslaugų teikimo būdai, todėl šioje vietoje yra svarbu turėti IT partnerį, galinti jus pakonsultuoti.

Apibendrinant, situacijų būna labai skirtingų ir kiekvienas debesijos paslaugų atvejis yra individualus. Viešosios debesijos paslaugų teikėjai yra sukūrę specialias skaičiuokles, kurios gali padėti suprasti pagrindinius kainodaros principus. Jas galite rasti „Microsoft Azure“ ir „Amazon Web Services“ svetainėse. Nepaisant to, norint konkrečiai suskaičiuoti projekto sąmatą rekomenduojama pasikonsultuoti su savo technologijų partneriu. Rezultatai, gaunami skaičiuoklėse ir ką gali pasiūlyti specializuotos įmonės gali gerokai skirtis.