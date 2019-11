„Rail Baltica“ bendrąją duomenų aplinką valdys Lietuvoje kuriamas „ProjectWise“

Globaliai veikianti amerikiečių bendrovė „Bentley Systems“, teikianti kompleksinius programinius sprendimus infrastruktūrai kurti ir aptarnauti, laimėjo „RB Rail AS“ administracijos skelbtą viešąjį pirkimą ir kurs „Rail Baltica“ geležinkelio tiesimo projekto bendrąją duomenų aplinką.

Bendroji duomenų aplinka (angl. Common Data Environment, CDE) yra vienintelis patikimas projekto informacijos šaltinis, skirtas valdomo proceso būdu kaupti, tvarkyti visus aktualius, patvirtintus projekto duomenis surenkant juos konsoliduotu būdu iš paslaugų tiekimo grandinės ir paskirstant juos tarp visų projekto komandų.

Kad būtų užtikrinta “Rail Baltica” CDE, „Bentley Systems“ įdiegs vieną pajėgiausių ir populiariausių pasaulyje inžinerinės informacijos duomenų ir procesų valdymo sistemų „ProjectWise“. Tai yra #1 projekto bendravimo ir bendradarbiavimo priemonė projektavimo ir statybos įmonėms bei infrastruktūros valdytojams. “ProjectWise” sistemą daugiau nei 100 šalių naudoja: 44 iš 50-ies didžiausių pasaulio projektavimo, 29 iš 50-ies didžiausių statybos projektų valdymo bei 249 iš 500 infrastruktūros valdytojų kompanijų.

Ko norėjo „RB Rail AS“ ir ką gavo?

nuotrauka::1 nocrop

„RB Rail AS“ (toliau – RB) įgyvendina savo statinio informacinio modeliavimo BIM (angl. Building Information Modelling) strategiją ir kuria programinės įrangos sprendimų ekosistemą, kuri sudarys bendrąją duomenų aplinką CDE su duomenų, modelių ir brėžinių valdymo sistema.

Programinės įrangos sprendinys tarnaus kaip BIM ir CAD modelių, brėžinių ir kitų projekto dokumentų saugyklos sąsaja, leis pagal sutartus standartus atlikti visas projekto dokumentacijos surinkimo ir tvarkymo operacijas, užtikrins jų suderintą valdymą ir kokybės priežiūrą, tuo pačiu padės valdyti projekto procesus ir organizuoti projekto dalyvių darbą. Tas sprendinys ateityje leis tolesnę jo integraciją, naudojant atvirus programavimo įrankius, su kitomis CDE ekosistemos dalimis (pvz., GIS moduliu, turto informacijos valdymo moduliu, darbų ir projektų planavimo moduliu ir pan.)

nuotrauka::2 nocrop

„Rail Baltica“ statybų piko metu prie sistemos kasdien jungsis iki 370 vartotojų, kurie dalinsis ir atnaujins techninę projekto dokumentaciją, įskaitant dizaino šablonus, eskizus ir techninę informaciją. Kadangi RB yra infrastruktūros projektas, tai duomenų saugumas ir integralumas bus svarbiausias prioritetas įgyvendinant bet kurį programinės įrangos ir duomenų bazių sprendinį – sistema atitiks aukščiausius IT saugumo standartus, kad užtikrintų saugų ir greitą techninės dokumentacijos ir informacijos tarp visų projekto dalyvių apsikeitimą.

nuotrauka::3 left

„Tokio masto ir tokių didelių reikalavimų programinės įrangos infrastruktūrai pirkimo iki šiol nebuvo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse. Nenuostabu, kad „Bentley“ kitus pretendentus tiesiog nušlavė iš kelio”, – sako dr. Arūnas Urbšys, UAB „IN RE“ projektų vystymo direktorius. Vilniuje veikianti inovacijų bendrovė „IN RE“ amerikiečių korporacijai atstovauja nuo 1997 m. ir turi „Bentley Gold Channel Partner“ statusą.

Pirkimas buvo vykdomas pagal Latvijos viešųjų pirkimų įstatymą. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai — per pastaruosius penkerius metus būti įgyvendinus sudėtingus ir didelius BIM valdymo programinės įrangos tiekimo projektus bent trims klientams su ne mažiau kaip šimtu galutinių vartotojų. „Bentley“ pasiūlė net 12 papildomų, neprivalomų funkcinių savo programinės įrangos galimybių. Programinė įranga turės būti patiekta ir įdiegta, įskaitant personalo apmokymą, per 16 savaičių po sutarties pasirašymo, o viso kontrakto trukmė, įskaitant programinės įrangos palaikymą, bus 60 mėnesių. Būsimojo sandorio vertė – 1,224 mln. eurų (be PVM).

Svarbiausia modernioje statyboje — CDE

Dabar pasaulyje vis labiau pabrėžiama, kad sėkmingo darbo statybų sektoriuje esmė, taikant BIM principus – kiekvienam projektui turėti vieningą duomenų aplinką – CDE, leidžiančią panaikinti geografines ir technologines ribas, saugiai dalintis projekto duomenimis ne tik tarp įvairių disciplinų projektuotojų komandų, bet ir su visa tiekimo grandine, ir su statybų aikštele. „ProjectWise“ platforma grindžiama būtent CDE principu, o tai, be kita ko, garantuoja informacijos panaudojimą ir vėlesnėje statinio eksploatavimo stadijoje. Tačiau „Bentley“ itin iškelia bendradarbiavimo reikšmę ir CDE sampratą iš bendrosios duomenų aplinkos išplėtoja iki susijusių duomenų aplinkos (angl. „Connected Data Environment“).

nuotrauka::4 nocrop

BIM procesus užtikrinančiai CDE keliami tokie pagrindiniai reikalavimai:

prieiga bet kur ir bet kada: tiesiogiai iš inžinerinių programų, internetu (naršyklėje), mobiliuosiuose įrenginiuose (planšetiniuose kompiuteriuose);

saugumas ir kontrolė: projekto komanda turi matyti tik savo projektus, atskiros grupės gali redaguoti tik savo failus, failus gali tikrinti tik atsakingi asmenys; reikalinga veiksmų priežiūra ir auditas;

procesų užtikrinimas: automatizuotas failų kodavimas pagal nustatytas taisykles, procesų automatizavimas pagal konfigūruojamas veiksmų sekas; automatinis failų versijų kūrimas, užtikrinantis informacijos aktualumą;

paprastumas naudoti: iš anksto paruošti šablonai (katalogų struktūros, tipiniai procesai, teisių nustatymas vartotojų grupėms), paprastas ir spartus dokumentų tvirtinimo procesas, lengva paieška.



Visa tai garantuoja „ProjectWise” platforma, kadangi ji sukonfigūruota pagal ISO 19650 standarto reikalavimus ir užtikrina antrąjį BIM brandos lygį, kai grafinė informacija kaupiama ir valdoma centralizuotai bei susietai su tekstine dokumentacija ir atributine duomenų baze, o projekto dalyviai bendradarbiauja bendro informacijos šaltinio kontekste.

Itin lengvas projekto startas

nuotrauka::5 nocrop

Dr. A. Urbšys pabrėžia veiksmų dirbant su „ProjectWise“ paprastumą ir greitį.

“Projekto vadovas naujam projektui sukurti pasirenka „ProjectWise“ šabloną ir iškart gauna ne tik projekto katalogų struktūrą, bet ir proceso žingsnius, nustato projekto dalyvių teises. Projekto vadovas tik įrašo metaduomenis, aprašomuosius dalykus – užsakovas, biudžetas ir pan. Platformoje surenkama projekto komanda – individualūs asmenys ar asmenų grupės. Štai ir viskas. Tam sugaištama kelios ar keliolika minučių, priklausomai nuo to, kiek metaduomenų reikia įrašyti,“ – sako dr. A. Urbšys.

Anot jo, duomenų valdymo aplinka nesiskiria nuo įprastos failų valdymo aplinkos. Skirtumas tas, kad į CDE papuolę duomenys yra kontroliuojami. Jei atidaromas koks nors dokumentas, sistema iš karto pažymi, kas tai padarė. Failą uždarius, iš karto pažymima, kad tai yra nauja jo versija.

Suderinamumas

Antroji svarbi „ProjectWise” savybė yra ta, kad ši sistema dera su daugeliu dažniausiai naudojamų inžinerinių ir biuro automatizavimo formatų, industrinių standartų – vienodai valdomi „Autodesk AutoCAD“ bei „Revit“ platformų, visų „Bentley Systems“ inžinerinių sprendimų, „MicroSoft Office“, „Adobe“ programų failai. Sistema geba valdyti CAD failų referencinius ryšius, dokumentų tarpusavio sąsajas ir, kas yra unikalu tokio pobūdžio sistemoms – priklausomybę geografinei vietovei. Įvairių veiklos sričių projekto dalyviai gali veiksmingai bendradarbiauti, pasiekdami informaciją interneto bei mobiliosiomis priemonėmis, tačiau tuo pačiu ir užtikrinant prieigos teisių kontrolę bei veiksmų auditą.

nuotrauka::6 nocrop

Programinio paketo „ProjectWise“, naudojamo kaip bendroji duomenų aplinka BIM projektams, teikiama nauda:

racionalizuoja įmonės prieigą prie inžinerinės informacijos;

taupo laiką ieškant failų ir dokumentų;

sumažina neaktualios informacijos naudojimo riziką;

sumažina riziką blogai interpretuoti rezultatus;

leidžia efektyviai perduoti didelius failus, išvengiama prastovų laukiant informacijos;

užtikrina, kad gavėjai gauna informaciją ir grąžina pakeitimus ar pastabas;

akivaizdžiai įrodoma kritinių infrastruktūros failų kontrolė.

nuotrauka::7 nocrop

Dr. A. Urbšys apibendrina, kad „ProjectWise“ leidžia personalui susitelkti į darbą, pašalinti statybiniam projektui nebūdingas IT veiklas, suteikia efektyvias projektavimo metodikų ir procesų užtikrinimo, bendravimo ir darbo pasidalijimo priemones. Visa tai padeda kurti pridėtinę vertę ir didinti darbo efektyvumą.

nuotrauka::8 left

Tobulinama Lietuvoje

„ProjectWise“ tobulinimo vadovas Rimantas Varanavičius iš „Bentley Systems“ Lietuvos padalinio sako, jog „ProjectWise“ sukurtas taip, kad būtų galima patogiai valdyti visus inžinierinius duomenis – kad ir kokio formato jie būtų, kad ir kokioje išorinėje sistemoje jie sukurti.

R. Varanavičius taip pat pabrėžia bendrovės veiklos filosofiją: „Mes uždirbsime tada, jei jūs naudositės mūsų sistema, o jūs naudositės sistema, jei ji jums kurs vertę“. Šį principą padeda įtvirtinti tai, kad vartotojai moka tik už realų programos naudojimą.

„Bentley Systems“ padalinys Lietuvoje veikia nuo 2006 m., dabar jame dirba apie 250 žmonių, beveik visi jie – programuotojai. Būtent lietuviai daug metų tobulina duomenų valdymo platformą „ProjectWise“, kurią naudojant pasaulyje jau įgyvendinta daugiau kaip milijonas įvairiausių projektų, įskaitant itin sudėtingus požeminių geležinkelio linijų po miestais projektus.

nuotrauka::9 nocrop

Iš europinių projektų galima paminėti pirmąjį Danijos greitąjį geležinkelį „Banedanmark“ (60 km ilgio su 4 tuneliais ir 88 tiltais), taip pat didžiuosius Jungtinės Karalystės geležinkelių projektus „Network Rail“ ir „Crossrail“. „ProjectWise“ platformą naudoja Švedijos transporto administracija „Trafikverket“, valdanti visą kelių, geležinkelių ir jūrų transporto infrastruktūrą.

Dr. Arūnas Urbšys, UAB „IN RE“ projektų vystymo direktorius. „ProjectWise“ tobulinimo vadovas Rimantas Varanavičius.