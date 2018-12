„Kekava“ į naujus paukštynus investuoja 1,3 mln. Eur

Vištienos gamintojai „Kekava“, reaguodami į augantį vištienos, užaugintos be antibiotikų, poreikį, šiemet į naujus paukštynus ir geresnes vištų laikymo sąlygas investavo 1,33 mln. Eur.

„Pirkėjai vis dažniau ieško ir renkasi be antibiotikų užaugintą vištieną ir, norėdami atliepti augančius poreikius, turime užauginti dar daugiau vištų. Pastarojo meto investicijos leis papildomai pagaminti 1.500 tonų vištienos“, – bendrovės išplatintame pranešime cituojamas Andrius Pranckevičius, „Kekavos“ valdybos pirmininkas.

Atidaro naujus paukštynus

„Kekavos“ 1 mln. Eur investicijos skirtos 6 naujų paukštynų atidarymui. Dar 330.000 Eur padės užtikrinti geresnę šiuo metu jau veikiančio 21 paukštyno biologinę apsaugą.

„Tokios papildomos biologinės apsaugos priemonės kaip, pavyzdžiui, tvoros, leis užtikrinti efektyvią vištų apsaugą nuo žiurkių ir kitų laukinių gyvūnų, kurie perneša ligas. Dalis vištų gerovės apsaugai skirtų lėšų – 115.000 Eur – Europos Sąjungos fondų investicijos“, – sako p. Pranckevičius.

Naujausios investicijos į vištų gyvenimo sąlygų gerinimą – dalis ilgalaikės „Kekava“ strategijos. „Vištų auginimas be antibiotikų nuolat reikalauja finansinių injekcijų, kadangi geresnių laikymo sąlygų kūrimas – brangus. Vištas reikia ne tik aprūpinti kokybišku lesalu, bet ir suteikti pakankamai erdvės judėjimui ir 8 valandų miegui. Be to, papildomo dėmesio reikalauja biologinės apsaugos priemonės, skirtos vištų apsaugojimui nuo išorinių grėsmių – pavyzdžiui, infekcijų, kurios gali atkeliauti su žmonėmis“, – pasakoja p. Pranckevičius.

Didino pardavimus Lietuvoje ir Estijoje

„Linas Agro“ grupei priklausančio paukštyno „Kekava“ apyvarta, lyginant su praėjusiais metais, augo 11,6% ir pasiekė 69,3 mln. Eur. Bendrovė šiemet uždirbo 2,1 mln. Eur pelno.

„Augimą lėmė padidėjusios gamybos apimtys, nauji produktai bei išaugęs eksportas į esamas ir naujas rinkas. Šiuos metus baigėme itin sėkmingai, sustiprinome savo pozicijas Baltijos šalyse. Be to, 2018 m. birželį specialiai Švedijos rinkai sukūrėme naują prekės ženklą, „Grannfagel“, ir pradėjome mažmeninę prekybą šioje šalyje“, – komentuoja p. Pranckevičius.