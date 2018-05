Kavos pupelių atliekas parduoda brangiau už pačias pupeles

Aida Batlle, El Salvadore kavos pupeles auginanti ūkininkė, dar visai neseniai neturėjo jokios naudos iš pupeles juosiančių luobelių. Bet vieną dieną viskas pasikeitė – šiandien šias žieveles ūkininkė parduoda brangiau už pačias kavos pupeles.

Iki šiol p. Batlle iš kavos uogų luobelių gamindavo pigias trąšas arba tiesiog jas išmesdavo. Bet vieną dieną, eidama pro saulėje džiūstančių luobelių krūvą, moteris užuodė malonų kvapą, primenantį kinrožę ir lauko gėles, rašo „Bloomberg“.

Tuomet moteris suprato, kad iš to, ką iki šiol laikė šiukšlėmis, gali sukurti šį tą vertingo.

Moteris išmirkė kavos uogų luobeles karštame vandenyje, paragavo jų ir iš karto puolė skambinti savo klientams.

Ir kavos uogų luobelės, dar vadinamos kaskara, sulaukė savo šlovės momento. „Starbucks“ neseniai JAV ir Kanados rinkoms pristatė naujus gėrimus, pasaldintus kaskaros sirupu, taip pat vartotojams pasiūlė pabarstukus kavai, pagamintus iš kavos uogų luobelių.

Bendrovės konkurentai, tokie kaip „Stumptown Coffee Roasters“ ir „Blue Bottle Coffee“, savo arbatas ir gazuotus gėrimus taip pat pradėjo gardinti kavos vaisių luobelėmis.

„Starbucks“ yra puiki kompanija, galinti paimti nišinius dalykus ir pristatyti juo masėms“, - sako Michaelis Schultzas, „Coffee and Tea Bar Holdings“ vadovas.

Dėl didelio kavinių tinklų susidomėjimo, šiandien kavos uogų luobelės tapo brangesnės už pačias pupeles. Ponia Batlle pasakoja, kad už svarą luobelių dabar gauna 7 USD, kai vidutinė kavos pupelių kaina siekia 1,2 USD.

Kaskaroje yra mažai kofeino, be to, luobelių skonis švelnesnis už pupelių. Be kinrožės, čia taip pat galima užčiuopti ir papajos ar obuolių skonio, priklausomai nuo to, kaip kava auginama.

Tiesa, kol kas kaskaros per mažos, kad būtų galima jas išmatuoti. Be to, nors paklausa dabar auga žaibiškai, neaišku, ar tai nebus tik trumpalaikis susidomėjimas.

Tiesa, p. Batlle dabar džiaugiasi kasmet tūkstančiais svarų augančiais luobelių pardavimais. Ji teigia, kad tai puiki proga papildomai užsidirbti, kai kavos pupelių kaina nukritusi į žemiausią lygį per du metus.