Pasaulinėje gėlių pramonėje sužibo Afrikos žvaigždė

Šiaurės rytų Afrikoje esanti Etiopija veržiasi link pasaulio gėlių augintojų lyderių. Šalies gamintojai jau kreipia savo žvilgsnį ir į JAV rinką.

Etiopija planuoja išstumti Amerikoje iki šiol dominavusius Pietų Amerikos gamintojus ir tiekti rožių bei kitų gėlių žiedus didžiausiai pasaulio ekonomikai.

Valstybei priklausanti „Ethiopian Airlines Enterprise“ svarsto galimybę apie krovininių lėktuvų skrydžius į Majamį – pagrindinį gėlių importo tašką JAV, Los Andželą arba Niujorką. Kompanija iki šiol vežė gėles ten tik keleivinių lėktuvų bagaže, rašo „Bloomberg“.

Etiopija per pastaruosius du dešimtmečius tapo reikšminga jėga tarptautinėje gėlių pramonėje, išnaudodama tropinį aukštumų klimatą – saulėtas karštas dienas ir šaltas naktis, kurios idealiai tinka gėlių auginimui. Panašios sąlygos susiformuoja ir Anduose – Ekvadoro ir Kolumbijos augintojai šiuo metu dominuoja JAV rinkoje.

„Prieš 10 ar 15 metų Etiopija neeksportavo nei vieno žiedo, tačiau dabar mes išsikovojome savo pozicijas pasaulio rinkoje. Šiaurės Amerika yra pagrindinė sodininkystės produktų importuotoja, todėl sieksime savo buvimo ten“, – agentūrai „Bloomberg“ sakė Girumas Abebe, šalies vystymosi instituto tyrėjas.

Tęsinys – po grafiku

[infogram id="e375e6db-7463-4e3c-af82-6ef95b27fc41" prefix="jXd" format="interactive" title="Didžiausi skintų gėlių eksportuotojai pasaulyje (%)"]

Etiopijos gėlių eksportas šiuo metu daugiausiai yra nukreiptas į Europą – ši šalis yra antra didžiausia Afrikos gamintoja ir ketvirta didžiausia pasaulyje, rodo „Rabobank“ duomenys, remiantis 2015-ųjų statistika.

Maždaug 80% Etiopijos produkcijos keliauja į Nyderlandus, tarptautinės prekybos gėlėmis centrą, o vėliau yra reeksportuojama.

„Daugelis žmonių to nežino, tačiau gėlių rinka yra labai globali. Etiopijai sekasi gerai, nes darbo jėgos sąnaudos šioje šalyje yra šiek tiek mažesnės nei Kenijoje, be to, šalies klimatas yra geresnis, leidžiantis užauginti didesnius žiedus“, – sako „Rabobank“ gėlių rinkos analitikė Cindy van Rijswick.

Gėlių pardavimai Europoje pastaraisiais metais buvo prasti, o tai vertė augintojus žvalgytis kitų rinkų kitapus Atlanto, pažymi ji.

Tiesa, Etiopijos siekiui eksportuoti gėles į JAV teks atnaujinti oro susisiekimo sutartis su Amerika ir Kanada.

Etiopijos sodininkystės gaminių eksportuotojų asociacija teigia, kad šalis yra užsibrėžusi tikslą pasiekti 1 mlrd. USD pelną iš gėlių eksporto, kai šuo metu jis siekia maždaug 280 mln. USD.

Norint tai įgyvendinti, vyriausybė planuoja pasiūlyti papildomus 6.100 hektarų žemės, tinkamos šiam verslui – maždaug keturis kartus daugiau nei naudojama šiuo metu. Be to, ketinama pasiūlyti žemę ir užsienio investuotojams – susidomėjimą jau išreiškė Nyderlandų, Vokietijos, Prancūzijos ir Kenijos verslininkai.

Gėlių auginimo verslas Etiopijoje taip pat susilaukė mokestinių nuolaidų bei valstybės garantuotų paskolų. Tai ypač svarbu, kadangi šalyje iš esmės trūksta patikimos užsienio valiutos.

Sektorius per pastaruosius dvejus metus nukentėjo nuo prieš vyriausybę nukreiptų protestų – buvo užpulta maždaug penktadalis gėlių ūkių. Vis dėlto pastaruoju metu, nustojus galioti nepaprastajai padėčiai, situacija pasitaisė.

„Ethopian Airlines“, didžiausia Afrikos avialinija, šiuo metu eksportuoja 90% šalies gėlių produkcijos per Adžio Abebos tarptautinį oro uostą. Kompanija turi šešis „Boeing 777F“ orlaivius, o praėjusį mėnesį Dubajaus parodoje už 1,3 mlrd. USD užsisakė dar keturis.