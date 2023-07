Stambiausių darbdavių medianos birželio mėnesį

VŽ Infografika

„Sodros“ duomenys rodo, kad birželį, kaip ir gegužę, „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas vėl buvo atlyginimo medianų lyderis tarp didžiausių darbdavių.

„Danske Bank“ A/S Lietuvos filiale per mėnesį mediana nežymiai pakilo: nuo 2.770 Eur iki 2.794 Eur. Bendrovėje dirba 4.572 darbuotojai: per mėnesį jų skaičius paaugo apie 30. Antroje vietoje – „LTG infra“. Birželį atlyginimų mediana siekė 2.326 Eur. ...

Visą straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai. Prisijungti Tapę VŽ premium prenumeratoriais Galėsite skaityti visus „VŽ Premium“, „Verslo žinių“ laikraščio ir svarbiausius „Financial Times“ straipsnius

Darbo dienomis e. paštu gausite esminių aktualijų santrauką

Gausite asmeniškai jums parinktas naujienas pagal jūsų nurodytas dominančias sritis

Kokybiškam laisvalaikiui galėsite rinktis pažintinio žurnalo „Verslo klasė“ turinį internete

Klausytis „Verslo žinių“ podkastų

Investavimo idėjų, praktiškų patarimų, kaip tvarkyti asmeninius ir šeimos finansus, rasite portale manopinigai.lt