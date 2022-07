„Amazon“ skyrė 13.000 drausminių nuobaudų vieno sandėlio darbuotojams

Abhisheko N. Chinnappa („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Dokumentuose, kuriuos teisme atskleidė „Amazon“, matyti, kaip kompanija minučių tikslumu stebi savo darbuotojų našumą ir atleidimais iš darbo grasina tiems, kurie nustatytų kriterijų neatitinka.

Per metus „Amazon“ skyrė per 13.000 drausminių nuobaudų vieno Steiteno salos sandėlio darbuotojams, kurių našumo rodikliai, anot kompanijos, buvo per žemi, o pasak darbuotojų – neproporcingai per dideli, praneša „Reuters“.

Tokie duomenys pasirodo kaip tik viešumon nutekėjus kitam vidiniam „Amazon“ tyrimui, kurio duomenys rodo, kad nepakeitusi veiklos principų, kompanija iki 2024 m. gali nebeturėti, ko samdyti.

„Amazon“ sandėlio darbuotojas Džeraldas Braisonas 2018 m. vykdė sandėlio inventorizaciją. Per 3 dienas jis po vieną skaičiavo kelis tūkstančius produktų, kol sykį gavo savo vadovo „Grįžtamojo ryšio dokumentą“. Jame nurodyta, kad D. Braisonas suklydo 22 kartus ir įspėjama, kad jei per metus taip suklys dar 6 kartus, bus atleistas iš Steiteno salos sandėlio. Jis yra vienas didžiausių „Amazon“ sandėlių Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV).

Teisme, kuriame nagrinėjama D. Braisono atleidimo byla, „Amazon“ pateikė dokumentus, atskleidžiančius, kaip ji minučių tikslumu stebi savo darbuotojų našumą ir perspėjimais ar atleidimais grasina tiems, kurie bent kiek atsilieka.

Per metus nuo 2019 m. balandžio „Amazon“ skyrė per 13.000 drausminių nuobaudų vien Steiteno salos sandėlyje, kai tuo metu jame dirbo 5.300 darbuotojų, rodo vieno iš „Amazon“ advokatų dokumentai.

„Amazon“ teigė, kad darbuotojams keliami reikalavimai yra „teisingi ir paremti rezultatais, kuriuos dauguma komandos narių iš tiesų pasiekia“. Kompanija skelbia, kad darbuotojus labiau giria nei peikia.

„Darbuotojams suteikiame daug grįžtamojo ryšio, kad padėtume jiems tobulėti ir suprasti jiems keliamus lūkesčius“, rašė organizacija.

Nacionalinės darbo santykių taryba (NDST) teisme „Amazon“ reikalavo parodyti tūkstančius įspėjimų ir drausmines nuobaudas, kurias gavo darbuotojai, tačiau kompanija atsakė, kad toks prašymas yra „nepagrįstai per sunkus“.

Tačiau „Amazon“ atskleidė, už kokį elgesį galima sulaukti įspėjimo. Pavyzdžiui, 2018 m. darbuotojas 6 min. atsitraukė nuo darbo, todėl gavo papeikimą.

Dar vienas darbuotojas buvo įspėtas apie galimą atleidimą, jeigu jis neims prekių skenuoti greičiau. Iki įspėjimo šis žmogus jam keliamus reikalavimus viršijo, tačiau su įspėjimu atkeliavo ir reikalavimas nuskenuoti jau ne 164 prekes per valandą, o 175.

Įspėtas dėl mažo produktyvumo buvo ir kitas darbuotojas, kuris 2017 m. 4 minutes pavėlavo grįžti iš pietų pertraukos, nors pati „Amazon“ nurodo „dovanojanti“ 5 minučių pasivaikščiojimo pertraukas tarp darbų.

Bausmės ir už profesinės sąjungos įkūrimą

Buvusių ir esamų darbuotojų liudijimai rodo, kad jie buvo stipriai spaudžiami visas užduotis pabaigti kuo tiksliau ir greičiau. Tai žmones paskatino steigti profesinę sąjungą, vienijančią visus „Amazon“ darbuotojus JAV. Kovą Steiteno salos sandėlio darbuotojai balsavimu nutarė įsteigti pirmą „Amazon“ darbuotojų profesinę sąjungą. Daugiau nei 100 įvairių kompanijos padalinių svarsto daryti tą patį, praneša „Amazon darbuotojų sąjunga“.

Tiesa, jos įsteigimas neapsiėjo be kliūčių. VŽ anksčiau rašė, kad kompanijos darbuotojai, kurie išreiškė palaikymą profesinės sąjungos steigimui, sulaukė grasinimų, o šiemet gegužę ir buvo atleisti du sandėlio darbuotojai, kurie buvo vieni pagrindinių susivienijimo steigėjų.

Profesinė sąjungą pastaruoju metu nėra vienintelė personalo problema, su kuria susiduria „Amazon“. „Vox“ aprašė prieš kelias dienas nutekintų kompanijos dokumentų turinį, kuris atskleidžia, kad iki 2024 m. JAV gali nebelikti, ko pasamdyti darbams sandėliuose. Jei tai nutiktų, elektroninės parduotuvės paslaugų kokybė, kaip ir plėtros planai, gali strigti.

Dokumentuose rašoma, kad algų pakėlimas ir didesnė darbo sandėliuose automatizacija yra 2 iš 6 svertų, kurie galėtų atitolinti darbuotojų trūkumo krizę keliems metams, tačiau tik pokyčiai būduose, kaip kompanija vysto verslą ir elgiasi su personalu, gali padaryti ryškų pokytį.

„Jeigu nepakeisime verslo principų, „Amazon“ išeikvos visą įmanomą darbuotojų pasiūlą JAV iki 2024 m.“, – rašoma tyrime, kuris apžvelgiamas dokumentuose.

Vidinis „Amazon“ tyrimas potencialius samdyti darbuotojus skaičiavo pagal skirtingose vietovėse galinčių dirbti žmonių mėnesines pajamas ir kokiu atstumu jie gyvena nuo įvairių ar ketinamų pastatyti kompanijos padalinių.

