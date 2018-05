Vaistų ir papildų reklamos nedraus, bet reglamentuos kitaip

Vaistinių ir nereceptinių vaistų bei papildų reklama nebus uždrausta, tačiau nuo kitų metų bus reglamentuojama griežčiau. Be to, numatoma apriboti sisteminius vaistų reklamuotojų vizitus į gydymo įstaigas.

Tokias Farmacijos įstatymo pataisas ketvirtadienį priėmė Seimas. Už jas balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 41.

Seimas be diskusijų pritarė Sveikatos reikalų komiteto sprendimui atmesti kelių valdančiųjų Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narių iniciatyvą visiškai uždrausti bet kokių vaistų reklamą, be to, vaistų degalinėse ir parduotuvėse nelaikyti matomoje vietoje ir pirkėjams rinktis iš leidinių, o ne nuo lentynų.

Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkė Kristina Nemaniūtė–Gagė BNS yra sakiusi, kad uždraudus vaistinių reklamą, vaistinės nebetektų galimybės informuoti gyventojus apie paslaugas.

Tačiau priimtos kitos pataisos Farmacijos įstatyme, numatančios, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. sugriežtės nereceptinių vaistų ir maisto papildų reklama. Parlamentarų priimta pataisa numatoma, kad draudžiama „tame pačiame per radijo ar televizijos programą ar tarp jų transliuojamame reklamos intarpe kartu reklamuoti vaistinius preparatus ir maisto papildus, išskyrus atvejus, kai tarp vaistinių preparatų ir maisto papildų reklamos pateikiama su jais nesusijusi reklama“.

„Reklamos stebėsenos specialistai pastebi, kad maisto papildų gamintojai dažnai piktnaudžiauja galimybe informuoti vartotojus ir tame pačiame reklamos intarpe kartu reklamuoja ir vaistinius preparatus, ir maisto papildus, skirtus tai pačiai sveikatos problemai. Tai turėtų baigtis“, – įsitikinusi Asta Kubilienė, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė.

Be to, ji atkreipė dėmesį, kad naujai priimtomis įstatymo pataisomis „vaistų platintojai negalės vizituoti gydytojų gydymo įstaigose“. „Sisteminiai vaistų reklamuotojų vizitai į gydymo įstaigas, reklamuotojui asmeniškai susitinkant su gydytojais ir sveikatos specialistais, irgi turėtų baigtis“, – pridūrė p. Kubilienė.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu bus nustatyta konkreti tvarka, kaip bus įgyvendintas toks vaistų prekiautojų vizitų į gydymo įstaigas ir susitikimų su medikais ribojimas. Tokio įsakymo atsiradimui skiriamas ateinantis pusmetis iki priimtojo įstatymo pataisos įsigalios.

Ši pataisa sukėlė tam tikrų diskusijų Seimo posėdyje. „Tai dabar atsitiks taip, kad kiekvienas vaistų prekybos įmonėje dirbančio asmens apsilankymas pas gydytoją bus traktuojamas kaip įstatymo pažeidimas. Priimame absurdą“, – kalbėjo opozicinis konservatorius Antanas Matulas.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga jam atkirto: „Noriu paklausti – kai mes ateinam pas gydytoją, ar mes ateinam pas jį kaip Seimo nariai, ar kaip pacientai? Tai lygiai taip pat bus ir su farmacijos įmonių darbuotojais ar vaistų reklamuotojais ir prekiautojas. Viskas čia aišku ir tikrai nėra taip, kaip čia gąsdinama.“

Dar viena ketvirtadienį priimta Farmacijos įstatymo pataisa panaikintas reikalavimas, kad tame pačiame pastate ar tuo pačiu adresu gali būti išduodama tik viena vaistinės veiklos licencija. Tad, anot p. Kubilienės, sudaromos sąlygos didesnei konkurencijai – vienu adresu galės veikti daugiau nei viena vaistinė.

Vėliau Seimo pavasario sesijoje bus svarstomi dar keli Farmacijos įstatymo pataisymai, tarp jų dėl leidimo parduotuvėse bei degalinėse prekiauti kai kuriais nereceptiniais vaistais bei vaistų prekybos internetu įteisinimo nuo 2021 m.