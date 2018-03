Kylant prekybinėms įtampoms, „Apple“ vadovas prašo išlaikyti šaltą protą

Timas Cookas, JAV technologijų kompanijos „Apple“ vykdomasis direktorius, šeštadienį paragino „išlaikyti šaltą protą“ ir daugiau atviros prekybos, stiprėjant nerimui dėl plataus masto prekybinio konflikto tarp JAV ir Kinijos.

Šeštadienį kalbėdamas Kinijos plėtros forume Pekine, p. Cookas išreiškė viltį, nesutarimuose dėl prekybinių santykių bus „išlaikytas šaltas protas“.

„Aš žinau, kad tiek JAV, tiek Kinijoje buvo atvejų, kai naudos turėjo ne visi, kai nauda nebuvo subalansuota“, – p. Cooką cituoja „Reuters“.

Didėjant nerimui dėl JAV ir Kinijos prekybinio konflikto, sužiurta į tokias kompanijas kaip „Apple“, kurios gali atsidurti tarifinių atakų ir kontratakų centre. „Apple“ Kinijoje gauna per penktadalį pajamų, be to, Kinijos kompanija „Foxconn“ yra didžiausias „Apple“ tiekėjas, pagrindinė „iPhone“ surinkimo vieta.

„Mano įsitikinimu, vienas plius vienas yra lygu trims. Dirbant kartu, pyragas tik didėja“, – kalba p. Cookas.

Kaip jau skelbta, ketvirtadienį Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, pranešė apie 60 mlrd. USD apimties tarifus kiniškai produkcijai.

Atsakydama į tai, Kinija penktadienį paskelbė apie planus pritaikyti tarifus 128 JAV produktams, tokiems kaip kiauliena, vynas, vaisiai ar plienas.

Be to, šeštadienį įvykusiame pokalbyje tarp Kinijos vicepremjero ir JAV Iždo sekretoriaus pirmoji pusė įspėjo, kad yra pasirengusi „ginti nacionalinius interesus“.