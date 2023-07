D. Kuleba: pasiektas konsensusas sutrumpinti Ukrainos kelią į NATO atsisakant narystės veiksmų plano

Dmytro Kuleba, Ukrainos užsienio reikalų ministras. Henry Nicholso (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Sąjungininkės pasiekė konsensusą, kad iš Ukrainos kelio į narystę Aljanse būtų pašalintas NATO narystės veiksmų plano (angl. Membership Action Plan, MAP) reikalavimas, pirmadienį pareiškė ukrainiečių užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

„Po intensyvių derybų NATO sąjungininkės pasiekė bendrą sutarimą dėl MAP panaikinimo iš Ukrainos narystės kelio. Džiaugiuosi šiuo ilgai lauktu sprendimu, kuris sutrumpina mūsų kelią į NATO. Tai taip pat geriausias momentas pasiūlyti aiškumą dėl kvietimo Ukrainai tapti nare“, – sakė Ukrainos diplomatijos vadovas platformoje „Twitter“.

MAP yra parengiamasis narystės NATO etapas, kurio metu šaliai kandidatei parengiama individuali nacionalinė pasirengimo būsimai narystei programa. Daugeliui dabartinių Aljanso narių prieš įstojant reikėjo parengti MAP. Tačiau Kyjivui jos gali neprireikti, kaip jos nereikėjo Suomijai ir Švedijai prieš pradedant stojimo procesą.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023

Apie tai, kad Ukrainos takeliui į NATO – kliūčių ruožas iš JAV, išsamiau rašoma čia.

VŽ žiniomis, daugiausiai nerimo J. Bideno administracijai vis dar kelia Rusijos nubrėžtos „raudonosios linijos“ ir branduolinio karo su Maskva grėsmė. J. Bidenas, remiantis taip pat ir Amerikos žiniasklaida, nuolat kartoja savo administracijai, kad būtina išvengti trečiojo pasaulinio karo. Be to, JAV taip pat reiškia nuogąstavimus dėl to, kokia po karo bus pati Ukraina ir ar sugebės eiti demokratiniu ir Vakarų vertybėmis grįstu keliu.

