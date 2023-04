Rusijoje buvęs pareigūnas nuteistas už karo kritiką privačiuose telefoniniuose pokalbiuose

„AP Photo“ / „Scanpix“ nuotr.

Rusijos teismas pirmadienį nuteisė buvusį policijos pareigūną už „melagienų“ apie šalies kariuomenę skleidimą po to, kai šis savo draugams telefonu kritikavo Maskvos invaziją į Ukrainą.

Buvęs policijos pareigūnas Semielis Vedelis buvo nuteistas kalėti septynerius metus pagal įstatymą, kurį Rusija priėmė netrukus po to, kai pasiuntė savo karius į Ukrainą. Be to, jam uždrausta ketverius metus po išėjimo į laisvę dirbti teisėsaugos institucijose.

Valdžios institucijos apkaltino S. Vedelį skleidus informaciją apie Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje, nesutampančią su oficialiais Gynybos ministerijos pareiškimais.

Bylą tiriantis prokuroras teigė, kad praėjusiais metais S. Vedelis telefoninių pokalbių metu vadino Rusija šalimi žudike, sveikindavosi sakydamas „Šlovė Ukrainai“ ir pabrėžė, kad Maskva dėl invazijos patyrė didžiulių nuostolių.

Pareigūnai šiuos asmeninius pokalbius nusprendė pripažinti viešais teigdami, kad jų klausėsi tyrėjas. Tokie argumentai, kuriuos S. Vedelio advokatas atmetė kaip absurdiškus, prieš tai nebuvo naudojami nagrinėjant bylas, susijusias su „melagienų“ skleidimu.

Ukrainoje gimęs S. Vedelis teigė, kad jis tik pasidalijo informacija, kurią sužinojo iš savo draugų Kyjivo policijos departamente.

Kremliaus invaziją į Ukrainą lydi ir plataus masto represijų kampanija.

Anksčiau šį mėnesį Rusijos teismas nuteisė Vladimirą Kara-Murzą kalėti 25 metus už valstybės išdavystę, kai jis viešai pasmerkė Maskvos invaziją į Ukrainą.

Kitas žymus Rusijos opozicijos veikėjas Ilja Jašinas praėjusiais metais buvo nuteistas kalėti pusdevintų metų dėl kaltinimų „melagienų“ apie kariuomenę skleidimu.

Praėjusį mėnesį Rusijos teismas dėl karą smerkiančių įrašų socialiniuose tinkluose nuteisė vieną vyrą ir skyrė jam dvejus metus kalėjimo. Jo trylikametė dukra, mokyklose nupiešusi prieš karą nukreiptą piešinį, buvo išsiųsta į vaikų globos namus.

Praėjus kelioms dienoms po šio įvykio Rusijos saugumo tarnybos suėmė laikraščio „The Wall Street Journal“ reporterį Evaną Gershkovichą, kuris kaltinamas šnipinėjimu, už kurį jam gresia iki 20 metų kalėjimo.

Rusijos nepriklausoma naujienų svetainė „Mediazona“ nurodė, kad neseniai paskelbtoje Rusijos Aukščiausiojo Teismo ataskaitoje teigiama, jog 2022 metais teismai nurodė piliečiams sumokėti baudas už „kariuomenės diskreditavimą“ 4.439 kartus, o tai prilygsta maždaug 1,8 mln. USD (1,63 mln. Eur) sumai.

„AP Photo“ / „Scanpix“ nuotr.