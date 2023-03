Vilniuje galynėjasi V. Benkunskas ir A. Zuokas, V. Grubliauskas pripažįsta pralaimėjimą

VŽ viz.

Sekmadienį visoje Lietuvoje vyko naujos kadencijos savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Tarybų sudėtis paaiškės jau šiandien ar pirmadienį ryte, o bent pusei kandidatų į merus teks kovoti antrajame ture po dviejų savaičių.

01:02 Baigiame pildyti naujienų juostą

Likusius rinkimų rezultatus pranešime pirmadienį 05:00 val.

00:58 Vilniuje galynėjasi V. Benkunskas ir A. Zuokas

Suskaičiavus 41-os iš 156-ių apylinkių duomenis, sostinėje TS-LKD kandidatas Valdas Benkunskas renka 26,4% balsų, o jo varžovas Artūras Zuokas iš partijos „Laisvė ir teisingumas“ – 23,4%.

Tarybos rinkimuose kol kas pirmauja TS-LKD sąrašas (24,8%), po jo – partija „Laisvė ir teisingumas“ (15,2%), šiek tiek atsilieka Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (14,7%)

00:56 Panašu, kad A. Visockas vėl vadovaus Šiauliams

Šiaulių miestas jau pirmajame ture perrenka dabartinį merą Artūrą Visocką (66,4%). Antroje vietoje liko Martynas Šiurkus iš TS-LKD su 9,4%.

Taryboje turėtų dominuoti politinis komitetas Nepartinis sąrašas „Dirbame miestui“ (50%), kelis mandatus turėtų gauti ir TS-LKD (10%).

00:53 Panevėžys perrenka merą

Panevėžio miestas jau pirmajame ture perrenka dabartinį merą Rytį Mykolą Račkauską (63,6%). Antroje vietoje liko Deividas Labanavičius iš valstiečių-žaliųjų su 9,4%.

Taryboje turėtų dominuoti mero politinis komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ (49%), kelis mandatus turėtų gauti ir TS-LKD (12%).

00:50 Lazdijuose – antras turas

Antrajame ture dėl mero posto Lazdijuose kovos Ausma Miškinienė (43,7%) iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Krikščionių sąjungos kandidatas Artūras Margelis (30%).

Tuo metu daugiausia mandatų taryboje turės Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (36,1%), po jos – Krikščionių sąjunga (27,5%).

00:46 Klaipėdos rajonas gali balsuoti dar kartą

Klaipėdos rajono savivaldybėje antrajame mero rinkimų ture gali susitikti dabartinis meras Bronius Markauskas (26,8%) iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Justas Ruškys (18,1%), Liberalų sąjūdžio kandidatas.

Taryboje daugiausia mandatų turėtų gauti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (36,4%) ir Liberalų sąjūdis (18,4%).

00:43 Kaune V. Matijošaitis renka daugiau nei 50%

Suskaičiavus 18 iš 89 apylinkių duomenis, dabartinis Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis renka 59% balsų. Antroje vietoje – Seimo narys Aurelijus Veryga (12,5%).

Tarybos rinkimuose užtikrintai pirmauja V. Matijošaičio komitetas Vieningas Kaunas (49%).

00:41 Kalvarijoje – K. Babeckas ir V. Plikaitis

Kalvarijos savivaldybėje antrajame mero rinkimų ture susitiks Karolis Babeckas (26,8%) iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Vincas Plikatis (18,4%), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas.

Taryboje daugiausia mandatų turėtų gauti Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (22%) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (17,3%).

00:38 Kaišiadoryse – TS-LKD ir LS dvikova

Kaišiadorių rajono savivaldybėje antrajame mero rinkimų ture susitiks Vytenis Tomkus (23,6%) iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos bei Šarūnas Čėsna (23%), Liberalų sajūdžio kandidatas.

Taryboje daugiausia mandatų turėtų gauti TS-LKD (25,3%) ir Liberalų sąjūdis (23%).

00:35 Jurbarkas balsuos antrą kartą

Antrajame ture dėl mero posto kovos save išsikėlęs Skirmantas Mockevičius (25%) ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos kandidatas Daivaras Rybakovas (18,7%).

Tuo metu daugiausia mandatų taryboje turės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (16,2%), po jos – TS-LKD (15,7%) ir socialdemokratai (15,3%).

00:32 Ignalinos rajone – socialdemokratų ir valstiečių dvikova

Ignalinos rajono savivaldybės mero rinkimų antrajame ture susitiks socialdemokratas Justas Rasikas (40,7%) ir valstietis-žaliasis Laimutis Ragaišis (35,7%).

Tarybos rinkimuose daugiausia balsų renka socialdemokratai (38%) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (32%).

00:29 Elektrėnuose laukia antras turas

Elektrėnų savivaldybėje dėl mero posto antrajame ture turėtų susitikti Liberalų sąjūdžio atstovas Gediminas Ratkevičius (29%) ir Laisvės partijos kandidatė Silva Lengvinienė (18,4%).

Tuo metu taryboje 25% balsų renka Liberalų sąjūdis, o 15,4% – Lietuvos socialdemokratų partija.

00:26 R. Malinauskas lieka Druskininkų meru

Suskaičiavus 8 iš 14 apylinkių duomenis, dabartinis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas renka 74% balsų ir jau pirmajame ture perrenkamas dar vienai kadencijai. Artimiausias jo konkurentas Gerardas Sokolovas gavo 9,7% balsų.

R. Malinausko vedamas politinis komitetas „Už Druskininkus“ gavo 66% rinkėjų balsų ir taryboje turės absoliučią daugumą.

00:21 Bent trečdalis merų bus išrinkta jau pirmame ture

Vidurnakčio preliminariais duomenimis, jau pirmajame ture bus išrinkta ne mažiau kaip trečdalis merų.

Plačiau skaitykite čia.

00:08 V. Benkunskas: tendencijos rodo, kad patenkame į antrąjį turą

Į Vilniaus miesto merus kandidatuojantis konservatorius Valdas Benkunskas teigia, kad tendencijos rodo, jog jis turėtų patekti į antrąjį rinkimų turą.

„Bendros tendencijos lygtais rodo, kad mes patenkame į antrąjį turą mero rinkimuose ir kol kas turiu daugiausia sulaukęs vilniečių pasitikėjimo. Tėvynės sąjungos frakcija kol kas irgi atrodo, kad lyderiauja. Jei ta tendencija išsilaikys, galime kalbėti, kad antrame ture po dviejų savaičių būsime“, – žurnalistams sakė V. Benkunskas.

Vilniaus miesto savivaldybėje suskaičiavus 16 iš 156 apylinkių duomenis, V. Benkunskas pirmauja surinkęs 26,16% balsų, o antroje vietoje – partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatas į merus sostinėje Artūras Zuokas su 22,18% balsų.

23:55 V. Mitalas: Laisvės frakcija bus antra didžiausia Vilniaus taryboje

Vytautas Mitalas, Seimo narys. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Laisvės partija turės antrą didžiausią frakciją Vilniaus taryboje, sako partijos vicepirmininkas Vytautas Mitalas, vertindamas turimus balsavimo vietos valdžios rinkimuose rezultatus.

Kovoje dėl Vilniaus mero posto partijos kandidatui Tomui Vytautui Raskevičiui „dar reikia šiek tiek pasitempti“, pridūrė jis.

V. Mitalas pridūrė, kad Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje partijos rezultatai gerėja.

„Turime turėtų lūkestį ten turėti tarybos narius, tai būtų didelis laimėjimas, žinant, kad tarybos narių ten anksčiau neturėjom“, – kalbėjo jis.

Partija kandidatus į merus kėlė aštuoniose savivaldybėse.

Laisvės partija įkurta 2019 metais. Dalis jos narių ir lyderiai, tarp jų dabartinė partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius, prieš tai paliko Liberalų sąjūdį.

23:54 Vilniuje ryškėja A. Zuoko ir V. Benkunsko kova

Šiuo metu Vyriausioji rinkimų komisija yra paskelbusi duomenis, gautus suskaičiavus balsus 12 iš 156 Vilniaus rinkimų apylinkių.

Mero rinkimuose pirmauja konservatorius Valdas Benkunskas ir „Laisvės ir teisingumo“ kandidatas Artūras Zuokas.

Tarybų rinkimuose kol kas pirmauja konservatoriai, Laisvės partija rikiuojasi ketvirta.

23:51 V. Grubliauskas pripažįsta pralaimėjimą

Tris kadencijas Klaipėdos miestui vadovavęs Vytautas Grubliauskas sekmadienį pripažino pralaimėjimą uostamiesčio mero rinkimuose.

„Tai gerai, kad miestas turės naują merą ir nuoširdžiai linkiu jam sėkmės, nors dar nelabai žinome, kas juo bus. Tikrai sveikinu būsimą miesto vadovą, linkėdamas jam visokeriopos sėkmės, kurios jam tikrai labai daug reikės“, – Klaipėdoje žurnalistams sakė socialdemokratų kandidatas V. Grubliauskas.

„Tai tikrai džiaugiuosi ir gerbiu klaipėdiečių pasirinkimą, labai tikiu, kad būsimas meras, kuris turi ambicijų, kad turės tam reikiamos amunicijos bei komandą“, – pridūrė jis.

Suskaičiavus 11-os iš 54-ių apylinkių rezultatus, į antrą turą patektų Remigijus Žemaitaitis (22,4%) ir Arvydas Vaitkus (21,8%). V. Grubliauskas rikiavosi vos 5-oje vietoje su 7,8%.

23:48 Socialdemokratas P. Isoda perrinktas Marijampolės meru

Socialdemokratas Povilas Isoda sekmadienį perrinktas Marijampolės meru per pirmąjį rinkimų turą.

Pirminiais duomenimis, už jį balsavo 64% rinkimuose dalyvavusių šios savivaldybės gyventojų.

Be to, socialdemokratai Marijampolėje surinko maždaug 50% balsų ir turės daugumą vietų taryboje.

23:46 Biržuose laukia dvikova po poros savaičių

Socialdemokratas Kęstutis Knizikevičius Biržų mero rinkimuose, pirminiais duomenimis, surenka 28% balsų, antroje vietoje lieka komiteto „Biržų atgimimas“ atstovas Kęstutis Isakas, už kurį balsavo apie 22% rajono gyventojų.

Šiedu kandidatai patenka į antrąjį mero rinkimų turą. Dabartinis Biržų vadovas Vytas Jareckas rinkimuose nedalyvauja.

Tarybos rinkimuose socialdemokratai gauna 25% balsų, „Biržų atgimimas“ – 22%.

23:45 Kauno vicemeru dirbęs S. Kairys: žmones žavi V. Matijošaičio paprastumas, bet ūkiškumas nėra svarbiau už vertybes

Simonas Kairys, Kultūros ministras ir Liberalų sąjudžio pirmininkės pavaduotojas,VŽ sako, kad Kaune liberalai gali turėti ateitį, o dalis dabartinio mero komandos yra liberalių pažiūrų. Visgi nepanašu, kad liberalams Kaune pavyks įveikti 4% ribą ir dirbti Taryboje.

„Daugelis kolegų, su kuriais dirbau Kauno savivaldybėje, yra liberalių pažiūrų. Ateityje reikėtų galvoti apie liberalų telkimą, nes idėjos yra gyvos. Tikslas yra grįžti į Kauno politinį žemėlapį. Nesame tie, kurie gali sublizgėti vieną kartą, turime auginti rinkėjus“, – sakė jis.

Paklausus apie gana netikėtą valstiečių gerą pasirodymą Kaune, jis tai siejo su Aurelijaus Verygos asmenybe: „Siečiau su A. Verygos įvaizdžiu, nuoseklia kampanija, darbu bendruomenėse.“

Preliminariais duomenimis, dabartinis meras Visvaldas Matijošaitis turi šansų būti perrinktas pirmajame ture. A. Veryga renka beveik 13% balsų.

Savo ruožtu jis taip pat pripažino, kad liberalai stipriausių kandidatų Kaune net nesiūlė.

„Vieningo Kauno“ rinkėjai, didelė dalis rinkėjų galėtų rinktis liberalus, bet čia suveikia V. Matijošaičio fenomenas. Žmonės tiesiog nemėgsta gražesnių, išmintingesnių už save. Kalbėjimas, kuris nebūdingas kitiems politikams, tai pliusas. Bet raudona linija yra užbrėžta. Mes nerimtai į tai žiūrime. Negali mero ūkiškumas būti svarbiau už vertybes“, – teigė S. Kairys.

23:43 R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: jei pavyks išlaikyti pozicijas, bus geras rezultatas

„Rezultatas būtų geras, jei pavyktų išlaikyti savo pozicijas, taip pat pakovoti dėl Vilniaus mero“, – LRT preliminarius savivaldos rinkimų rezultatus vertino Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos Seime seniūnė.

Ji pasidžiaugė ir kauniečių pasitikėjimu TS-LKD, jos nuomone, jų kandidatas į Kauno miesto merus Vytautas Juozapaitis „darbščiai žiūrėjo į šiuos rinkimus, buvo pakankamai įsitraukęs“.

Preliminariais duomenimis, Kaune V. Juozapaitis yra trečias su 9% balsų. Dabartinis meras Visvaldas Matijošaitis turi šansų būti perrinktas pirmajame ture.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seimo narė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Kauniečiai pasirinko, yra kaip yra. Mūsų darbas buvo nuoširdus. Partijoje priėmėme sprendimą deleguoti į kandidatus V. Juozapaitį, ir tai buvo geriausias pasirinkimas. Galbūt po 4 metų bus kitokia padėtis, kai užaugs savivaldos taryboje dirbantys politikai“, – kalbėjo R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Jos vertinimu, Valdo Benkunsko pasirodymas rinkimuose į Vilniaus merus yra džiuginantis.

Kalbėdama apie rinkimus Klaipėdoje, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė minėjo, kad jei TS-LKD kandidatas Audrius Petrošius pateks į antrąjį turą, tai bus „didelis klaipėdiečių pasitikėjimo ženklas“. A. Petrošius, jos nuomone, darbštus politikas.

„Žinoma, analizuosime šių rinkimų rezultatus, kas lėmė vieną ar kitą piliečių pasirinkimą. Tačiau mums dabar svarbu tęsti pradėtus darbus Vyriausybėje ir Seime“, – apibendrino politikė.

23:35 Zarasams vieno mero rinkimų turo nepakaks

Nikolajus Gusevas iš Lietuvos socialdemokratų partijos siekia perrinkimo į Zarasų rajono mero postą. Bet už jį šį sekmadienį balsavo 28,45% rajono rinkėjų.

Tad Zarasuose vyks antrasis mero rinkimų turas, į kurį taip pat patenka Liberalų sąjūdžio iškelta Nijolė Guobienė, pirmame ture, preliminariais duomenimis, surinkusi 24,7% balsų.

23:31 Vilniaus rajono meru renkamas LLRA atstovas

Suskaičiavus 30 iš 54-ių apylinkių rezultatus, panašu, kad Vilniaus rajonui vadovaus tos pačios partijos atstovas – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatas Waldemaras Urbanas (58,6%). Iki jo rajonui ne vieną kadenciją vadovavo šios partijos atstovė Marija Rekst, kuri nusprendė nebekandidatuoti į merus, tačiau prentenduoja į tarybą.

Po W. Urban liko Socialdemokratų partijos atstovas Robertas Duchnevičius.

23:28 V. Makūnas išliks Kauno rajono meru

Lietuvos socialdemokratų partijos narys Valerijus Makūnas turėtų būti perrinktas Kauno rajono meru. Už jį, preliminariais duomenimis, balsavo 65,3% vietos rinkėjų.

Socialdemokratai išlaikys ir dominavimą šio rajono taryboje, nes už šią partiją pasisakė 60% gyventojų.

22:26 Plungė linksta link perrinkimo

Suskaičiavus 23-jų iš 28-ių apylinkių rezultatus, aiškėja, kad gali būti perrinktas dabartinis meras Audrius Klišonis (51,7%) iš Liberalų sąjūdžio. Po jo rikiuojasi Mindaugas Kaunas iš politinio komiteto „Vieninga Plungė“ (22,5%).

Tarybos rinkimuose Plungės rajono gyventojai balsavo už Liberalų sąjūdį (41%) ir politinį komitetą „Vieninga Plungė“ (19%).

23:23 Birštonas demonstruoja ištikimybę savajai merei

Ilgametė Birštono vadovė, Socialdemokratų partijai priklausanti Nijolė Dirginčienė užtikrintai pirmauja rinkimuose. Už ją balsavo 64,2% kurorto gyventojų.

Socialdemokratai turės ir absoliučią daugumą Birštono savivaldybės taryboje, nes už juos balsavo 63% vietos rinkėjų.

23:20 Alytaus rajono merui teks pereiti antrojo turo išbandymą

Konservatorius Algirdas Vrubliauskas, kuris dabar vadovauja Alytaus rajonui, preliminariais duomenimis, gavo 39,4% rinkėjų balsų. Jam teks antrajame ture susikauti su 36,2% balsų gavusia Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstove Rasa Vitkauskiene.

Alytaus rajono tarybos rinkimuose pirmąsias vietas užima Tėvynės sąjunga (37%) ir „Vardan Lietuvos“ (31%).

23:17 Skuode prireiks antrojo turo

Skuodo rajono merui Petrui Pušinskui nedalyvaujant rinkimuose šios savivaldybės gyventojų simpatijos pasidalino tarp dviejų kandidatų, kurie, tikėtina, ir pateks į antrąjį mero rinkimų turą.

Tai 33,9% balsų surenkantis valstietis-žaliasis Stasys Gutautas ir 24% rinkėjų paramos sulaukęs konservatorius Žydrūnas Ramanavičius.

Tėvynės sąjunga bei Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, gavusios po 24–26% balsų, turės daugumą vietų Skuodo rajono taryboje.

23:10 V. Mitrofanovas perrenkamas Akmenėje

Už Lietuvos socialdemokratų partijos atstovą, Akmenės savivaldybės merą Vitalijų Mitrofanovą, pirminiais duomenimis, balsavo 65,4% rajono gyventojų, tad jis turėtų būti nesunkiai perrinktas savivaldybės vadovu.

Socialdemokratai, gavę 50% balsų, turės daugumą vietų Akmenės rajono taryboje.

23:09 S. Skvernelis: tikslas – padvigubinti merų ir mandatų skaičių

Saulius Skvernelis, Seimo narys. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas, sako, kad šie rinkimai jo vadovaujamai partijai yra pirmasis egzaminas, kuris kol kas nuteikia optimistiškai. Jis prognozuoja, kad 10-yje savivaldybių jo atstovaujamos sąjungos atstovai pateks į antrąjį merų rinkimų turą.

„Vardan Lietuvos“ vadovas sako, kad šie savivaldos rinkimai yra partijos struktūros formavimo laikas, tuo pačiu tai pasirengimas būsimiems Seimo rinkimams.

„Šiuo metu turime 3 merus, jei padvigubintume šį skaičių, – būtų puiku. Jei pavyktų padvigubinti tarybos narių ir frakcijų skaičių – tai taip pat būtų puikus rezultatas“, – LRT kalbėjo S. Skvernelis.

Jis pripažino, kad sunkiausia „Vardan Lietuvos“ kandidatams sekasi didžiuosiuose šalies miestuose, pirmiausia dėl didelės konkurencijos.

23:02 Jonavoje užtikrintai pirmauja M. Sinkevičius

Suskaičiavus 7-ių iš 26-ių apylinkių rezultatus, Jonavos rajono savivaldybėje pirmauja dabartinis meras Mindaugas Sinkevičius (Socialdemokratų partija) – 72,3%. Už jo – Gintaras Stašionis (valstiečiai-žalieji) su 9%.

Tarybos rinkimuose pirmauja socialdemokratai su 57%.

22:52 Kupiškio raj. reikės antro turo

Kupiškio rajono savivaldybėje, preliminariais duomenimis, antrajame ture susitiks konservatorių kandidatas Dainius Bardauskas (35%) ir Vidmantas Paliulis (30%), iškeltas valstiečių-žaliųjų.

Tokie rezultatai aiškėja suskaičiavus balsus 17-oje iš 24 apylinkių.

Tarybos rinkimuose apie 32% renka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, paskui ją su 29% – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, o su 21% – Socialdemokratų partija.

22:47 Tarpiniai rezultatai: rinkimuose pirmauja socialdemokratai, „valstiečiai“, konservatoriai

Suskaičiavus beveik pusės apylinkių balsus, savivaldos tarybų rinkimuose pirmauja socialdemokratai, „valstiečiai“ ir konservatoriai.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, suskaičiavus balsus 935-iose apylinkėse iš 1927-ių, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) surinko 23,41% dalyvavusių rinkėjų balsų.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), tarpiniais duomenimis, turi 14,54%, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 11,93% rinkėjų palaikymą.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ kol kas surinko 8,41% rinkėjų balsų, Liberalų sąjūdis – 7,99%.

Visi savivaldybėse išsikėlę rinkimų komitetai kol kas gavo 7,49% balsų.

Darbo partija sulaukė 5,68% rinkėjų palaikymo, Lietuvos lenkų rinkimų akcija–krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) – 5,68%, Lietuvos regionų partija turi 4,15% balsų.

Rinkimų kodeksas nustato, kad kandidatų sąrašas gali gauti mandatų savivaldybės taryboje, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 4% rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, koalicija – ne mažiau kaip 6% balsų.

22:37 V. Grubliauskas viliasi pabaigti projektus

Vytautas Grubliauskas šįkart kaip socialdemokratų atstovas dar kartą siekiantis Klaipėdos miesto mero posto, LRT paklaustas, ar iki šiol atstovaudamas liberalus iš tiesų vykdė socialdemokratišką politiką, kalbėjo, kad liberalios vertybės esą „būdingos visoms sisteminėms partijoms“.

„Nėra jokios apgaulės, gudravimo. Nesvarbu, kokios partijos atstovas, – svarbu tarnystė miestiečiams. Mano nuomonė ir vertybės nepasikeitė (V. Grubliauskas buvo paskelbęs nedalyvausiantis rinkimuose, bet persigalvojo – VŽ), tačiau dėl pandemijos ir kitų dalykų nepavyko užbaigti tam tikrų darbų ir projektų, tai ir buvo priežastis grįžti į politinį maratoną“, – kalbėjo politikas.

Jis taip pat sakė siekiantis sugrąžinti socialdemokratus į Klaipėdos politinį gyvenimą, esą tai, kad šios partijos atstovų nebuvo taryboje, yra praradimas ne tik partijai, bet ir uostamiesčiui.

Apie 22:40 val. Klaipėdoje buvo suskaičiuoti tik vienos iš 54 apylinkių rezultatai. Pagal juos į antrą turą patektų Arvydas Vaitkus (23%) ir Remigijus Žemaitaitis (22%).

22:37 Kazlų Rūdą perrenka merą

Preliminariais duomenimis, Kazlų Rūdos meru pirmojo turo metu perrinktas Mantas Varaška iš politinio komiteto „Jaunoji Kazlų Rūda“. Suskaičiavus 10 iš 14 apylinkių balsus, jis renka 71,5%.

Artimiausias jo priešininkas konservatorius Marius Žitkus renka beveik 11% balsų.

Tarybų rinkimuose šioje savivaldybėje pirmauja „Jaunoji Kazlų Rūda“ (58%), paskui ją – socialdemokratai su 14%.

22:32 Anykščių rajone laukiama antrojo turo

Suskaičiavus daugiau nei pusės apylinkių rezultatus Anykščių rajone, panašu, jog prireiks antrojo turo.

26% renka socialdemokratų kandidatas Dainius Žiogelis, 34% – valstiečių-žaliųjų iškeltas Kęstutis Tubis.

Tuo metu daugiausia balsų tarybos mandatams kol kas renka socialdemokratai (27%).

22:28 V. Matijošaitis: ana pusė nori, kad gamyklas atiduotume, mes norime parduoti

Visvaldas Matijošaitis, dabartinis Kauno meras, VŽ sako, kad nežino, kaip pastaruoju metu prieš jį pradėta kampanija paveiks rinkimų rezultatus, tačiau gerbs kauniečių pasirinkimą.

Paklausus apie vis dar neparduotą verslą Rusijoje, jis pasakojo, kad nenori jo tiesiog už dyką atiduoti.

Visvaldas Matijošaitis, Kauno meras. Eriko Ovčarenko (BNS) nuotr.

„Visi žino, kad mes žodžio žmonės. Jeigu prieš daug metų gaudavau ordinus, kad dirbu visame pasaulyje, tai dabar kažkokie juokdariai šaiposi iš to, ką kauniečiai sukūrė. Mažai kompanijų, pasiekusių tokį mastelį,“ – kalba jis.

Anot Kauno mero, po rinkimų bus galima daugiau papasakoti ir apie konkurentų veiksmus.

„Nežinau, kam tarnauja tie, kurie netiki, kad mes išeisime iš Rusijos. Ketvirti rinkimai, trečia sistema. Jeigu man vertinti reikėtų rinkimų sistemą, kaip ji keičiama jau trečiąjį kartą, daro nesubrendėlių šalį, cirką kažkokį“, – aiškino jis.

Be to, jis negailėjo kritikos ir valdantiesiems.

„Kas liečia Vyriausybės darbą, Seimo darbą paruošiant rinkimus Kaune, paruošimas yra juokingas,“ – pridūrė meras.

Vertindamas konkurentus, V. Matijošaitis sakė, jog svarbu, kad jie dirbtų miestui: „Juozapaičio, kaip dainuoja, negirdėjau ir nenoriu išgirsti“, – pokalbį baigė jis.

Apie 22:30 val., kai Kaune buvo suskaičiuoti balsai vienoje apylinkėje iš 89, už V. Matijošaitį balsavo 61% rinkėjų, už A. Verygą – beveik 11%.

22:25 Širvintos – už Ž. Pinskuvienę

Suskaičiavus 17-os iš 22-jų apylinkių rezultatus Širvintų rajone, tampa aišku, kad savivaldybė jau pirmajame ture perrinko dabartinę merę Živilę Pinskuvienę (beveik 80%).

„To tikėjosi visa komanda. 8 metus mūsų komanda dirbo atidavusi visas jėgas, visą širdį. Žmonės tą jautė, žmonių tu neapgausi, mes labai džiaugiamės“, – LRT sakė merė.

Artimiausia jos varžovė Anna Kuznecovienė vos peržengia 5%.

Liaudies regionų partija, kuriai vadovauja Ž. Pinskuvienės vyras Jonas Pinskus, Širvintų raj. renka 75% balsų.

Paklausta, ar ketina ką nors kviesti į koaliciją, Ž. Pinskuvienė nusijuokdama sakė: „Tai kad jau mums nebereikės.“

22:21 N. Cesiulis įsitikinęs pergale

Socialdemokratų atstovas Nerijus Cesiulis, antrą kartą kandidatuojantis į Alytaus merus, nusiteikęs optimistiškai. Jis tvirtai tiki išlaikysiantis alytiškių pasitikėjimą ir planuoja savivaldybės taryboje 40% padidinti mandatų skaičių.

„Tai labai stiprus mūsų pareiškimas – dabar turėjome taryboje 5 narius iš 27 . Po šių rinkimų turėsime keliolika“, – LRT sakė N. Cesiulis.

Alytuje kol kas gauti rezultatai iš vienos apylinkės (iš viso yra 22). N. Cesiulis renka 70% balsų, socialdemokratų sąrašas – 60%.

22:17 Panevėžio rajone reikės antrojo turo

Edmundas Toliušis iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei socialdemokratas Antanas Pocius turėtų varžytis antrajame Panevėžio rajono mero rinkimų ture. Už juos šį sekmadienį balsavo po 29–30% rinkėjų.

Dabartinis Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis perrinkimo nesiekė.

Rajono taryboje daugiausia vietų turės valstiečiai-žalieji, už kuriuos kol kas suskaičiuota 34% rinkėjų, balsų, bei Socialdemokratų partija su 24% balsų.

22:08 Šalčininkuose – tradicinis Lenkų rinkimų akcijos triumfas

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovas Zdzislavas Palevičius jau pirmame ture neabejotinai perrenkamas Šalčininkų rajono meru, nes už jį, preliminariais duomenimis, balsavo 85,23% rinkėjų.

Lenkų rinkimų akcija ir toliau dominuos Šalčininkų savivaldybės taryboje, nes surinko 81% balsų.

22:08 R. Karbauskis: konservatoriai Kauno niekada nesusigrąžins

„Rinkimų rezultatas bus toks, kokio norės Lietuva. Mes neraginome balsuoti už Valstiečių sąjungą, pirmiausia kvietėme ateiti į rinkimus“ – LRT kalbėjo Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas.

Jis pažymėjo, kad per praėjusius savivaldos rinkimus LVŽS pasididino mandatų skaičių tarybose, ne prastesnio rezultato tikimąsi ir per šiuos rinkimus. 2019 m. partija surinko 217 mandatų tarybose.

Ramūnas Karbauskis, LVŽS pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Paklaustas apie LVŽS kanditatą į Kauno rajono merus Artūrą Orlauską, R. Karbauskis kalbėjo aptakiai – esą sutampą sąjungos ir A. Orlausko vertybės – požiūris į tradicinę šeimą ir, be to, jis nėra teistas.

Jis prognozavo, kad Kaune į antrąjį turą pateks V. Matijošaitis, „Vieningo Kauno“ atstovas, ir LVŽS atstovas Aurelijus Veryga, Seimo narys, buvęs sveikatos apsaugos ministras.

„Kaunas toks miestas, žmonės principingi, teisingi. Dabar miestas valdomas verslininko principu. A Veryga būtų žmonių meras, jei žmonės norės patekti pas merą į kabinetą, balsuos už jį. Jei pasisako už verslininko valdymą – pasirinks V. Matijošaitį“, – prognozavo R. Karbauskis ir pridūrė, kad konservatorių kandidatas V. Juozapaitis nepateks į antrąjį turą, nes „kauniečiai šaltu žvilgsniu pasitinka konservatorius ir jie niekada nebesusigrąžins Kauno“.

22:03 Pakruojyje – dabartinio mero lyderystė

Pakruojo meras, socialdemokratas Saulius Margis savivaldybių rinkimuose gavo 64,68% balsų, rodo daugiau kaip pusės apylinkių balsavimo rezultatai. Tad jis turėtų būti perrinktas rajono meru.

Socialdemokratų partija Pakruojo savivaldybės tarybos rinkimuose gavo 59% balsų ir dominuos šio rajono valdžioje.

21:59 Kėdainiuose bus antrasis turas

Beveik pusės apylinkių balsavimo rezultatai rodo, kad Kėdainių rajone po dviejų savaičių įvyks antrasis mero rinkimų turas.

Į jį turėtų patekti dabartinis savivaldybės vadovas Valentinas Tamulis iš Socialdemokratų partijos, už kurį balsavo 27% rinkėjų, bei Darbo partijos atstovas, Seimo narys Viktoras Fiodorovas su 25,5% balsų.

Kėdainių rajono tarybos rinkimuose „darbiečiai“ ir socialdemokratai gauna po 21–23% balsų.

21:58 Politologai: savivaldos rinkimų reikšmė didėją, tą rodo aktyvumas

Rinkėjų aktyvumas šiuose savivaldos rinkimuose neparodė dramatiškų pokyčių, bet jo augimas lyginant su ankstesnių rinkimų ciklais gali signalizuoti apie didėjančią jų reikšmę gyventojams, sako politologai.

„Kažkokių labai didelių dramatiškų pokyčių nėra, palyginti su praeitais rinkimais. Kitą vertus, simboliška, kad šiuose savivaldos rinkimuose aktyvumas buvo didesnis negu 2020-ųjų Seimo rinkimuose (47,16% – BNS). Tai, sakyčiau, įvykis įdomus, nes paprastai savivaldos rinkimus laikome antraeiliais. Panašu, kad savivaldos rinkimų reikšmė didėja gyventojų akyse“, – BNS sekmadienio vakarą sakė Ainė Ramonaitė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) politologė.

Plačiau skaitykite čia.

21:55 Kelmės rajono meras pirmauja rinkimuose

Už dabartinį Kelmės merą Ildefonsą Petkevičių iš partijos „Laisvė ir teisingumas“ balsavo apie 55% rinkėjų, rodo duomenys iš bemaž dviejų trečdalių rajono apylinkių.

Kelmės rajono tarybos rinkimuose pirmauja „Laisvė ir teisingumas“, gavusi 41,76% balsų.

21:50 Rokiškyje daugiausia balsų renka socialdemokratas

Socialdemokratas Ramūnas Godeliauskas Rokiškio mero rinkimuose, duomenimis iš pusės apylinkių, surenka 52% balsų. Tad jis gali būti perrinktas rajono meru. Jeigu šiame rajone įvyktų antrasis turas, į jį kartu su R. Godeliausku greičiausiai patektų „Vardan Lietuvos“ atstovas Antanas Vagonis.

Socialdemokratų partija rinkimuose į Rokiškio rajono tarybą kol kas surenka apie 44% balsų. Antrąją vietą dalinasi Liberalų sąjūdžio ir Žaliųjų partijos koalicija bei Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, surenkančios po maždaug 11% balsų.

21:48 A. Mazuronis: tikslas – išlaikyti mandatų skaičių

Darbo partijos tikslas šiuose savivaldos rinkimuose – išlaikyti panašų mandatų skaičių, koks gautas 2019 m. rinkimuose. Tuomet iškovotas 61 mandatas tarybose.

„Išlaikyti rezultatą, kokį turėjom praeitais metais, pasikeitus politinei lyderystei partijoje“, – LRT sakė Audrius Mazuronis, Darbo partijos pirmininkas, kuris pakeitė Viktorą Uspaskichą.

„Esame geroje pozicijoje, nuo kurios galėsime atsispirti ir drąsiai žygiuoti į nacionalinius rinkimus, kurie laukia“, – kalbėjo jis.

Paklaustas, kodėl tarp Darbo partijos kandidatų tiek daug praeityje teistų žmonių (80), A. Mazuronis to nesureikšmino.

„O kodėl Skvernelio partija, valstiečiai turi panašiai? Problema tada, kai nuslepia ir kai bando slėpti. Sutinkame, kad ta tendencija turi mažėti, imsimės visų priemonių, kad ateinančiuose rinkimuose būtų mažesni skaičiai. Tačiau nemanome, kad tai signalizuoja kažką apie partiją“, – sakė A. Mazuronis.

21:43 A. Veryga: kovoja trijulė

Kandidatas į Kauno miesto merus Aurelijus Veryga, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas, rinkimų rezultatų laukia vienoj iš Kauno meno galerijų.

„Niekada negali būti tikras dėl rinkimų rezultato. Apklausos rodo, kad turėtume patekti į antrąjį turą, tačiau rinkimai yra tam tikra nežinomybė, loterija“, – LRT kalbėjo A. Veryga. Jo nuomone, kol kas per anksti kalbėti apie tai, kurie politikai surinks vadinamuosius protesto balsus prieš trečiąjį kartą kandidatuojantį dabartinį Kauno merą Visvaldą Matijošaitį, „Vieningo Kauno“ kandidatą.

„Apie protesto balsus bus galima kalbėti antrajame ture, kur tai ir turėtų išryškėti. Dabar balsai tiesiog pasidalins. Pagal apklausas, į antrąjį turą turėtų patekti V. Matijošaitis, mes su konservatorių atstovu Vytautu Juozapaičiu dalinamės antrąja ir trečiąja pozicijomis. Tai yra ta trijulė, kuri (kovoja – VŽ) dėl pateikimo į antrą turą“, – kalbėjo A. Veryga.

21:40 Kretinga: balansavimas ties antrojo turo riba

Dabartinis Kretingos meras, politinio komiteto „Kretingos kraštas“ lyderis Antanas Kalnius, preliminariais duomenimis iš beveik pusės apylinkių, surenka 51,05% balsų. Tad šiame rajone arba esamas meras bus perrinktas jau dabar, arba Kretingoje po poros savaičių įvyks antrasis turas.

Antroje vietoje kol kas yra socialdemokratas Egidijus Viskontas su 12,38% balsų.

Rinkimų į Kretingos tarybą pirminiai rezultatai: komitetas „Kretingos kraštas“ gauna 33,07% balsų, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 16,01%, Socialdemokratų partija – 12,19%.

21:31 Joniškyje daugiausia balsų renka V. Gailius

Joniškio rajono meras, Liberalų sąjūdžio atstovas Vitalijus Gailius gauna 55,84% balsų, remiantis duomenimis iš pusės apylinkių.

Liberalai gauna 35,62% balsų rinkimuose į Joniškio tarybą, antroje vietoje – socialdemokratai su 26,54%, trečioje – Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, už kurią, preliminariais duomenimis, balsavo apie 21% rinkėjų.

21:25 Vilkaviškyje užtikrintai pirmauja dabartinis meras

Socialdemokratas Algirdas Neiberka tikriausiai bus nesunkiai perrinktas Vilkaviškio rajono meru, rodo VRK pirminiai rezultatai.

Gavus balsavimo rezultatus iš trečdalio apylinkių A. Neiberka surenka 65,8% balsų. Socialdemokratų partija yra lyderė rinkimuose į Vilkaviškio rajono tarybą – gauna 56,3% balsų.

21:24 A. Zuokas įsitikinęs sėkme

„Esu įsitikinęs, kad būsiu antrajame ture“, – LRT sakė Artūras Zuokas, kandidatas į sostinės merus, anksčiau miestui vadovavęs tris kadencijas.

Jis kalbėjo, jog šį kartą agitacija prieš jį „peržengė įstatymo ribas, jau nekalbant apie politinį korektiškumą“. Primename, kad keletas visuomenininkų ir nuomonės formuotojų socialiniuose tinkluose aktyviai agitavo balsuoti „prieš Zuoką“.

„Atsiranda purvo vonios, šmeižtai. Tačiau rinkėjų negali suklaidinti trečią kartą. Manau, kad vilniečiai mato, kur yra realybė, o kur konkurencijos baimė“, – sakė A. Zuokas.

21:09 Kaip partijoms sekėsi pastaraisiais rinkimais

„Verslo žinios“ pristato, kaip pagrindinėms politinėms partijoms sekėsi per 2019–2020 m. Lietuvoje vykusius rinkimus: savivaldos, Europos Parlamento ir Seimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybių rinkimuose yra svarbus ne tik partijų visoje šalyje surinktas balsų procentas, bet ir tai, kiek jos gavo mandatų tarybose.

Taip pat svarbu pabrėžti, kad visuomeniniai komitetai dalyvauja tik savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose. Seimo rinkimų daugiamandatėje apygardoje komitetai nedalyvauja, nes pavieniai nepartiniai kandidatai turi teisę siekti parlamentarų mandatų vienmandatėse apygardose.

2019 m. Laisvės partijos dar nebuvo, ji pirmą kartą rinkimuose dalyvavo tik 2020 m. rudenį.

2019 m. Laisvės partijos dar nebuvo, ji pirmą kartą rinkimuose dalyvavo tik 2020 m. rudenį.

21:05 V. Juozapaitis: Kauno laukia vertybinis pasirinkimas

Vytautas Juozapaitis, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos iškeltas kandidatas į Kauno merus, VŽ pasakojo, kad partija jau 8 metus mokosi iš padarytų klaidų. Visgi savo galimybes jis vertina santūriai: patekimas į antrąjį etapą jau būtų pasiekimas.

Vytautas Juozapaitis, Seimo narys, kandidatas į Kauno merus. Teodoro Biliūno (BNS) nuotr.

Paklausus, ar jis mano, kad jį gali rinktis žmonės, kurie tiesiog nori išreikšti nepasitenkinimą dabartinio Kauno mero elgesiu, jis buvo gana kategoriškas: „Kauno laukia pasirinkimas tarp labai aiškių vertybių. Savo galimybes vertinu realistiškai, tačiau rinkėjai turi parodyti, ar jie nori rinktis su teroristine valstybe kolaboruojantį asmenį kaip miesto veidą ir simbolį.“

Anot jo, konservatoriai šių metų rinkimuose siekia, kad jų gretos Taryboje padidėtų 1–2 žmonėmis.

Be to, jis pridūrė, kad nesigaili, jog geriau galėjo pažinti Kauną net ir esant miglotoms galimybėms laimėti.

20:53 Mažiau ikiteisminių tyrimų

Per šiuos savivaldybių tarybų ir mero rinkimus kol kas pradėti septyni ikiteisminiai tyrimai dėl trukdymo pasinaudoti balsavimo teise – gerokai mažiau nei 2019 metais, tuomet pradėti 28 tyrimai, pranešė Renatas Požėla, policijos generalinis komisaras.

„Nuo išankstinio balsavimo pradžios, tai yra nuo vasario 28 dienos iki vakar, policija buvo gavusi 61 pranešimą apie galimus pažeidimus, per šį laikotarpį buvome pradėję septynis ikiteisminius tyrimus, ir aštuonios medžiagos, kuriose tikslinamos aplinkybės“, – per spaudos konferenciją sekmadienį užsidarius rinkimų apylinkėms sakė R. Požėla.

Plačiau skaitykite čia.

20:26 Aktyviausi – Birštone, pasyviausi – Panevėžio raj.

Aktyviausiai balsavo Birštono rinkėjai – 65,65%, Pagėgių savivaldybėje aktyvumas siekė 64,56%, Lazdijų rajone – 59,9%, Šalčininkų rajone – 59,79%.

Mažiausiai aktyvūs buvo Panevėžio rajono rinkėjai, kur aktyvumas siekia 38,17%, Šiaulių rajone – 40,53%, Klaipėdos mieste – 40,65%.

Vilniuje savo valią savivaldos rinkimuose pareiškė 49,25%, Kaune – 53,71% rinkėjų. Panevėžyje jau balsavo 41,03%, Šiaulių mieste – 45,85% rinkėjų.

20:05 Savivaldą rinko daugiau žmonių nei Seimą

Šiuose savivaldybių rinkimuose dalyvavo daugiau rinkėjų, nei ne tik per vietinės valdžios rinkimus prieš ketverius metus, bet net ir per Seimo rinkimus 2020-aisiais. Apskritai šių metų aktyvumas didžiausias per pastaruosius 20 metų renkant savivaldą.

Šįkart savivaldos rinkimuose prie balsadėžių atėjo 48,97% visų įregistruotų rinkėjų – apie 1,168 mln. žmonių, rodo VRK duomenys vos užsidarius apylinkėms.

Šįkart savivaldos rinkimuose prie balsadėžių atėjo 48,97% visų įregistruotų rinkėjų – apie 1,168 mln. žmonių, rodo VRK duomenys vos užsidarius apylinkėms.

„Kai kas prognozuoja, kad galbūt sutiksės paskutiniai balsai į sistemą ir galbūt netgi pasieksime 50%“, – per spaudos konferenciją sekmadienį sakė olanta Petkevičienė, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė.

Iš viso Lietuvoje balsuoti savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose turi teisę 2,385 mln. įregistruotų rinkėjų.

2019 m. kovą vykusiuose savivaldos rinkimų pirmajame ture dalyvavo 47,9% (apie 1,178 mln.) rinkėjų. O 2020 m. spalį Seimo rinkimuose balsavo 47,81% (apie 1,175 mln.) žmonių.

Populiariausi Lietuvoje – prezidento rinkimai. Per 2019 m. gegužę vykusį balsavimą dėl valstybės vadovo pirmajame ture dalyvavo 57,37% (apie 1,426 mln.) rinkėjų.

20:00 Balsavimas baigtas

Duris užvėrė beveik 2.000 balsavimo apylinkių, rinkimų komisijos ėmėsi skaičiuoti balsus.

Tikimasi, kad pirmieji rezultatai iš mažesnių savivaldybių pasieks jau apie 21 val., o pilnas vaizdas, kas išrinkti merais ir į tarybas arba kas pateko į antrąjį merų rinkimų turą, paaiškės naktį į pirmadienį.

Rinkimuose dalyvavo apie 50% iš 2,385 mln. balsavimo teisę turinčių žmonių. Tai daugiau nei per 2019 m. vykusius vietinės valdžios rinkimus, kai prie balsadėžių atėjo apie 47% rinkėjų.

Bus iš viso išrinkta 1.498 savivaldybių tarybų nariai, taip pat 60 merų.

Į tarybas pateks tik tie kandidatų sąrašai, kurie toje savivaldybėje surinks ne mažiau kaip 4% balsų.

Tuo metu renkant merus dalyje savivaldybių prireiks antrojo turo, kuris įvyks kovo 19 d. Į jį pateks du daugiausia balsų pirmajame ture surinkę kandidatai.

Naują ketverių metų kadenciją savivaldybių tarybos ir merai pradės balandį.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.