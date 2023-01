Iš savivaldos rinkimų pašalinti politikai VRK dokumentų trūkumus pataisyti gavo dvi dienas

Jolanta Petkevičienė, VRK pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Savo biografijų ir fotografijų Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) nepateikę kandidatai tai galės padaryti iki pirmadienio.

Papildomą terminą pataisyti dokumentus VRK penktadienį nustatė, atsižvelgusi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimus.

„Turime teismo sprendimą vykdyti“, – penktadienio vakarą sukviestame posėdyje sakė Jolanta Petkevičienė, VRK pirmininkė.

Rinkimų komisija panaikino savo sausio 17 d. sprendimo dalį, kuria apie 500 įvairių partijų ir politinių komitetų kandidatų pašalinti iš savivaldos rinkimų dėl pareiškinių dokumentų trūkumų, tai yra nepateiktų biografijų ir savo nuotraukų.

LVAT teigimu, nuotraukos ir biografijos sudaro nedidelę privalomų pateikti pareiškinių dokumentų dalį, be to, jas bandyta teikti ar jos pateiktos su trūkumais, todėl kandidatų nesąžiningumas nenustatytas. Be to, VRK neįvykdė savo pareigos informuoti partijas ir komitetus apie trūkumus pareiškiniuose dokumentuose ir duoti terminą juos ištaisyti.

Teismas pareiškė, kad VRK sprendimu neproporcingai apribota Konstitucijoje įtvirtinta kandidatų pasyvioji rinkimų teisė.

Penktadienį VRK minėtą terminą nustatė nuo sausio 27 d., kai bus paskelbtas jos sprendimas, iki sausio 30 d. 10 valandos.

„Per šį terminą politinės organizacijos turi elektroniniu ryšio priemonėmis pateikti nustatytos formos biografiją ir reikalavimus atitinkančią nuotrauką“, – sakė J. Petkevičienė.

Savivaldos rinkimai vyks kovo 5 dieną. Iš viso kandidatuoti juose norą pareiškė apie 14.000 politikų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

