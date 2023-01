WSJ: Vokietija „Leopard“ Ukrainai neperduos tol, kol JAV Kyjivui nesuteiks savo gamybos tankų

„Leopard“ tankas. Philippo Schulze'o („dpa“ / „Scanpix“) nuotr.

Berlynas nesiųs savo tankų „Leopard 2“ Ukrainai tol, kol Vašingtonas nuo Rusijos agresijos besiginančiai šaliai nesuteiks JAV gamybos tankų, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ), remdamasis su leidiniu kalbėjusiu aukšto rango Vokietijos pareigūnu.

VŽ primena, kad Olafas Scholzas, Vokietijos kancleris, pastarosiomis savaitėmis patiria itin didelį spaudimą dėl tankų „Leopard 2“ perdavimo Ukrainai. Kaip pranešta, jį įkalbėti bando tiek Lenkija, tiek Prancūzija, oficialų raginimą išreiškė ir Europos Parlamentas, tačiau vokiečiai teisinosi, jog nenori perduoti tankų vieni.

Visgi šį jų pasiteisinimą paneigė britai, kurie nusprendė perduoti Ukrainai 14 tankų „Challenger 2“. Be to, pati Lenkija buria tarptautinę koaliciją, su kuria kartu galėtų perduoti šiuos tankus Kyjivui. Andrzejus Duda, šalies prezidentas, per vizitą Lvive kalbėjo, kad Varšuva jau yra patvirtinusi net perduodamų „Leopard“ skaičių, tačiau ieško partnerių, galinčių tai daryti kartu.

Šią idėją remia Suomija ir Danija, pareiškusios, kad tankus Ukrainai perduos, jei gaus Berlyno paramą. Kadangi „Leopard“ gamintoja yra vokiečių bendrovė, tam, jog kitų šalių vyriausybės galėtų perduoti šiuos tankus, reikia Vokietijos leidimo.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Visgi Robertas Habeckas, Vokietijos vicekancleris, nekart išreiškė paramą šiai idėjai, ir tikino, kad jo šalis netrukdys kitiems teikti paramą ukrainiečiams.

Dar sausio 13 d. Christiane Hofmann, Vokietijos vyriausybės atstovė spaudai, Lenkijos portalui „Wydarzenia Inertia“ teigė, kad Berlynas neuždraudė perduoti tankų „Leopard 2“ Ukrainai, nes nėra sulaukęs tokio oficialaus prašymo.

Šią savaitę Davose vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume Ukrainos, Europos ir NATO lyderiai nekart kalbėjo, jog Kyjivui reikia moderniausios ginkluotės. Tai kartojo tiek pats Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, A. Duda, tiek Gitanas Nausėda, Lietuvos prezidentas, tiek Gabrielius Landsbergis, Lietuvos užsienio reikalų ministras. Be to, jis naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad mato pozityvių ženklų, kad „sunkesnei ginkluotei“ gali būti uždegta žalia šviesa.

Pats O. Scholzas, kalbėdamas Davose, apie tankus netarė nė žodžio, nors Jensas Stoltenbergas, NATO generalinis sekretorius, darkart ragino šalis suteikti visą reikiamą ginkluotę, jog Ukraina kuo greičiau nugalėtų Rusiją.

Penktadienį vyks Ramšteino grupės susitikimas, kuriame Vakarų sąjungininkės aptars tolesnę paramą Ukrainai. Kelių Ukrainos pareigūnų neoficialiais duomenimis, tada Berlynas gali paskelbti apie savo planus perduoti „Leopard 2“.

Londone įsikūrusio Tarptautinio strateginių studijų instituto duomenimis, NATO šalys turi daugiau kaip 2.000 tankų „Leopard“, kurie laikomi vienais moderniausių pasaulyje.

„Leopard“ tankas. Philippo Schulze'o („dpa“ / „Scanpix“) nuotr.