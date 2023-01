JK didžiųjų įmonių vadovai per keletą dienų uždirba metinį paprasto darbuotojo atlyginimą

Vuko Valčičiaus (ZUMA/„Scanpix“) nuotr.

Didžiojoje Britanijoje aukščiausias pareigas užimantys didžiųjų įmonių vadovai per kelias pirmąsias 2023 metų dienas uždirbo daugiau nei dauguma paprastų darbuotojų uždirbs per visus metus, parodė ketvirtadienį paskelbti tyrimo rezultatai, tuo metu kai daugelis šalies gyventojų grumiasi su pragyvenimo išlaidų krize.

Į Londono FTSE 100 indeksą įtrauktų įmonių vadovai uždirba 103 kartus didesnį už vidutinį metinį atlyginimą, teigiama „High Pay Center“ ekspertų grupės ataskaitoje, paskelbtoje tuo metu, kai darbuotojai susiduria su dešimtmečių aukštumas pasiekusia infliacija, mažinančia atlyginimų perkamąją galią.

JK vidutinis darbuotojas namo parsineša 33.000 GBP (36.100 USD) per metus – tokią sumą 3,41 mln. GBP per metus uždirbantis didelės įmonės vadovas uždirbo per pirmąsias tris šių metų darbo dienas.

Ekspertų grupė „High Pay Center“, parengusi minėtą ataskaitą naudodamasi įmonių duomenimis ir oficialia statistika, paragino „tolygiau“ paskirstyti pajamas.

„Pačiomis blogiausiomis ekonominėmis aplinkybėmis, kurias dauguma žmonių gali tik prisiminti, sunku patikėti, kad saujelė daugiausia uždirbančių žmonių vis dar gauna tokias didžiules pinigų sumas“, – pareiškė centro direktorius Luke'as Hildyardas.

„JK ekonomika tikrai negali sau leisti, kad tokia didelė visų darbuotojų kuriamo turto dalis pereitų tokiam mažam, aukščiausius postus užimančiam žmonių skaičiui“, – pažymėjo jis.

„Siekiant spręsti blogėjančio daugumos gyvenimo lygio problemą, reikia priemonių, kurios leistų tolygiau paskirstyti pajamas“, – paragino jis.

Didžiųjų įmonių generalinių direktorių atlyginimų lygis per praėjusius metus išaugo 39%, tačiau vidutinio darbuotojo atlyginimas per tą patį laikotarpį padidėjo tik 6%.

JK metų infliacija siekia apie 11% – aukščiausią lygį per pastaruosius dešimtmečius, daugiausia dėl praėjusiais metais išaugusių pasaulinių maisto ir energijos kainų.

Profsąjungų kongreso „Trades Union Congress” vadovas Paulas Nowakas paragino vyriausybę „sugrąžinti tam tikrą atlyginimų teisingumą“.

„Kiekvienas nusipelno teisingo atlyginimo už sąžiningą dienos darbą. Tačiau nors dirbantiems žmonėms sakoma, kad jie neturėtų reikalauti daugiau, užimančiųjų aukščiausias pareigas atlyginimai auga“, – pabrėžė P. Nowakas.

Didžioji Britanija šiuo metu susiduria su streikų banga, įskaitant traukinių mašinistų akciją, kuris ketvirtadienį sutrikdė susisiekimo geležinkeliais paslaugas.

