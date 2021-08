Seimas rinksis į neeilinę sesiją dėl migrantų krizės

Juliaus Kalinsko („15min.lt“/„Scanpix“) nuotr.

Kitą savaitę planuojama šaukti dar vieną Seimo sesiją dėl migrantų krizės, neatmetama galimybė įvesti nepaprastąją padėtį.

Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, būtina skubiai priimti tam tikrus sprendimus, kurie padėtų efektyviau valdyti situaciją.

„Yra sprendimų, kuriuos reikia padaryti, kad galėtume dar geriau apsaugoti savo sienas ir suvaldyti migracijos antplūdį arba, kitaip sakant, hibridinę ataką“, – pirmadienį delfi.lt sakė ji.

Paklausta, ar neeilinės sesijos šaukimas susijęs su galimu nepaprastosios padėties įvedimu, ministrė to nei patvirtino, nei paneigė.

„Manau, kad rasime vienokius ar kitokius sprendimus, kurie mums padės suvaldyti hibridinę ataką, ir jie, matyt, artimiausiu metu bus pristatyti, ir labai tikiuosi, kad jiems bus pritarta“, – teigė A. Bilotaitė.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas BNS sakė, kad būtina priimti įstatymų pataisas, susijusias su kariuomenės įgaliojimais ekstremaliosios situacijos laikotarpiu.

„Kariuomenei reikėtų suteikti papildomų įgaliojimų veikti ekstremalios situacijos metu padedant suvaldyti migrantų krizę“, – teigė jis.

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas BNS atsisakė nurodyti pataisų turinį, argumentuodamas, kad pirmiausia jį nori suderinti su prezidentu Gitanu Nausėda. Jų susitikimas vyks antradienį.

„Galėsiu patikslinti, kai rytoj mes galutinai sutarsime su prezidentu“, – sakė ministras.

Be to, per neeilinę sesiją ketinama siūlyti Vyriausybei valstybinės svarbos projektu pripažinti tvoros įrengimą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, tvirtino L. Kasčiūnas.

„Antras dalykas, bus kalbama rimtai politiškai apie fizinį barjerą. Siūlysiu penktadienį komitetui, kad šiam projektui būtų suteiktas ypatingo projekto statusas“, – sakė NSGK pirmininkas.

Pirminiais duomenimis, neeilinė Seimo sesija planuojama kitą savaitę.

Sušaukti neeilinę sesiją turi teisę Seimo valdyba arba dalis parlamentarų. Trečiadienį numatytas Seimo valdybos posėdis.

Liepos viduryje dėl neteisėtų migrantų antplūdžio parlamentarai jau rinkosi į neeilinę sesiją. Tuomet ypatingos skubos tvarka priimtos pataisos, susiaurinusios neteisėtų migrantų teises, siekiant greičiau išnagrinėti jų prieglobsčio prašymus.

Šiemet sieną iš Baltarusijos į Lietuvą perėjo beveik 4.000 neteisėtų migrantų. Šis skaičius yra daugiau kaip keliasdešimt kartų didesnis nei buvo per visus 2020 metus.

Lietuva dėl išaugusios neteisėtos migracijos yra paskelbusi ekstremalią situaciją. Šalies pareigūnai laikosi pozicijos, jog išaugę migracijos srautai yra organizuota Minsko režimo akcija prieš Lietuvą.

