Į raudonąją COVID-19 zoną įtrauktos dar 13 šalies savivaldybių

Nuo pirmadienio, lapkričio 2 d., remiantis naujuoju šviesoforo principu, raudonajai COVID-19 zonai priskiriamos dar trylika šalies savivaldybių: Prienų rajono, Rietavo, Šalčininkų rajono, Šiaulių miesto, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono, Kauno rajono, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Palangos ir Panevėžio rajono savivaldybės.

Į raudoną zoną patekusiose savivaldybėse privaloma ne tik laikytis specialistų rekomendacijų bei nurodymų, bet ir gali būti sprendžiama dėl lokalaus karantino paskelbimo.

SAM informuoja, kad sprendimai dėl karantino paskelbimo konkrečiose savivaldybėse yra priimami trečiadieniais Vyriausybės posėdyje. Taigi, ar šiose savivaldybėse bus įvestas karantinas, bus sprendžiama kitą savaitę.

Šiuo metu į raudonąją zoną įtrauktos 34 šalies savivaldybės, geltonąją – 21, žaliąją – 5.

Vietiniai karantinai jau yra paskelbti 21 savivaldybėje: Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Švenčionių rajono, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šilalės rajono, Širvintų rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir Raseinių rajono savivaldybėse.

Atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, šalies savivaldybės pagal epidemiologinius rodiklius yra skirstomi į tris zonas – geltoną, žalią ir raudoną.

Žalioji zona reiškia, kad į ją patenkančiose savivaldybėse koronaviruso pavojaus lygis yra žemas, o šį kriterijų atitinkančioms savivaldybėms nebūtina taikyti papildomų ribojimų. Į žalią zoną patenka savivaldybės, kuriose sergamumas mažesnis negu 25 atvejai 100.000 gyventojų bei teigiamų tyrimų dalis per savaitę yra mažesnė negu 4%.

Geltonoji zona reiškia, kad joje esančios savivaldybės, siekdamos suvaldyti tolimesnį koronaviruso plitimą, turi būti pasiruošusios bei atsakingai laikytis visuomenės sveikatos ekspertų rekomendacijų. Į geltonąją zoną patenka savivaldybės, kuriose sergamumas neviršija 50 atvejų 100.000 gyventojų, o teigiamų testų dalis – lygi arba didesnė negu 4% arba sergamumas yra 25–150 atvejų 100.000 gyventojų, o teigiamų testų – mažiau kaip 4%.

Į raudonąją zoną patenka tos savivaldybės, kuriose sergamumas viršija 50 atvejų 100.000 gyventojų, teigiamų testų dalis – 4% ir daugiau, o atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30% ar daugiau per savaitę, arba tos, kuriose sergamumas bus didesnis negu 150 atvejų 100.000 gyventojų ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30% ar daugiau per savaitę, t. y. savivaldybėje turi būti registruota ne mažiau kaip 10 atvejų per savaitę.

Savivaldybės vertinamos, atsižvelgiant į tris kriterijus: 14 dienų sergamumo rodiklį 100.000 gyventojų, teigiamų tyrimų procentinę dalį tarp visų tyrimų, atliktų per 7 dienas, ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, procentinę dalį per 7 dienas.