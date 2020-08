Nesilaikiusiam karantino sąlygų klientui gresia viešbučio ieškinys

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Estijos Narvos mieste veikiantis viešbutis „Inger“, kuriame kelias dienas buvo apsistojęs koronavirusu užsikrėtęs jaunuolis iš Tartu, žada kreiptis į teismą ir reikalauti, kad klientas atlygintų viešbučio patirtą žalą.

Vladimiras Izotovas, „Inger“ vadovas, planuoja teikti ieškinį klientui, kuris, žinodomas, kad yra užsikrėtęs koronavirusu, keletą dienų gyveno viešbutyje. Apie tai rašo portalas „err.ee“.

Estijos sveikatos departamentui paviešinus informaciją apie šį atvejį, potencialūs viešbučio klientai masiškai atšaukė užsakymus.

„Žmonės, sužinoję, kad mūsų viešbutyje gyveno koronavirusu užsikrėtęs asmuo, pradėjo atšaukti užsakymus. Šiuo metu jau yra apie 50 atšauktų užsakymų. Dėl to viešbutis negaus 2.000 Eur. Todėl mes ruošiamės prieš jį teikti ieškinį. To asmens tapatybę nustatėme savarankiškai, nepaisant to, kad Sveikatos departamentas mums tokios informacijos nepateikė. Įsikurdamas jis paliko savo kontaktinius duomenis“, – portalas cituoja V. Izotovą.

Viešbučio vadovas teigė, kad ieškinys gali būti teikimas ir visai penkių jaunų žmonių kompanijai, kurios vienas atvyko į Narvą, žinodamas, kad serga COVID-19. Pasak portalo, tokią versiją neseniai pateikė šalies sveikatos departamentas, pranešęs, kad užsikrėtęs koronavirusu žmogus judėjo po Narvos miestą – buvo viešbutyje „Inger“, lankėsi prekybos centre „Fama“.

Užsikrėtęs koronavirusu ir turėjęs izoliuotis jaunuolis iš Tartu į Narvą atvyko dalyvauti e. sporto turnyre.